โต้แล้ว! ต. ในข่าวดาราตัวแม่เบี้ยวเงิน 400 ล้าน ไม่ใช่ “กระแต” โวยไม่ได้รวยขนาดให้ใครยืม 100 ล้าน

หลังถูกจับตาว่าตัวละครลับ ต. ที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เผยในข่าว ตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้านนั้น ใช่ “กระแต อาร์สยาม” แตร บุญยะเลี้ยง หรือเปล่า โดยเชื่อมโยงโพสต์เก่ากระแต ที่เคยระบุว่าถูกโกง 100 ล้าน
ล่าสุดฝั่ง “กระต่าย” น้องสาว “กระแต” ออกมายันแทนน้องว่าไม่ใช่กระแตแน่นอน มีคนโทรศัพท์หาเยอะมาก ถึงแม้กับอีกฝ่ายจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ไม่ได้สนิทถึงขั้นเป็นเดอะแก๊ง เจอเฉพาะคอนเสิร์ต อีเวนต์ ส่วนที่กระแตโพสต์โดนโกง 100 ล้าน ไม่ได้เกี่ยวกับคนในวงการ แต่เป็นคนในองค์กรเกิดจากการทำธุรกิจ ที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะเรื่องการยืมเงิน ไม่เอาแล้ว ก่อนย้ำไม่ได้รวยขนาดให้ใครยืมเงินได้ทีละร้อยล้าน