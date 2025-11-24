ลาแล้วยูนิเวิร์ส! “แอน จักรพงษ์” ปิดไอจี หลังเจอข่าวลือสะพัด หอบเงิน 6 พันล้าน ไปอยู่เม็กซิโก

หลังมีข่าวลือสะพัดว่า “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” หอบเงินกว่า 6 พันล้านบาทไทย ไปแปลงเป็นโทเคน หรือคริปโตเคอเรนซี่ และหนีไปอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก โดยได้สัญชาติเม็กซิโก ผ่านการอนุเคราะห์ของนาย “ราอูล โรชา คานตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิกันในฐานะประธาน Miss Universe
ล่าสุดวันนี้ (23 พ.ย.) ก็พบว่าอินสตาแกรมของ “แอน จักรพงษ์” ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 6.6 ล้านคน ได้ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงเพจเฟซบุ๊ก Anne Jakrajutatip ที่ยังอยู่ โดยมีการโพสต์อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น คงต้องรอติดตามกันต่อไป…