แฉ "นางงามกัมพูชา" จ้องแต่หาซีน ลั่นไม่เคารพไทยไม่ติดโบว์ดำ

ภาพกองเชียร์นางงามกัมพูชาพากันเฮดีใจหลังรู้ว่านางงามไทยไม่สามารถคว้ามงกุฎได้ ส่วนหนึ่งอาจจะมองได้ถึงอารมณ์สะใจ แต่อีกมุมหนึ่งก็มองได้ว่าพวกเขาและเธอกำลังปลอบประโลมให้ลืมความผิดหวังกับผลงานนางงามตัวแทนบ้านเกิดตนเอง
ย้อนไปก่อนประกวดจะเริ่มการมาร่วมเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2025 ของ "ไท เนียรี โสเจียตา" จากกัมพูชาเรียกว่าพอจะถูกจับตาอยู่บ้างด้วยสถานการณ์ชายแดนทว่าสุดท้ายชื่อของเธอก็แทบจะไม่เป็นข่าวเลย
แต่ในความเงียบนั้นก็ใช่ว่าเจ้าตัวจะไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไร
แหล่งข่าวเผยว่าในช่วงการประกวด "โสเจียตา" จ้องพยายามหาประเด็นให้ตนเองเป็นกระแสอยู่ตลอด ตั้งแต่ช่วงที่นางงามเม็กซิโกมีปัญหากับผู้จัดแล้ว ที่จู่ๆ เธอก็ลุกขึ้นมาถือธงชาติเม็กซิโกแล้วโพสต์ว่า I love Mexico หวังเกาะอีกฝ่ายหาซีนให้ตัวเอง
ยังมีเรื่องที่เธอออกมาบอกว่าโดนคนไทยดูถูก ไม่ให้เกียรติ ทั้งที่ประเด็นดังกล่าวก็มาจากช่วงเก็บตัวที่นางงามจะต้องขึ้นไปบนเรือนไทยแต่เธอไม่ถอดรองเท้าเลยโดนเจ้าหน้าที่ตำหนิ
หรือหากใครสังเกตก็จะพบว่าในช่วงเก็บตัวนางงามกัมพูชาไม่ติดโบว์ดำสัญลักษณ์การไว้อาลัย "พระพันปีหลวง" เลยแต่เลือกติดเข็มกลัดประเทศตัวเองพร้อมให้เหตุผลว่าถ้าเธอติดโบว์ดำก็เท่ากับว่าเธอเคารพความเป็นไทย ซึ่งเธอยอมไม่ได้ เพราะไทยขโมยของเธอไปทุกอย่าง
งานนี้ก็ต้องขอบคุณบรรดากูรู-แฟนนางงามทั้งหลาย ที่ไม่ไปให้ค่าให้แสงจนทำให้เจ้าตัวแทบจะไร้ตัวตนในการประกวดที่เพิ่งจะผ่านไป...