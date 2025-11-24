แห่ชื่นชม “แอน อลิชา” ช่วยปักตะกร้าให้ “นานา” ใช้หนี้

ทำเอาหลายคนชื่นชม “แอน อลิชา หิรัญพฤกษ์” หนึ่งในสมาชิก “แก๊งนางฟ้า” พร้อมบอกว่าในชีวิตอยากมีเพื่อนแบบนี้สักคน หลังเมื่อวานเจ้าตัวได้ช่วยปักตะกร้าขายสินค้าให้ “นานา ไรบีนา ตันวิมล” ในไลฟ์ตัวเอง ขณะนั่งดูนานาไลฟ์ชี้แจงเรื่องหนี้สิน 400 ล้าน พร้อมขอโทษเพื่อนๆ ทุกคน
โดยงานนี้แอนได้พูดในไลฟ์ บอกทุกคนว่า “กดให้นางได้เลยนะ” พร้อมเผยว่า “มันไม่ใช่หน้าที่เรานะ แต่ถ้าอยากช่วย ช่วยได้เลย แต่ก็ไม่อยากให้เป็นภาระใคร ใครสะดวกก็แล้วแต่เลย ไม่ได้บังคับ ส่วนตัวไม่ได้ทำเพื่อใคร ไม่ต้องดรามา วันนี้ทำเพื่อคนสองคนเท่านั้น” ซึ่งหลายคนคิดว่าแอนน่าจะหมายถึงหลาน “บีน่า-บรู๊คลิน”ลูกแฝดของนานา
ก่อนจะเผยอีกว่า “สิ่งที่ทำอยู่ ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด แต่มาจากความเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ อยากให้เพื่อนได้เงินคืนด้วย” ซึ่งจากนั้น “กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ”และ “น้องทาส”ก็ได้มาบ้านแอนเพื่อช่วยไลฟ์ ก่อนที่จะมีการชวน นานา มาขึ้นไลฟ์ด้วยกันในตอนสุดท้าย พร้อมบอกกับนานาว่า “ทำโดยไม่ได้คิดอะไร รู้ว่าแกไม่มีพลังงาน ไม่ต้องพูดอะไรมาก”
คลิปจากซีทรู
https://www.facebook.com/share/v/1D6qQST2ZV/?mibextid=wwXIfr