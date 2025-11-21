“วีนา” น้ำตาคลอ สู้ 8 ปีบนเส้นทางนางงาม แม้พลาดมง 3 แต่ไม่ได้แพ้ วันนี้รู้แล้วความฝันไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง (คลิป)

“วีนา” น้ำตาคลอขอบคุณทุกกำลังใจที่ซัปพอร์ตจนคว้า รองอันดับ 1 Miss Universe 2025 อยากให้ทุกคนภูมิใจแม้จะไม่ได้มง 3 ตามที่หวังก็ตาม สู้มา 8 ปีบนเส้นทางนางงาม วันนี้รู้แล้วความฝันไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ระหว่างทางต่างหาก
หลังจากคว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 “วีนา ปวีนา ซิงค์” ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน โดยเล่าถึงโมเมนต์สำคัญจับมือกับ “ฟาติมา บอช เฟอร์นันเดช” ที่คว้ามงกุฎ Miss Universe ไปครองว่า…
“ณ ตอนนั้น ในใจก็คิดว่าอยากได้ยินคำประกาศว่าไทยแลนด์ แต่สุดท้ายแล้วต้องเข้าใจว่ามันก็ 50.50 อยู่แล้ว คือเราก็อยากจะได้ยินนะ แต่พอเขาประกาศเป็นเม็กซิโก เราก็เข้าใจได้ และยอมรับตรงนี้ค่ะ
ในตอนนั้นคือวีนารู้สึกว่า ตกใจในวินาทีแรก แต่หลังจากนั้นเราก็ต้องแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับอยู่แล้ว ซึ่งระบบการตัดสินของ Miss Universe ก็มาจากคณะกรรมการด้วย สุดท้ายเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจหากถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจอยู่นิดนึง เพราะเราก็อยากคว้ามงกุฎนี้ให้กับประเทศไทย แต่พอเราไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไร เพราะเราทำเต็มที่แล้ว"
เผย “ณวัฒน์” ห่วงความรู้สึกจีงเดินมาปลอบใจ ลั่นการคว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 Miss Universe ก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆ เหมือนกัน
“บอสถามว่าโอเคไหม เขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของวีนา แต่วีนาเองเราก็ทำความเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่า การแข่งขันก็ต้องมีแพ้มีชนะ ซึ่งวีนาเองก็แพ้มาหลายรอบ เพราะฉะนั้นการที่จะรับมือกับการแพ้ มันไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับวีนา และตอนนี้วีนารู้สึกดีใจว่า เราเป็นรองอันดับหนึ่ง Miss Universe ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มาง่ายๆ เหมือนกัน
ก็อยากจะบอกแฟนๆ ทุกคนเลยว่าขอบพระคุณมาก วันนี้เป็นวันที่เราได้รับชัยชนะ มันไม่ได้เป็นวันที่เราแพ้เลย เราควรที่จะดีใจว่าวันนี้เป็นวันของเรา ตัวแทนสายสะพายประเทศไทยอย่างวีนาเองก็ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง Miss Universe ซึ่งในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ก็มีไม่กี่คนที่ทำได้ และวีนาก็ขอขอบคุณทุกๆ คนที่ส่งกำลังใจ และแรงซัพพอร์ตมาให้ และอย่าเสียใจไปเลยค่ะ มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองมากกว่าค่ะ"
เผยจุดแข็งตนคืออดทนและไม่ยอมแพ้ หวังว่าคนไทยจะภูมิใจที่ตนคว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 มาได้ แม้จะไม่ได้มง 3 ตามที่หวังก็ตาม
“ส่วนจุดแข็งของวีนา วีนาคิดว่าน่าจะเป็นความไม่ยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการประกวดเลย ซึ่ง Miss Universe เขาก็น่าจะเริ่มเก็บคะแนนกันตั้งแต่ในรอบก่อนหน้านี้ ที่วีนาได้มีการคุยกับคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นนอน ใครมาเร็วมาช้า วีนาก็เลยมองว่าความที่เราไม่ยอมแพ้ เราสู้อยู่ตลอด ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่คณะกรรมการเห็นค่ะ
ขอบคุณทุกคนมากนะคะ หวังว่าคนไทยจะภูมิใจ วีนารู้สึกอยากจะขอบคุณแฟนๆ ทุกคน (เสียงสั่นเครือน้ำตาคลอ) ที่ซัปพอร์ตวีนาในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งการประกวดของวีนามันเป็นระยะเวลา 8 ปี วีนาก็เลยอยากจะขอบคุณแฟนๆ ทุกคน ที่ซัปพอร์ตและให้กำลังใจ ส่งความรักมาให้วีนาเยอะมากๆวีนารู้สึกดีใจมากๆ ที่วีนาอยู่ตรงนี้ แล้วได้ยินเสียงเชียร์จากทุกคนว่า ไทยแลนด์ ดังมากๆ
วันนี้วีนาไม่สามารถที่จะคว้ามงกุฎ Miss Universe มาให้กับประเทศเราได้ แต่วีนาหวังว่า ทุกคนจะภูมิใจ และแสดงความยินดีกับตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง Miss Universe ในวันนี้ด้วย และทุกๆ คนจะอยู่ในหัวใจของวีนาตลอดไป ในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ค่ะ"
ขอบคุณแฟนๆ ที่ซัปพอร์ต
“ขอบคุณทุกคนมากๆ วันนี้วีนาดีใจมากๆ ที่ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีด้วย ก็อยากจะให้เรามูฟออนกันต่อไปเนอะ แล้วก็วาดฝันในอนาคตกันว่าในอนาคตเราจะมีผลงานอะไรใหม่ๆ ในฐานะที่วีนาเป็นรองอันดับหนึ่ง ของนางงามจักรวาลปีนี้ และในฐานะที่เป็นศิลปินของ MGI ด้วย วีนาก็อยากจะพัฒนา และอยากจะผลิตผลงานใหม่ๆ มาให้ผู้ชมได้ติดตาม ขอบคุณนะคะ”
สู้มา 8 ปีบนเส้นทางนางงาม วันนี้รู้แล้วความฝันไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ระหว่างทางต่างหาก
“จริงๆ แล้ววีนาเพิ่งรู้ตัวไม่นานมานี้ว่า ความฝันมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง ว่าเราอยากจะได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์ส แต่มันอยู่ที่ระยะเวลาระหว่างทางว่าเราทำอะไรมาบ้าง เราทุ่มเทแค่ไหน วันนี้ถ้าสมมติว่าวีนาไม่ได้รับมงกุฎ แต่วีนาก็ไม่รู้สึกเสียใจในระยะหลายปีที่ผ่านมา วีนารู้ตัวว่าวีนาทำเต็มที่แล้ว และวันนี้มันเหมือนเป็นการบอกวีนาว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราใส่หมด เราทำทุกวันให้เต็มที่ สุดท้ายแล้วเราจะไม่เสียใจเลย และอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสิ่งดีๆ รอเราอยู่ข้างหน้าเสมอ วีนาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เสียใจ แต่รู้สึกดีใจที่วีนาได้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีก”
(หลังคว้ารอง 1 สำเร็จแล้ว อยากทำอะไรเป็นอย่างแรก?) อยากกินทุเรียน คืออยากกินมาก อย่างที่สองก็อยากนอนค่ะ เพราะวันนี้นอน 2 ชั่วโมง และอย่างที่สาม ก็อยากจะทำงานอยากทำอะไรใหม่ๆ ในวงการบันเทิงด้วย และสานต่อโปรเจกต์ที่วีนาชอบมากๆ ก็คือชีโร่ (She-Ro) ด้วยค่ะ"