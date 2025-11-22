“ไอซ์ อภิษฎา” คลอดลูกชายคนที่ 2 แล้ว สามีฝรั่งเข็นพาเข้าห้องคลอด เล็งตั้งชื่อลูกเป็นคำที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล

วันนี้ที่รอคอยของ “เลอา” มาถึงแล้วที่จะได้เป็นพี่สาวเต็มตัว เพราะวันนี้ (22 พ.ย.68) คุณแม่ “ไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา” คลอดน้องชายมาให้เลอาได้อุ้มแล้ว
โดย ไอซ์ ได้รีสตอรี่ไอจีจากคนรอบตัวให้ได้ชมโมเมนต์ก่อนคลอด รวมไปถึงคลิปหวานจับมือสามีต่างชาติ พร้อมแคปชั่น “กำลังใจจากสามี” รวมถึงโมเมนต์น่ารัก พี่เลอา อุ้มน้องชาย
และในติ๊กต๊อก ไอซ์ ได้โพสต์คลิปเล่าถีงการตั้งขื่อลูกชายคนนี้ว่าสามีอยากให้เป็นชื่อที่ไม่ดูครีเอตจนเกินไป อยากให้เป็นชื่อเรียบๆ ง่ายๆ และเป็นคำที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล ส่วนไอซ์ รีเควสชื่อที่มีตัวอักษรเพียง 3 ตัว เพราะเชื่อ ไอซ์ เลอา มีแค่ตัวอักษร 3 ตัวเท่านั้น และชื่อนี้ยังเป็นชื่อที่คล้องจองกับเลอาด้วย ทำแฟนๆ แห่กันทาย โดยชื่อที่คนทายมากที่สุด คือ โนอาร์