“ต๊อด ปิติ” ลั่นไม่ใช่ ต. ในข่าวดาราตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้าน จ่อฟ้องคนโยงถึงตนและ “นุ่น วรนุช”

เป็นอีกคู่ที่โดนโยงจากกรณีข่าวดาราตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้านบาท จนตอนนี้เพื่อนๆ แห่อันฟอลโลว์ โดยมีการใบ้เพิ่มถึงอักษรย่อ ต. ว่า น. เอาชื่อไปอ้างว่าหาเงินเอาไปลงทุนกับ ต. และจะได้เงินปันผล ทำให้คนแห่เดากันสนั่นว่าหมายถึงใคร
งานนี้ทำให้ “ต๊อด ปิติ - นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” งานอกไม่รู้ตัว จนล่าสุด ต๊อด ได้ออกมาโพสต์สกัดข่าวเม้าธ์ ยันไม่ใช่ตนเอง ใครเม้าธ์สนุกปาก จะไม่สนุกฟรี
“ต.PB ไม่ใช่ผมนะครับ ผมไม่ใช้ SCB ครับ” และ “ถ้าใครโยงถึงผมและนุ่นแบบไม่คิด และสนุกปากกัน ไม่สนุกฟรีนะครับ ใครเจอแคปส่งผมด้วย”