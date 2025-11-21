xs
โต้แล้ว! ต. ในข่าวดาราตัวแม่เบี้ยวเงิน 400 ล้าน ไม่ใช่ “กระแต” โวยไม่ได้รวยขนาดให้ใครยืม 100 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังถูกจับตาว่าตัวละครลับ ต. ที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เผยในข่าว ตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้านนั้น ใช่ “กระแต อาร์สยาม” แตร บุญยะเลี้ยง หรือเปล่า โดยเชื่อมโยงโพสต์เก่ากระแต ที่เคยระบุว่าถูกโกง 100 ล้าน

ล่าสุดฝั่ง “กระต่าย” น้องสาว “กระแต” ออกมายันแทนน้องว่าไม่ใช่กระแตแน่นอน มีคนโทรศัพท์หาเยอะมาก ถึงแม้กับอีกฝ่ายจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ไม่ได้สนิทถึงขั้นเป็นเดอะแก๊ง เจอเฉพาะคอนเสิร์ต อีเวนต์ ส่วนที่กระแตโพสต์โดนโกง 100 ล้าน ไม่ได้เกี่ยวกับคนในวงการ แต่เป็นคนในองค์กรเกิดจากการทำธุรกิจ ที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะเรื่องการยืมเงิน ไม่เอาแล้ว ก่อนย้ำไม่ได้รวยขนาดให้ใครยืมเงินได้ทีละร้อยล้าน




