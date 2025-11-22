“ยูโร ยศวรรธน์” ไม่สน ไม่เครียด จูบดูดดื่ม “สน ยุกต์” ในแฟนคอน แค่แสดงตามบท

“ยูโร ยศวรรธน์” เปิดใจครั้งแรกหลังเจอดรามาซีนจูบจริง “สน ยุกต์” ในแฟนคอนจนเป็นไวรัล ย้ำชัดทั้งหมดคือการแสดงในบทบาทตัวละคร ไม่ได้ขายจิ้นเกินงาม แค่ทำตามบทที่ซ้อมมา และไม่ซีเรียสกับกระแสวิจารณ์
กลายเป็นกระแสไวรัล และถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อย สำหรับซีนจูบดูดดื่ม จูบจริงบนเวทีต่อหน้าแฟนๆ จำนวนมาก ระหว่าง “ยูโร ยศวรรธน์ ทะวาปี” กับ “สน ยุกต์ ส่งไพศาล” จากซีรีส์ Shine ในคอนเสิร์ต Shine BKK Fancon 2025 โดยทั้งคู่โดนตำหนิว่าขายจิ้นเกินงามไปหรือไม่ ดูแล้วไม่ฟิน ต่างๆ นานา ล่าสุดได้เจอตัวยูโร ในงานแชมป์กีฬา 7HD 2025 ยูโรก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้
“ผมรู้สึกว่าเป็นแฟนคอนครั้งแรกของผมที่ประทับใจมาก คือเราซ้อมมาเพื่อที่จะให้มันออกมาเป็นแบบนี้ ภาคภูมิใจในตัวเอง กับแฟนคอนครั้งแรก รวมถึงฉากจูบ ก็ผ่านการซ้อมมาเหมือนกัน เขาเรียกว่าเป็นคาแรกเตอร์ในซีรีส์ เป็นตัวละครสองตัวที่ไม่ได้เจอกันนาน มันเหมือนเป็นภาพในฝัน
“เรื่องจูบไม่ได้จูบส่งท้ายซีรีส์ จริงๆ มันเป็นบทที่ได้มีการซ้อมไว้ล่วงหน้า เป็นการเล่าบทสรุปของตัวละคร ว่าแต่ละตัวจะจบยังไง เพราะว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นบนเวที มันไม่ใช่เป็นการเล่นกับคนดู หรือเล่นกับแฟนๆ แต่มันเป็นตัวละครสองตัวที่มาเจอกัน คนอื่นไม่เกี่ยว ผู้กำกับไม่เกี่ยว คนดูไม่เกี่ยว มันจะเป็นเราแค่สองคน มันจะทำให้เราไม่ต้องกังวล เพราะโดยส่วนตัวผมเป็นคนกังวลจังหวะอะไรแบบนี้อยู่แล้ว แต่พอเราเล่นตัวละคร เราเป็นนักแสดง เหมือนเรามาเล่นซีรีส์ให้แฟนๆ ดูอีกที
แต่มันก็ผ่านไปด้วยดี ก็ยอมรับว่ามันก็เป็นไวรัลเหมือนกัน ก็ขอบคุณทุกกระแส ก็ดังขึ้นมาในระดับนึงนะครับ ซึ่งพอมันมีกระแส เราก็คุยกับพี่สน แต่แกก็ไม่ได้สนใจอะไร เพราะเราก็คิดไปในทางเดียวกัน เพราะเราก็ตกลงอยู่แล้วว่าเราจะมาเล่นบทนี้ บนเวที มันก็เป็นการแค่จูบกัน ระหว่างตัวละคร”
ยันช็อตไวรัล แค่ส่วนหนึ่งของฉากในซีรีส์ แค่การแสดงบนเวที ไม่ใช่ในชีวิตจริง
“ซึ่งถามว่าเห็นคนที่เข้ามาวิจารณ์ทางด้านลบ อันนี้เราก็เห็น ไอ้ส่วนนั้นที่ออกมาเป็นคลิป หรือที่เอามาเป็นไวรัล ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งในฉากของซีรีส์ และการแสดงบนเวที มันไม่ใช่ยูโร หรือว่าตัวสน แต่มันเป็นตัวละครในซีรีส์ เราก็ไม่ได้ซีเรียส เราก็เต็มที่กับการแสดง คอมเมนต์มีทั้งด้านบวกและลบ ก็อ่านนะครับ ผมชอบดูด้วยซ้ำ
สิ่งที่ผมแสดงมันไม่ได้ทำให้เพื่อให้จิ้น แต่บทมันปูมาแบบนี้จริงๆ ซึ่งถามว่าเราเครียดไหม ไม่เครียดแต่ถ้ามีเรื่องไหนที่ต้องมากระแทกอารมณ์ แบบนี้เราจะเครียดมากกว่า มันทำให้เราต้องเก็บความรู้สึก แต่สำหรับเรื่องนี้ผมเฉยๆ
อย่างที่บอกว่าได้คุยกับพี่เขา เพราะมันเป็นไวรัล เราก็จะได้ส่งให้พี่เขาดู ก็ยังมีแซวเลยว่า มาแล้วว่ะ มาแล้วว่ะ แต่ส่วนในพาร์ตที่นั่งคุยแล้วเขินกัน อันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ซึ่งทั้งหมดที่ได้ดูกันวันนั้นมันคือฉากในซีรีส์ แล้วจะมีแค่ช่วงท้ายจะเป็นแค่ตัวยูโรเท่านั้น ช่วงท้ายคือช่วงที่เอ็นจอยกัน”
ไม่เขิน ตอนซ้อมไม่ได้จูบจริง ใส่จัดเต็มบนเวที
“บนเวทีเราก็ซ้อมนาน เพราะผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่า ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน แต่ตอนซ้อมก็ไม่ได้จูบจริง แค่จุ๊บๆ แต่เราก็รู้ว่ามีฉากนี้ สุดท้ายแล้วเราค่อยไปจูบจริงบนเวที (หลายคนมองว่าทำไมต้องนานขนาดนั้น?) ตามซีนนั้น คือไฟดับเราก็ออก แต่กว่าจะไฟดับ เพราะตามคิวคือไฟดับแล้วครับ แต่ไฟไม่ดับสักที พอมันยังไม่ดับ ก็ไปต่อ
ถามว่าเราเขินไหมที่ต้องมาจูบต่อหน้าคน ผมไม่เขินนะครับ เพราะว่าผมเก่งมาก ผมมีความสามารถ กับฟีดแบ็กที่เกิดขึ้น ได้คุยกับพี่ปอนด์ผู้บริหารค่ายแกก็บอกว่าก็ให้แสดงเป็นตัวละคร ก็อย่างที่ตอบไปเมื่อกี้ พี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องอะไรนะ ก็เล่นตัวละคร”
โต้ฉีกสัญญาช่อง 7
“ในเรื่องของสัญญา ไม่ได้มีการฉีก ไม่ได้มีการฉีก คือการออกงานต่างๆ หรือการรับงาน เป็นการคุยร่วมกันทั้งสามฝ่าย ฝ่ายผม ช่อง 7 แล้วก็บีออนคลาวด์ เขาช่วยกันดูแลผม และผมก็ดูแลตัวเองด้วย ทุกคนช่วยกันร่วมตัดสิน มันไม่น่าจะมีปัญหา”
โอดมีปัญหาเรื่องสุขภาพ พักผ่อนน้อย
“ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เพิ่งไปฉีดยามา เพราะว่าพักผ่อนน้อย และไปทำงานมา สองวันติด อากาศมันเปลี่ยน เช้ามาหนาว ตอนเที่ยงร้อน เกิดอาการไม่สบายหวัดลงคอวันนี้ดีขึ้นเพราะเราไปทางลัดมาคือต้องฉีดยา แต่ก็ยังยืนยันว่าชอบทำงานครับ เมื่อก่อนตอนเด็กเรายังไหว แต่พอตอนนี้เราไม่ได้พักผ่อน แต่ถามว่าหักโหมไหม ก็สนุกดีนะครับ ผมชอบทำงาน เลือกงานที่เหมาะสมกับเรา แล้วถ้าเราไหว เราก็เต็มที่”