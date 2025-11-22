“ได๋ ไดอาน่า” เผยถ้าเห็นท้องป่อง ไม่ใช่ท้องก่อนแต่ง แต่ตั้งใจท้องด้วยวิทยาศาสตร์ ซุ่มคบแฟนนอกวงการนาน 15 ปี

“ได๋ ไดอาน่า” ประกาศชัดถ้าเห็นท้องป่อง ไม่ใช่ท้องก่อนแต่ง แต่ตั้งใจมีลูกด้วยวิทยาศาสตร์ ซุ่มคบแฟนหนุ่มนอกวงการนาน 15 ปี พร้อมเผยความในใจอยากมีลูกแฝด 4 คน ท้องเมื่อไหร่พร้อมแถลงทันที รอเปิดตัวพร้อมกันทั้งสามีและลูก
เก็บเงียบมานานถึง 15 ปี สำหรับ “ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ”ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการมานาน ไม่เคยประกาศ ไม่ลงรูปคู่ งานนี้ได๋เผยว่าไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใด แต่อยากให้เกียรติฝ่ายชายเรื่องความเป็นส่วนตัว พร้อมดักคอไม่ต้องเปิดวาร์ป ฝ่ายชายตั้งไพรเวต ลั่นอยากมีลูกเดี๋ยวนี้
“อยากมีลูกเดี๋ยวนี้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรามัวแต่โฟกัสกับงาน ตอนนี้อายุก็ 44 แล้ว ก็ยอมรับว่ามีปรึกษาคุณหมอ คุณหมอก็ให้กำลังใจเราด้วยความเป็นจริงว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงเข้าสู่วัยทองกันเร็ว อย่างได๋ก็เหลือเวลาอีกไม่มาก (หัวเราะ) เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้น และรับงานน้อยลง (หัวเราะ) คือความต้องการในใจกับเศรษฐกิจ เงินก็อยากมี ลูกก็อยากมี
เรื่องฝากไข่ก็ไปปรึกษาคุณหมอนี่แหละ เพราะเพิ่งนึกได้ แล้วก็ต้องเคลียร์งานเพื่อที่จะทำอะไรหลายๆ อย่าง ก็ถ้ามีช่วงไหนที่หายๆ ไป หรืออยู่ดีๆ ทำไมท้องป่อง ไม่ได้ท้องก่อนแต่งนะคะ แต่ตั้งใจจะท้อง แต่ท้องด้วยวิทยาศาสตร์พูดจริงๆ คือเราอยากมี 4 คนพร้อมกันเลย ชอบความวุ่นวาย รู้สึกว่าเสียงกรี๊ดเด็กมันฮีลใจ รู้สึกมีความสุขเวลามีเด็กๆ อยู่ ส่วนเลี้ยงไหวไหม นั่นน่ะสิ งั้นเอาคนเดียวแล้วกัน (หัวเราะ) ให้กำลังใจฉันด้วยนะ
ก็มีแพลนฝากไข่ไว้ แต่อยากตีตัวเองเหมือนกัน เพราะพอแพลนปุ๊บแล้วงานมันมา บางทีเป็นลูกค้าที่จ้างเรามาเป็น 10-20 ปี เราก็ไม่กล้าปฏิเสธ แต่เราก็ลืมคิดไปว่าข้างในเรามันก็ตามวัย”
เล็งหยุดรับงานเพื่อรักษาสุขภาพ ลั่นแม่ไม่เคยสอนให้ตั้งใจมีสามี
“เร็วๆ นี้แหละค่ะ น่าจะไม่กี่อาทิตย์นี้ คนจุดประกายคือคุณตู๋ ปิยวดี มาลีนนท์ แล้วก็มาเจอน้องโซล โมเน่นี่แหละ น่ารักมาก (ยังไม่เปิดตัวแฟนเลย แต่พร้อมมีลูกแล้ว?) ก็เปิดตัวพร้อมกันเลย (ยิ้ม)แม่เขาพูดทุกวันมาตลอด แต่ติดตรงที่ตั้งแต่สมัยเด็กแม่จะสอนตลอดว่าให้เราตั้งใจเรียน ไม่เคยสอนให้เราตั้งใจมีสามี และเราเป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่ พอเรามาแตะช่วงอายุนึงแม่จะให้เราเลิกทำสิ่งที่เราเชื่อฟังเขา ก็ถามแม่ว่าแม่ให้หนูเรียนหนังสือทำไมถ้าแม่อยากให้หนูมีสามี (หัวเราะ) ก็พยายามที่จะหาสมดุลให้กับตัวเองมากขึ้น”
เผยแฟนเป็นคนธรรมดา คบกันเข้าปีที่ 15 แล้ว
“เขาตามใจเรา ใครๆ ก็อยากมี แต่ไม่ลาวงการนะคะ ต้องทำงาน แฟนเป็นคนนอกวงการค่ะ ไม่ใช่ไฮโซค่ะ เป็นมนุษย์ธรรมดาเลย ไม่ได้อะไร แค่คุยกันรู้เรื่อง น่าจะเข้าปีที่ 15 แล้วถามว่าทำไมเงียบ เราไม่ได้ปิด แต่เราไม่ได้เป็นดาราไง คือหมายถึงเราเป็นดาราเก่า ก็เลยไม่ได้คิดว่าใครจะมาสนใจอะไร ซึ่งเขาหล่อที่สุดสำหรับเรา”
15 ปี ไม่ได้ปกปิด แค่ให้เกียรติ ยังไม่ได้เป็นสามีตีตรา ให้อิสรภาพ
“ไม่ได้ปกปิดเลย คือในยุคที่ได๋ ไดอาน่าเกิดมาในวงการบันเทิง ยุคนั้นยอมรับว่าปิด แต่ตอนนี้ไม่ได้ปิดอะไรเลย ใช้ชีวิตปกติ เพียงแต่เราให้เกียรติเขา ถ้าวันไหนที่เรายังไม่ได้เป็นสามีตีตราเราก็ให้อิสรภาพเขาในการที่ไม่ถูกสื่อหรือใครเพ่งเล็ง เราก็ไม่ได้โพสต์ ไม่ได้ตกลงกัน เราให้เกียรติเขาค่ะ เพราะเข้าใจว่าเวลามันมีสปอตไลท์อยู่ตลอดเวลาก็อาจจะไม่สบายใจ เพราะที่ผ่านมาเรามีข่าวตลอดด้วย ก็เกรงใจเขา”
ไม่ต้องเปิดวาร์ป ขอบคุณ 15 ปียังอยู่
“เขาก็ไม่ได้ลงรูป ไม่ต้องส่อง ไม่ต้องเปิดวาร์ปนะคะ เขาปิดไพรเวต ถ้าถึงวันที่อยากเปิด เขาก็พร้อม ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะ เหมือนที่โดนถามเมื่อกี้ว่า 15 ปียังอยู่อีกเหรอ (หัวเราะ) เพราะก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักมาก และการที่จะเข้าใจคนอย่างเราก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็ขอบคุณนะ (จะฉลอง 15 ปีไหม?) ไปปาร์ตี้ด้วยกันเลยไหม (หัวเราะ) เอาเป็นว่าถ้าท้องเมื่อไหร่แถลงเลย ไม่ต้องรอลูกค้าเข้าด้วย ฉันจัดแถลงเอง”