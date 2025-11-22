ผ่าอาณาจักรธุรกิจ “นานา ไรบีนา” แค่ร้านตัดผม 3 ปี กำไรกว่า 300 ล้าน

“นานา ไรบีนา” และสามี “เวย์ ไทเทเนียม” ปริญญา อินทชัย ได้สร้างอาณาจักรธุรกิจที่หลากหลาย โดยหลักๆ เน้นไปที่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และความบันเทิง นานามีบทบาทเป็นกรรมการในหลายบริษัท โดยธุรกิจเด่นที่สร้างชื่อและรายได้หลัก มีดังนี้
1. Never Say Cutz (เนเวอร์เซย์คัทซ์)
Never Say Cutz ไม่ได้เป็นเพียงร้านตัดผม แต่เป็นแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ที่สะท้อนตัวตนของเวย์และนานาได้อย่างชัดเจน ด้วยการตกแต่งสไตล์วินเทจยุค 50s และการบริการที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้เป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้มหาศาล และเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีถึง 41 สาขาด้วยกัน ข้อมูลรายได้ อ้างอิง ปี 2567 บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด มีรายได้รวม 120 ล้านบาท เติบโตขึ้นจาก 104 ล้านบาทในปี 2566 และ 3 ปีมีรายได้รวม 308 ล้านบาท
2. แฟชั่นและแอคเซสเซอรี่
นานาและเวย์ใช้จุดแข็งของแบรนด์ Never Say Cutz และภาพลักษณ์ของตัวเองในการสร้างสินค้าและแบรนด์ร่วม (Collaboration) ที่ตอบโจทย์คนรักแฟชั่นและฮิปฮอป
-นาฬิกา Edwin Watch X Never Say Cutz คอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน นำเข้าจากญี่ปุ่น และวางจำหน่ายเฉพาะในร้าน Never Say Cutz สร้างมูลค่าเพิ่มและความหายากให้กับสินค้า
-แว่นตา Way & Harpe: โปรเจกต์ออกแบบแว่นตาดีไซน์ unisex ที่เคยได้รับโอกาสโชว์ในงานระดับโลกอย่าง Silmo Paris คุณภาพและดีไซน์ไม่ธรรมดา
-แบรนด์เสื้อผ้าเด็ก ที่นานาดูแลเอง เน้นดีไซน์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวคนดัง
บริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด มีรายได้กว่า 34 ล้านบาทในปี 2567 แม้รายได้จะน้อยกว่าร้านตัดผม แต่ธุรกิจนี้มีอัตรากำไรสุทธิสูงที่สุด ในกลุ่มธุรกิจหลัก สะท้อนถึงการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง
3. ธุรกิจบันเทิงและการผลิตรายการ
มีบริษัทที่ดำเนินงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น บริษัท เนเวอร์เซย์ จำกัด และ บริษัท ฟลิค ออฟ เดอะ ไลท์ โปรดักชั่นส์ จำกัด รวมทั้งให้บริการศิลปิน นักแสดง พิธีกร และงานด้านบันเทิงทุกประเภท รายได้รวม 1.47 ล้านบาท
4. ธุรกิจอีเวนต์และกีฬา YBL Thailand
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล และการจัดงานอีเวนต์/คอนเสิร์ตขนาดใหญ่ เช่น LAND OF MUSIC แสดงให้เห็นถึงการลงทุนในธุรกิจด้านความบันเทิงและกิจกรรมทางสังคมที่สร้างกระแส
5. อสังหาริมทรัพย์และโฮลดิ้ง
มีการลงทุนในธุรกิจที่สร้างมูลค่าในระยะยาว อย่าง บ้านพักตากอากาศ / รีสอร์ต มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด เช่น “อาณาจักรสวนผึ้ง” ที่เป็นทั้งบ้านพักตากอากาศและอาจมีการบริหารจัดการในลักษณะรีสอร์ต
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง (การลงทุนในนิติบุคคลอื่น) เพื่อรับผลตอบแทนจากการถือหุ้นหรือการลงทุน ปี 2567 รายได้ 0 บาท รายจ่าย 28,560 บาท ส่งผลให้เกิดขาดทุนสุทธิ 28,560 บาท