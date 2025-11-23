ย้อนความในใจ “นานา” ขอบคุณสามี “เวย์” 16 ปี ให้อภัยกันไปมา จะรักษาความรักนี้ให้ดีที่สุด

ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนรู้สึกช็อกไม่น้อย กรณีมีเพจดังแฉอักษรย่อดารา น. เบี้ยวหนี้ 400 ล้าน จนในภายหลัง “นานา ไรบีนา” ได้ออกมายอมรับว่าคือตัวเอง พร้อมไลฟ์สดชี้แจงทั้งน้ำตาว่า ที่มีหนี้สินท่วมหัวเพราะทำธุรกิจเกินตัว เข้าตาจน เหมือนงูกินหาง ไม่กล้าบอกความจริงเพื่อน แต่ยืนยันไม่ได้เล่นการพนัน ไม่คิดหนีไปไหน ขอโอกาสได้ทำงาน ขอโทษลูก ยืนยันสามี “เวย์ ไทเทเนียม” ปริญญา อินทชัย เพิ่งรู้เรื่อง ถ้าตนผิดจริงหรือทำอะไรไม่ดี สามีจะพาไปมอบตัวและไปจากตน แต่หลังจากขอเช็กสเตทเมนต์ และเคลียร์กันแล้วก็รู้ว่าตนเอาเงินไปทำอะไรบ้างก็เข้าใจ
ในขณะที่ เวย์ ได้โพสต์ภาพคำคมภาษาอังกฤษว่า ในวันที่หนักหนา ทำให้รู้ว่า ใครคือคนในครอบครัว ใครคือเพื่อนแท้ ใครคือคู่ชีวิต และใครเป็นเพียงคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเท่านั้น ซึ่งในมุมคู่ชีวิตก็ทำให้หลายคนชื่นชมที่เจ้าตัวไม่ทิ้งในวันที่ภรรยาตกที่นั่งลำบาก
โดยทางด้านของ นานา ถ้าหากย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าๆ ของเจ้าตัวเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานั้น นานา เองก็ได้เผยความในใจถึงสามีไว้ในไอจีว่า ฉันรักคุณหมดหัวใจที่รัก 16 ปีแล้ว ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราสองคนยังจับมือกัน ไม่ง่ายเลยจริงๆ ขอบคุณการให้อภัยกันไปมา จะรักษาความรักนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะทำได้
“วาเลนไทน์ด้วยกันมา 16 ปีแล้ว ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราสองคนยังจับมือกันมาจนถึงวันนี้ ขอบคุณความรัก ที่ไม่เคยลดน้อยลง ขอบคุณการให้อภัยกันไปมา ขอบคุณความเข้าใจกันบ้าง ไม่เข้าใจกันบ้าง ขอบคุณทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราทั้งคู่ บอกเลยว่าไม่ง่ายเลยจริงๆ ที่คนสองคนยังต้องหาเรื่องรักกันทุกวัน และยังจับมือ เดินทางมาด้วยกัน และมาไกลเหลือเกินจาก Day 1 ของเรา ขอบคุณที่เป้าหมายทุกอย่างของเรายังเหมือนกัน จะขอรักษาความรักนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะทำได้นะ I love you with all my heart baby @daboyway Happy V day”