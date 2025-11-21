xs
xsm
sm
md
lg

“ต๊อด ปิติ” ลั่นไม่ใช่ ต. ในข่าวดาราตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้าน จ่อฟ้องคนโยงถึงตนและ “นุ่น วรนุช”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกคู่ที่โดนโยงจากกรณีข่าวดาราตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้านบาท จนตอนนี้เพื่อนๆ แห่อันฟอลโลว์ โดยมีการใบ้เพิ่มถึงอักษรย่อ ต. ว่า น. เอาชื่อไปอ้างว่าหาเงินเอาไปลงทุนกับ ต. และจะได้เงินปันผล ทำให้คนแห่เดากันสนั่นว่าหมายถึงใคร

งานนี้ทำให้ “ต๊อด ปิติ - นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” งานอกไม่รู้ตัว จนล่าสุด ต๊อด ได้ออกมาโพสต์สกัดข่าวเม้าธ์ ยันไม่ใช่ตนเอง ใครเม้าธ์สนุกปาก จะไม่สนุกฟรี

“ต.PB ไม่ใช่ผมนะครับ ผมไม่ใช้ SCB ครับ” และ “ถ้าใครโยงถึงผมและนุ่นแบบไม่คิด และสนุกปากกัน ไม่สนุกฟรีนะครับ ใครเจอแคปส่งผมด้วย”






“ต๊อด ปิติ” ลั่นไม่ใช่ ต. ในข่าวดาราตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้าน จ่อฟ้องคนโยงถึงตนและ “นุ่น วรนุช”
“ต๊อด ปิติ” ลั่นไม่ใช่ ต. ในข่าวดาราตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้าน จ่อฟ้องคนโยงถึงตนและ “นุ่น วรนุช”
“ต๊อด ปิติ” ลั่นไม่ใช่ ต. ในข่าวดาราตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้าน จ่อฟ้องคนโยงถึงตนและ “นุ่น วรนุช”
กำลังโหลดความคิดเห็น