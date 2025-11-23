“แอน” เข้าใจ ทำไมต้องออกประกาศ “จิ๋ม มยุรฉัตร” ไร้ความสามารถ เผยคนแรกชวนเข้าช่อง 3 โทร.หาทุกปีแต่ปีล่าสุดไม่รับสายเป็นครั้งแรก

“แอน ทองประสม” เปิดใจศาลสั่ง “จิ๋ม มยุรฉัตร” เป็นคนไร้ความสามารถ ยอมรับโทร.หาทุกปีแต่ปีล่าสุดไม่รับสายเป็นครั้งแรก เข้าใจปัญหาสุขภาพ เผยเป็นผู้จัดคนแรกที่ชวนมาอยู่ที่ช่อง 3 ให้โอกาสเล่นละครเรื่องแรก
เป็นข่าวที่คนบันเทิงและแฟนคลับพากันตกใจ หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้ “จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช” เป็นคนไร้ความสามารถ อยู่ในความอนุบาลของ “เจ็ท ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช” ลูกชายซึ่งเป็นผู้ร้อง
ด้าน “แอน ทองประสม” นางเอกชื่อดัง ที่ได้มีการโทรศัพท์หาอาจิ๋มทุกปี ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ยอมรับว่าทุกปีจะคุยกัน แต่ปีล่าสุดโทร.หาแต่อาจิ๋มไม่รับ เข้าใจว่าเป็นความเข้มข้นของเรื่องสุขภาพ เพราะอาจิ๋มอายุมากแล้ว ก่อนเปิดใจ จิ๋ม มยุรฉัตรเป็นคนแรกที่ชวนมาอยู่ที่ช่อง 3
“เห็นข่าวอยู่ค่ะ แต่ยังไม่ได้เจอจ๋า (ยศสินี ณ นคร) กับเจ็ทเลยค่ะ แต่ก็เข้าใจสถานการณ์มาบ้างแล้ว พอเห็นประกาศก็เข้าใจทุกอย่างเลย ก็เป็นไปตามขั้นตอน อาจิ๋มเป็นผู้จัดท่านแรกที่ชวนแอนมาอยู่ช่องสาม และแอนก็เล่นละครให้อาจิ๋มเป็นเรื่องแรกสำหรับช่องสามในตอนนั้น ที่ย้ายมาจากอีกช่องนึง ก็เลยสนิทสนมกันดีมาตั้งนาน แล้วก็โทร.หาปีใหม่กันทุกปี ก็เข้าใจว่าเวลามันก็เนิ่นนานมาแล้ว อาจิ๋มก็อายุเยอะขึ้น ก็เข้าใจความเป็นไปเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่
อย่างที่บอกว่าแอนได้คุยทุกปีค่ะ ก็เลยจะรู้มาบ้างว่าตอนนี้อาอยู่บ้านนะไม่ได้ทำงาน เราก็จะรู้สเต็ปอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่พอประกาศมาก็เข้าใจความเข้มข้นสูงสุดแล้วว่าถึงระดับนี้ที่ต้องประกาศกันออกมา ก็เข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของฝั่งครอบครัวของอาจิ๋มในฐานะที่เป็นคนนับถืออาคนนึงก็รักอา แล้วก็เป็นห่วงอา ถามว่าทุกครั้งที่คุยความจำของอาจิ๋มลดลงไหม แอนก็ยังคุยได้นะคะ เขาก็ยังคุยกับแอนรับโทรศัพท์คุยได้ มีแต่ปีล่าสุดที่โทร.ไปแล้วไม่ได้รับ ก็เลยไม่ได้คุยกันปีล่าสุดเท่านั้นเองค่ะ ที่เหลือทุกปีที่ผ่านมาจริงๆ รับทุกครั้ง”
ก็เข้าใจและส่งกำลังใจ เพราะว่าอาจิ๋มคือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่แอนเคารพมากๆ แล้วเราคนช่องสามก็มองทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน แอนว่าอาจิ๋มมีคนรักเยอะ รอบข้างก็จะมีคนที่คอยส่งกำลังใจ แต่ปีนี้ไม่ได้เจออาจิ๋ม อย่างที่บอกว่าแอนใช้วิธีโทร .อาก็ยังจำได้ค่ะ ก็คุยกับแอนได้ ไปเจอที่งานก็เข้ามาทักทายปกติ ที่แอนเจอก็ปกติอยู่ไม่มีอะไรค่ะ เพียงแต่ว่าปีล่าสุดที่โทร.ไปหรือวันเกิดท่านนี่แหละ เหมือนท่านไม่ได้รับ เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้รับสายแอนแอนก็เลยไม่ได้กวน ก็อาจจะไม่พร้อม แต่ก็เข้าใจได้เพราะก็ทราบมาบ้าง”