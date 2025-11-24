หญิงเยอรมันผู้ใส่ความ "อีอีคยอง" ถูกแฉกลับ ส่งข้อความยั่วชายเกาหลีหลายคน

อดีตสุดช็อกของหญิงเยอรมันผู้แฉ “อีอีคยอง” พบส่งข้อความยั่วยวนชายเกาหลีหลายคน
กระแสดราม่าที่รายล้อมนักแสดงเกาหลีชื่อดัง อี อีคยอง ทวีความรุนแรงขึ้น หลังมีการเปิดเผยประวัติสุดฉาวของหญิงชาวเยอรมันผู้ออกมาแฉชีวิตส่วนตัวของเขา โดยข้อมูลจาก อี จินโฮ อดีตนักข่าวที่ผันตัวเป็นยูทูเบอร์ ระบุว่า หญิงรายนี้ ซึ่งถูกเรียกเพียงว่า “เอ” อาศัยอยู่ในเยอรมนี ทำงานกับบริษัทท้องถิ่น และไม่มีประวัติเรียนหรือพักอาศัยระยะยาวในเกาหลีใต้มาก่อน
รายงานระบุว่า “เอ” กดติดตามดาราเกาหลีชายชื่อดังและอินฟลูเอ็นเซอร์หนุ่มหน้าตาดีจำนวนมาก พร้อมส่งข้อความเชิงยั่วยุและภาพลับไปหาหลายคน บางข้อความเป็นเชิงชู้สาว มีทั้งภาพและวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ และประโยคหว่านเสน่ห์อย่าง “ฉันเซ็กซี่ขึ้นไหม เดี๋ยวเจอกันแล้วจะให้ดู” หรือ “อยากไปกินราเม็งไหม” ซึ่งเป็นสำนวนกำกวมสื่อถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
หนึ่งในประเด็นที่ชวนตกใจคือการที่เธอ ส่งรูปสุนัขกำลังผสมพันธุ์ให้ชายรายหนึ่ง ซึ่งถูกมองว่าเข้าข่ายคุกคามทางเพศ ขณะเดียวกันยังมีพยานหลายรายยืนยันว่าเธอพยายามติดต่อชายเกาหลีหลายคนพร้อมกันด้วยข้อความเชิงลามก แสดงถึงความหลงใหลผู้ชายเกาหลีอย่างเกินพอดี
ด้านอี อีคยอง ได้รับผลกระทบหนักจากคดีนี้จนเกิดภาวะเครียดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะหลังถูกถอดออกจากรายการที่เขากำลังถ่ายทำอยู่ ฝ่ายต้นสังกัดได้ยื่นคำร้องถึงผู้ผลิตรายการเพื่อชี้แจง แต่กลับได้รับเพียงหนังสือแจ้งถอดตัวออกฝ่ายเดียว
ต้นเรื่องเริ่มจากเมื่อเดือนก่อน “เอ” โพสต์ภาพแชตที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างเธอกับอี อีคยอง ซึ่งมีข้อความเชิงทางเพศ เช่น ถามถึงขนาดหน้าอก และข้อเสนอเชิงล่วงเกิน เธอเคยออกมาบอกว่าข้อความเหล่านั้นเป็นของปลอม ก่อนจะกลับคำในภายหลังว่า “ทั้งหมดเป็นหลักฐานจริง”
แม้เธอปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ภาพที่สร้างด้วย AI แต่เมื่ออี จินโฮ ตรวจพบบัญชีโซเชียลสัญชาติเยอรมันของเธอ ก็รีบลบโพสต์ทั้งหมดและปิดการใช้งานโซเชียลทันที
ปัจจุบัน ต้นสังกัดของอี อีคยองได้ยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทต่อ “เอ” แล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนว่าทางการเยอรมนีจะดำเนินคดีกับเธอในข้อหาหมิ่นประมาทหรือข่มขู่หรือไม่