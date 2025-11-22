เปิดเหตุผลเพื่อนดาราไม่เปิดโปง “นานา” โอด ยินดีขายอวัยวะแลกเงินให้ได้ถ้าเดือดร้อน ไม่ใช่มาโกหกกัน

ยังคงเป็นเรื่องที่ติดตามกันอยู่ หลังจากที่ “นานา ไรบีนา” ออกมายอมรับว่า น.หนู ที่เป็นข่าวเบี้ยวเงินเพื่อน 400 ล้าน คือตนเอง แต่ไม่ได้ออกมาเล่าเหตุผลแต่อย่างใด
ในรายการ Phutta talk ได้นำข้อมูลออกมาเปิดเผยถึงเบื้องลึกของกลุ่มเพื่อน น. หนู ที่ไม่ขอบอกว่าคือ นานา หรือไม่ โดยในรายการได้มีการเปิดเผยภาพเช็ค 8.16 ล้าน ที่ น. เขียนเช็คให้กับเพื่อนดารา จ. ในส่วนของดอกเบี้ย แต่ปรากฎว่าเช็คเด้ง
มีหลายคนกำลังรู้สึกว่า น. ไม่ยอมบอกความจริงเขาตั้งแต่ต้น แล้วยอดมันกิน 50 ล้าน มันทะลุไป 200 กว่าล้าน หลายคนก็สันนิษฐานไปว่าที่ดาราไม่กล้าออกมาเพราะไปคิดดอกเบี้ย น. เขาแพง 4.8% ดาราจะโดนเล่นเรื่องข้อกฎหมายเอาอีกถึงเงียบกริบกันไปหมด
ล่าสุดมีดาราคนนึงให้ข้อมูลเรามา เขาก็โดนหลอกเหมือนกัน หลังจากเห็นผังที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย นำเสนอ เขายอมรับว่าเขาโกรธ มึงพูดกันไม่หมด เรื่องนี้มีดาราเสียหายเยอะกับ น. เอาเป็นว่าเรื่องนี้ใหญ่และเครียดมาก
มีข้อมูลเช็คใบนึงมูลค่า 8.16 ล้าน ตามรายงานเป็นตัวเลขดอกเบี้ย ก็ไม่รู้ว่าเป็นการจ่ายดอกเบี้ย หรือจ่ายแค่ดอกไม่เกี่ยวกับเงินต้น ปรากฎว่าเช็คใบนี้เด้ง เท่ากับ น. ไม่มีเงินจ่าย คิดเล่นๆ ดอกเบี้ย 8 ล้าน เงินต้นจะประมาณ 202 ล้านบาท จะไปตรงกับเช็คที่พี่หนุ่ม กรรชัย นำเสนอ เแล้วอีกเรื่องที่ทำเสียวสันหลัง คือคดีอาญา ถ้าเขียนเช็คเอง ก็อาจจะโดนคดีอะไรหรือไม่อย่างไร
ทางรายการไปตามหาเจ้าของเช็ค ปรากฎเจ้าของเช็ครับโอน ที่ น.จะจ่ายคือ จ. ซึ่งคือดารา ดูแล้ว จ. น่าจะเสียหายเยอะ ให้เงินต้นเขาไปเยอะมาก เป็นอีกคนที่น่าเห็นใจ ด้วยความเป็นห่วงก็ไม่รู้ว่าดารา จ. จะไปเอาเงินคนอื่นมาอีก? สมมติว่าถ้าดารา จ. ไปเอาเงินมาจากคนอื่นด้วย จ. จะน่าเห็นใจที่สุด เขาจะเสียเพื่อน เพราะ น. ไปด้วย มันจะกลายเป็นวงกว้างในวงการบันเทิง
คำถามที่หลายคนสงสัยว่าทำไมดาราทุกคนไม่ออกมาพูด เพราะเขารัก น. มาก ดาราทุกคนรัก น.มาก ไม่อยากจะทำร้ายคนๆ นี้ เพราะที่ผ่านมารักกันมาก ดูแลอยู่ด้วยกันแทบจะตัวชิดติดกัน ที่ไม่ออกมาพูดเพราะเขาอยากให้โอกาส น. เอาเงินมาคืนผู้เสียหายบ้าง แล้วก็ออกมาพูด จึงยังไม่มีใครออกมาพูดอะไร ยกเว้นถ้า น.ไม่ตอบโต้อะไรเลย ไม่มีการเยียวยาผู้เสียหาย เขาจะเปิดแล้ว ผู้เสียหายหลายคนมีลูก มีครอบครัว บ้านเขาจะเดือดร้อน
ตัวแทนกลุ่มเพื่อนที่รัก น. เล่าว่า เงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินที่ น. มายืมเพื่อเอาไปใช้ส่วนตัว แต่เพื่อการลงทุนบางสิ่งบางอย่าง ไม่ได้เป็นการปล่อยดอก เขาระดมเงินเพื่อนเพื่อส่งต่อให้กับคนๆ หนึ่ง จนเพิ่งมาทราบภายหลังว่าไม่ได้ส่งต่อให้คนๆ นั้นแต่ดันอยู่ที่ตัวเองทั้งหมด
อยากบอกกับ น. ว่าเพื่อนๆ ทุกคนรักมาก แต่เพราะ น. ไม่พูดความจริง ไม่ยอมบอกว่าเงินก้อนนี้จะเอาไปทำอะไร พอมารู้ความจริงว่าจะเอาเงินไปส่งต่อให้ ต. เพื่อนทุกคนความรู้สึก คือเหมือนคนอกหัก ตับ ไต ปอด ม้ามทั้งหมดถ้าอะไรที่ขายไปช่วยเพื่อนได้เขาก็จะยอม รักมากแม้กระทั่งชีวิตก็ให้ได้ถ้าพูดความจริง ถ้าบอกว่าไม่มีแล้วอยากจะลงทุนก็บอกกันมาตรงๆ เลย ทำไมถึงไม่พูด มาบอกว่าจะเอาไปลงทุนกับคนๆ หนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่มีอยู่เลย ถ้าจะหยิบยืมบอกกันตรงๆ จะไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียว ถ้า น. ลำบากต้องการความช่วยเหลืออะไรเพื่อนๆ ทุกคนยินดีและเต็มใจช่วยโดยไม่คิดอะไรแม้แต่บาทเดียว มากกว่าเงินจะให้ทั้งเวลาและความรักกับ น.
มีเพื่อนที่เคยสนิทกับเขาที่สุดคนนึง เขาบอกเขาเสียใจมากยิ่งกว่าอกหักกับแฟนอีก เขาเสียใจที่สุดในโลกเลย เป็นบทเรียนที่แย่ที่สุดในชีวิตเขาเลยในตอนนี้ ทุกคนที่รักเขาเป็นคนดีและรักเขาจากใจจริงๆ เขาน่าจะรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ ถ้าเขาเห็นว่า น. กำลังพยายามอยู่ ผ่อนอาทิตย์ละ 3,000-5,000 เพื่อนทุกคนเขาก็จะชื่นใจแล้ว เขาไม่อยากได้อะไรกันแล้วนอกจากความรู้สึกดีๆ กลับมา แม้ว่ามันจะไม่มีทางกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกแล้วก็ตาม
ฝากถึง น. อีกว่าเพื่อความสัมพันธ์ที่ถึงแม้ว่ามันคงจะกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้ แต่ขอได้ไหม เดือนนึงสัก 5,000 คืนมาหน่อยก็ได้ จะ 1,000 ก็ได้ ขอให้เต็มใจที่จะจ่ายคืนกันบ้าง บอกเลยว่านี่คือเพื่อนใจที่สุดแล้วนะ ถ้าเขาให้ยืมเป็น 100 ล้าน ถ้า น. รับรู้แล้วก็ติดต่อเขาไปเถอะ เพื่อนคุณรักคุณมาก