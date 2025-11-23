“แอน” คุณป้าป้ายแดง เห่อหลานหนัก มีลูกเองไม่ได้ เตรียมปั้นเป็นดารา กำเงินในกระเป๋าแน่นไม่ให้ใครยืม!

“แอน ทองประสม” เข้าใจอารมณ์ย่า-ยายเห่อหลาน หลังเมียน้องชายคลอดลูก โทรหาทุก 2 ชม. ตั้งเป้าพาเข้าวงการ อยากเอาเข้าเอวไปกองถ่าย หลงมาก เพราะตัวเองคงไม่มีลูกแล้ว ถ้าน้องยกให้ก็ยินดีมาก เตรียมให้เรียนฟรีที่โรงเรียน “เอ ทินพันธ์” รับเคยถูกคนในวงการจัดชุดใหญ่ combo set ยืมเงินแล้วไม่คืน หายไปเลยจากชีวิต เข็ดแล้ว ขอกำเงินในกระเป๋าแน่นๆ
ได้เป็นคุณป้าของแท้แล้ว สำหรับนักแสดงมากความสามารถอย่าง “แอน ทองประสม” เพราะเพิ่งได้หลานสาวจากน้องชายมาหมาดๆ ซึ่งเจ้าตัวมาเผยถึงเรื่องนี้ในงาน GINZY Fair 2025 ณ Promotion 1, Central East ville ยอมรับว่าเห่อมาก รักเหมือนลูกตัวเองเลย เพราะตัวเองไม่มีลูกแน่ๆ แล้ว หลงหลานอยากทำให้ทุกอย่าง ถ้าน้องชายยกให้ก็ยินดีมากๆ
“คือแอนมีน้องชายคนนึง และแอนตัดสินใจแล้วว่าไม่มีลูกแน่นอน ก็ไม่มีทายาทเป็นของตัวเอง และน้องชายแอนก็ไม่ได้คิดว่าจะมี เพราะน้องชายแอนก็ 40 ต้นๆ แล้วเหมือนกัน แต่อยู่ดีๆ เมียนางก็ท้องขึ้นมาเฉยเลย ก็งงกันมาก แล้วน้องแอนคนนี้แอนเลี้ยงเหมือนลูกมาตั้งแต่เด็ก พูดง่ายๆ ก็เหมือนลูกบุญธรรมแอนแหละค่ะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามันคือของแอนด้วย เหมือนเป็นครอบครัวของเราไปด้วย ความรู้สึกกับเด็กคนนี้ก็เลยเหมือนกับลูกเราหรือเปล่า อยู่ๆ เราก็ดรามาของเราไป รู้สึกว่าเขาน่ารักจัง เป็นครอบครัวเราจริงๆ เราเข้าใจแล้วอารมณ์คนเป็นย่า เป็นยาย (หัวเราะ) ถึงแม้จะไม่ใช่ลูกตัวเองที่คลอดออกมา แต่ความรู้สึกแอนก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้ต้องอยู่แถวๆ แอนนี่แหละ ต้องใช้ชีวิตไปด้วยกัน
ถ้าเขาให้ก็เอานะคะ อยากพาเข้าเอวไปไหนมาไหวมากอง อยากเปิดโลก ถ้าพ่อกับแม่เขาอนุญาตค่ะ แต่ส่วนตัวน้องชายแอนเขาไม่หวงหรอกค่ะ เขาให้แอนทุกอย่าง (หัวเราะ) ก็ไม่ได้เรียกรับขวัญ เรียกว่าเราช่วยเหลือเขาในการคลอด เพื่อให้เขาสบายตัว เพราะน้องแอนก็เป็นเด็กธรรมดาคนนึงที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดา แต่แอนไม่ได้ตั้งชื่อให้ค่ะ ก็ให้พ่อกับแม่เขาตั้งเลย แต่เราก็แอบคิดว่าเขาจะเหมือนเราไหม ก็เพ้อเจ้อไปอีก จะไปเหมือนเราได้ยังไง แต่ดูแล้วก็น่ารักดี ก็ดีใจค่ะ เป็นป้าแล้ว”
ยอมรับสนใจไปหมดทุกอย่าง แถมขอ “เอ ทินพันธ์ ตันตินิรันดร์” แล้วว่าขอไปเข้าโรงเรียนฟรี
“ถามว่าเห่อไหม แอนว่าแอนตื่นเต้นกับเขา แล้วจะโทร.หาน้องแอนทำไมไม่รู้ทุก 2 ชม. (หัวเราะ) ปกติไม่โทร.เลยนะ เป็นเดือนบางทียังไม่คุยกันเลย แต่แค่อยากรู้ว่าน้ำนมมาไหมได้กินนมจริงของแม่หรือเปล่า เขาตื่นหรือเปล่า ตัวเหลืองไหม นี่ก็นอยด์ไปเอง ขนาดไม่ใช่ลูกเรา เราเป็นอะไรมากไหม ดีแล้วล่ะที่แอนไม่มีลูกของตัวเอง
ไม่รู้เรียกว่าหลงไหม แต่เราแค่สนใจเขาไปหมดเลย 3 วันแล้วเขายังไม่ได้ดูดนมแม่เลย แอนก็พะวงแทนแล้ว แอนก็ไม่รู้เรียกว่าอะไร มันทำให้โหมดในชีวิตเปลี่ยนไปนิดนึง ความรักจะเกิดเป็นรูปแบบไหนแอนต้องรอดูตัวเองอีกที แต่ถามว่าดีใจกับการเกิดมาของเขาไหม แอนดีใจ พอแอนไม่ได้มีลูกเอง ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะใกล้เคียงความเป็นลูกแอนได้มากที่สุด หมายถึงว่าน้องคงไม่หวงแอน เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแชปเตอร์ของเราเลย น้องแอนก็เป็นเด็กธรรมดาคนนึง บางอย่างเราก็ต้องช่วยดูแลคนในครอบครัวเรา ยิ่งเขามาในช่วงเวลาที่เราอยากจะมีลูก แต่เรามีไม่ได้แล้ว แอนก็รู้สึกดี ก็เลี้ยงหลานเอา
คุณเอยังไม่เห็นเลยค่ะ พอคลอดแล้วถึงค่อยบอกเขาด้วยค่ะ เขายังไม่รู้เลยว่าภรรยาน้องแอนท้อง เพราะแอนก็ไม่ได้อัปเดตอะไรให้เขาฟัง พอรู้เขาก็ตกใจ แต่เขาก็ดีใจว่ามีหลานว่าจะเอาไปฝากโรงเรียนคุณเอแล้วกัน (หัวเราะ) เพราะคุณเอทำโรงเรียน กันเองดี เราก็คิดเพ้อเจ้อไปเองว่าขอเรียนฟรีได้ไหม
แต่เรื่องการเลี้ยง แอนไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเลย เพราะถือว่าเป็นคุณแม่เขา แต่เขาก็รีพอร์ตแอนทุกอย่าง เหมือนอยากให้แอนรู้สเต็ปของน้องด้วย ก็ดีนะคะ ดูไม่ห่างเหินดี ก็เดี๋ยวเอามาปั้นเป็นดารา (หัวเราะ) พูดเล่นค่ะ ยังไม่ได้ดูหน้าตาอะไรเลย อาจจะพาไปกองตั้งแต่ 2 ขวบ นี่เพ้อเจ้อนะ ไม่รู้พ่อกับแม่เขาให้หรือเปล่า แต่เชื่อว่าเขาก็คงน่ารัก แต่แอนก็มีลูกของแอนนะ เป็นน้องแอนดี้ค่ะ นั่นก็รักสุดใจแล้วเหมือนกัน”
บอกตอนนี้ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” หายเงียบไปเลย
“นั่นเขาได้ลูกชายนี่เนอะ อันนั้นรู้สึกว่าเขาหายไปจากชีวิตแอนเลย (หัวเราะ) เขาไปเรียนอาบน้ำให้ลูกอยู่หรือเปล่า หายไปเลย แต่เดี๋ยวต้องมีออกกำลังกายด้วยกันค่ะ เดี๋ยวต้องกลับมาค่ะ แต่กว่าที่แอนจะมีลงโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยกัน เขาก็ลูกคลอดพอดี ไม่รู้เขาจะเทแอนหรือเปล่า แต่เขาหายไปเลย ก็ดูเขาตื่นเต้นอยู่นะคะ ก็ดีใจกับเจมส์ด้วย พอจะเป็นคุณพ่อแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนไป ก็รู้สึกเหมือนเดิม (หัวเราะ) ไม่เปลี่ยนเลย อาจจะต้องถามโฟม แต่กับแอนคือเหมือนเดิมมากๆ ก็น่ารักดีค่ะคู่นี้”
คิดว่าตาถึงแล้วแต่ยังโดนหักหลัง เจ็บแล้วจำ
“แอนโดนยกทรัพย์ ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง ถ้าในพาร์ตของตัวแอนเอง หมายถึงจากที่เคยเจอในเคสของเรา แอนก็ต้องระวังตัวเองแค่นั้นเอง มันไม่มีใครดูแลเราได้นอกจากตัวเราเอง อย่างของแอนอยู่ในจุดที่แอนไว้ใจมากก็เลยอาจจะไม่ได้ระวังอะไรบางอย่าง มันเลยทำให้ไปเปิดช่องให้เข้ามา มันก็เลยทำให้มีเกราะป้องกันตัวเองที่หนาแน่นมากในตอนนี้ ไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากตัวเราเองต้องพึงระวังด้วยตัวเราเองค่ะ
เรื่องคบคนถามว่ามีส่วนสำคัญไหม ก็ไม่รู้นะ เราก็ว่าเราตาถึงแล้วนะ ตาดีในตอนที่เลือกที่จะเอาเขาเข้ามาทำงาน เราก็คิดว่าเรารู้จักทุกคนในแง่ดีหมด ก็ไม่คิดว่าจะโดน มันก็ตอบไม่ได้ มันก็ยังมีหลุดเข้ามาได้ต่อให้เราระวังยังไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของชะตาชีวิตของเรา ตอนนี้ก็อาจจะขี้ระแวงมากขึ้น เราก็จะประเมินนิดนึงอาจจะไม่ได้ทันที ก็ดีเราก็ไม่ได้ทำร้ายกัน ก็แค่ถอยหลังมาก้าวหนึ่งแล้วคอยมอง ที่เหลือมันเป็นหน้าที่เราที่ควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตเรา แอนเชื่ออย่างนั้นนะ อยู่ที่ตัวเรา ก็ต้องฝึกตัวเองให้แข็งแรงขึ้น ถามว่าถึงขั้นต้องคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตไหม ก็ไม่ได้คิดเยอะอะไรค่ะ เพียงแต่เอาจริงๆ ธรรมชาติเวลาเราโดนหลังหักมา เหมือนเราเจ็บแล้วเราเพิ่งหาย ร่างกายมันจะจดจำความเจ็บนั้นเอง มันจะทำให้เรามีเรดาร์บางอย่างที่จะคมชัดขึ้น ก็อย่าชะล่าใจค่ะ”
เคยให้คนยืมเงินแต่ไม่ได้คืน ตอนนี้เลิกให้ยืมแล้ว กี่หลักอย่าไปรู้เพราะเจ็บปวด กำเงินในกระเป๋าแน่น เข็ดแล้ว บอกเคยโดนคนในวงการชุดใหญ่
“ก็มีค่ะ เอาจริง 10 คนที่ยืม ก็อาจจะได้คืนสักคนนึง เมื่อไหร่ที่มันหลุดไปก็ไม่รู้ไปเอาคืนยังไง ตอนหลังก็เลยไม่ให้ยืมเลย แอนก็โดนค่ะ ก็ไม่ให้แล้ว ได้แต่จดจำไป ก็จำชื่อได้หมด (หัวเราะ) จำได้แล้วก็ไม่มีอีก จำนวนที่เสียไปกับคนที่เคยมายืม ก็อันนั้นโดนเยอะสุดแล้วค่ะ ที่เหลือจริงๆ มันก็ไม่เบาหรอก เราก็ทำมาหากินมา แต่เขาไม่คืน แล้วไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ ตามก็ไม่เจอ หรือเจอหน้าก็หลบไป บางอย่างเราก็มองว่าช่วยกันเป็นคนรู้จักกัน ก็ครั้งเดียวเนอะ ได้แต่ปลอบใจตัวเองแบบนั้น แต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นหน้าอีกเลยค่ะ จากสถิติก็จะหายไปเลย ไม่เจอหน้า น้อยมากเลย
แต่แอนทวงนะ พยายามจำนะ พอดีมันนานแล้ว มันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ ก็ทวงแต่เขาก็จะมีคำตอบวนๆ แบบเดิม มันทำให้เรารู้แล้วว่าลูปเป็นอย่างนี้แหละ เราก็ต้องทำใจเอง แต่แอนยังไม่ถึงขั้นเสียก้อนใหญ่ ก็ไม่ได้กล้าให้ใครยืมเยอะเหมือนกัน เพราะเราก็ไม่ได้มีเยอะ ก็ได้แต่เป็นบทเรียน กี่หลักอย่าไปรู้มันเลย เจ็บปวดเหลือเกิน ก็เอาเป็นว่ามีมายุบยิบๆ อย่างนั้นดีกว่า
ก็คนรู้จักค่ะ คนในวงการก็ชุดใหญ่ combo set ไปเรียบร้อย ที่เหลือก็เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งนิดหน่อยเราก็เคยทำงานด้วยกัน รู้จักกัน บอกเดี๋ยวทำงานใช้คืน แต่หายไปเลยก็มี ก็เป็นวัฎจักรที่เชื่อว่าเพื่อนแอนหลายคนก็เป็นแบบนี้ เราก็ต้องกำเงินให้แน่นไว้ในกระเป๋าตัวเอง ก็ต้องระวังตัวนิดนึง ก็เข็ดอยู่ ไม่แล้ว แต่ก็มีบางคนที่เป็นเรื่องของระบบ ก็ยังตามในทางกฎหมายก็มีอยู่นะคะ อันนั้นก็ว่าไปตามระบบ มีระบบตาม ช่วงหลังก็เริ่มเป็นแล้ว ก็จะเจออีกวิธีนึง”