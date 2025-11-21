“ณวัฒน์” ภูมิใจสร้างประวัติศาสตร์ จัด MU 2025 ไม่ขาดทุนครั้งแรก ปลอบใจ “วีนา” แม้ได้รอง 1 แต่ผลลัพธ์ดี

“ณวัฒน์” ภูมิใจ เหนื่อยแต่มีความสุข สร้างประวัติศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ Miss Universe 2025 แล้วไม่ขาดทุน แม้จะได้กำไรไม่เป็นไปตามคาด ไม่คุ้มเหนื่อยก็ตาม ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ยึดหลักค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ปลอบใจ “วีนา” ได้รอง 1 ก็ตามนั้น แต่ผลลัพธ์ดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ขอไม่พูดถึง“ฟาติมา”
หลังจบการประกวด Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้การดูแลของ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”โดย “วีนา ปวีนา ซิงค์”มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้รองอันดับ 1 ค้านสายตาแฟนนางงามทั่วโลก
ณวัฒน์ ได้เปิดใจถึงการจบลงของการประกวด Miss Universe 2025 ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย จนโด่งดังไปทั่วโลก เจ้าตัวได้เปิดใจว่า…
“ตลอด 21 วันไม่มีวันไหนที่ไม่เหนื่อย เหนื่อยทั้งกายและใจแต่ก็มีความสุขมากเช่นกัน แต่มันก็ผ่านพ้นไป เป็นอีกบทเรียนชีวิตที่ทำให้เราเข้าใจตัวเอง เข้าใจโลกมากขึ้น จากนี้เราก็ยังจะพัฒนากันต่อไป วีนา ตัวแทนประเทศไทยของเราก็อีกนิดเดียวครับ รองอันดับ 1 อีกแล้ว ก็ไม่เป็นไร ฝึกกันเต็มความสามารถแล้ว วีนาก็ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนไทย สื่อนอกแฟนนางงามต่างประเทศก็ชื่นชอบวีนาเยอะมาก
เราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรเราก็เคารพผลการตัดสิน สำหรับผมน้องไม่มีพลาด เป็นไปตามข้อแนะนำและเส้นเรื่องที่จะเดินมาถึงรอบ 5 คน แต่คนอื่นอาจจะมีอะไรที่เหนือเราหรือเปล่า เราไม่ได้ได้รอง 1 เพราะเราพลาดนะ วีนาได้รอง 1 ทุกอย่างชัดเจนคือการพัฒนาตัวเอง การมีชีวิตของตัวเองจริงๆ บนเวที ลดการประกวดลงและทำให้เป็นชีวิตจริงทำให้เรียลมากขึ้นบนเวที ความประมาทเลือนหายไปหมดสิ้น น้องเรียงลำดับในการตอบคำถามดี น้องทำครบทุกสเต็ปแล้ว ทำดีที่สุดแล้ว
ตัวผมมั่นใจในตัวน้อง 5 ต้องมี 3 ต้องมี การที่อยู่ด้วยกัน 20 วัน รู้สึกว่าน้องน่าจะเป็น 1 ในเอเชียอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่พอจะคาดคะเนได้ ก็ต้องยอมรับนะว่าน้องทำได้จนเรารู้สึกว่ามันใช่ แต่สุดท้ายผลลัพธ์มันไม่ใช่เราก็ต้องยอมรับ สำหรับคนมงในปีนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกัน ให้แฟนๆ นางงามเป็นคนพูดถึงดีกว่า ผมขอแสดงความเคารพต่อผลการตัดสิน ไม่อยากให้เกิดปัญหาใดๆ กับตัวผมและองค์กรอีกแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน มันสามารถไปคิดกันต่อเองได้ในทุกๆ คนที่ดูอยู่ว่าชอบหรือไม่ชอบ ไม่ต้องเสียใจไปมากนะครับ เพราะในเงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไข เราอาจจะต้องยอมจำนนในบางเงื่อนไขก็ได้”
ให้กำลังใจ “วีนา” บนเวที แม้จะเป็นรอง 1 แต่ผลลัพธ์ดี ผลงานเป็นที่ประจักษ์
“ผมขึ้นไปยืนคุยกับวีนาบนเวทีเลย บอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ไม่ต้องเสียใจ ทุกอย่างมันเต็มความสามารถ และผลลัพธ์มันก็ดีเนอะ ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ที่ 1 แต่เราได้พิสูจน์ว่าเรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้คนรักวีนามากขึ้น และจะทำให้วีนาคือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้รู้ตื่น รู้คนมากขึ้น น้องก็เสียใจมากแหละ ผมเองก็เสียใจ ก็จับมือน้องบอกตามนั้น จบแล้วครับ รอง 1 ดีที่สุด เสียดายครับ แต่นี่คือการประกวด”
การเป็นเจ้าภาพส่งผลดีต่อประเทศไทย ทำให้ต่างชาติได้เห็นความเป็นมืออาชีพของคนไทย
“ดีใจที่ต่างชาติที่มาทำงานร่วมกัน เขาบอกว่าฝีมือของ MGI ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยหรือประเทศในอาเซียนจะทำงานได้มืออาชีพขนาดนี้จริงๆ ตากล้องทุกคนทุกจุด เทคนิคทุกอย่าง เราไม่ได้ใช้ต่างชาติเลย เมดอินไทนแลนด์ทั้งหมด ยกเว้นคณะกรรมการที่โดนบล็อกไว้อยู่หลังเวทีในมุม เป็นกล้องของเทเลมุนโด นี่คือความภาคภูมิใจ เราสามารถทำซีน ทำแสง ทำมู้ดแอนด์โทน กราฟิกให้ว้าวได้ทุกซีน ผมว่าเราไม่เป็นสองรองใครในโลก
สำหรับผมจะชนะหรือไม่ชนะมันก็ส่วนนึง แต่สิ่งสำคัญสำหรับผมเลยคือเราอยากให้แบรนด์เป็นที่รักของคนทั้งโลก ผมยึดเสมอ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ผมพยายามทำให้ดีที่สุด ให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่วนผลการตัดสินให้คนทางบ้านเป็นผู้พิจารณาเอา”
ชม “เจฟ ซาเตอร์” เป็นอีกหนึ่งอเมซิ่งไทยแลนด์
“อยากให้ทุกคนซัปพอร์ต เมื่อวานซ้อมอยู่ครึ่งค่อนวัน เมื่อเช้ามาตี 3 ครึ่งมาก่อนใคร เจฟมาหลังผมนิดเดียว ผมถามมาทำไม เขาบอกเปลี่ยนใจ อยากร้องสด เลยมาซ้อม สิ่งที่เห็นบนเวทีคือความอเมซิ่งของคนไทย เจฟร้องสดทั้งหมด เขาบอกไม่อยากให้รู้สึกว่าเพอร์เฟกต์จนเกินไป”
กับเวที Miss Universe Thailand ยังคงจัดต่อไปเพราะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้ว
“ปีหน้าเราก็ยังต้องจัดต่อไปเพราะเราซื้อลิขสิทธิ์มาแล้ว ผมเน้นทำงานด้วยคุณภาพ จินตนาการสูง ปฎิบัติสูง เราก็มีประสบการณ์จากการทำงานวันที่ 2 ในเวทีนี้แล้ว จนโมเมนต์สุดท้ายที่เราประคับประคองกันมาให้ดีขึ้น (จะได้คุยกับแอน จักรพงษ์?) ยังครับ เดี๋ยวคงจะต้องคุยกันยาวๆ ก็ยังบอกไม่ได้ ก็มีคุยกันนิดนึง“
สร้างประวัติศาสตร์ เป็นผู้จัดการประกวด Miss Universe ที่เมืองไทยแล้วไม่ขาดทุน
“เจ้าภาพทุกปีที่จัดในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่มีความกดดันสูง มีการลงทุนสูง สำหรับผมปีนี้ ผมเองก็สร้างประวัติศาสตร์นะ ผมไม่ขาดทุน แต่ไม่ได้กำไรเยอะอย่างที่คิดไว้ แต่ก็ยังเอาตัวรอด ขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ๆ จ่ายเป็นเงินสดที่ช่วยทำให้ผมมีชีวิตอยู่ได้ การขายบัตรก็เป็นไปตามเป้าหมายประมาณ 70 ล้านเป็นเงินสด และยังมีกิจกรรมส่วนเล็กส่วนน้อยอีกที่เราสามารถเก็บเงินได้ ถือว่าเราเป็นครั้งแรกที่ไม่ขาดทุน แต่กำไรคุ้มค่าเหนื่อยไหม ไม่คุ้มครับ กำไรนิดเดียว คล้ายๆ ขายไก่ย่าง“
ขอบคุณแฟนนางงามทั้งไทยและนานาชาติที่ซัปพอร์ต
“ประกวดก็จบลงแล้ว อยากจะพูดกับแฟนนางงามทุกคนและแฟนนางงามต่างชาติ ขอบคุณที่ซัปพอร์ตไทยแลนด์และยูนิเวิร์ส ขอบคุณที่ซัปพอร์ตวีนา ผมคิดว่าการจัดการประกวดครั้งนี้เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบ ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องอื่นที่เราควบคุมไม่ได้ เราทำเต็มที่สุดความสามารถแล้ว อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ชมและได้รับความรู้สึกสบายใจกลับไป ซัปพอร์ตกันต่อไปด้วยนะครับ แล้วก็อย่าเสียใจฟูมฟายนานนะครับ มูฟออนครับ”
สิ่งที่ได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่ออยู่กับคนหลายหมู่เหล่าไม่ให้เสียผลประโยชน์จนเกินไป
“เป็นคนอดทนขึ้นเยอะ เปลี่ยนคาแรกเตอร์ตัวเองไปเยอะมากกับการเรียนรู้ครั้งนี้ จากเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจน เป็นคนที่ต่อสู้แบบชัดๆ แต่การที่เรามาอยู่กับคนหลายหมู่หลายรูปแบบ เราจำเป็นจะต้องประคับประคองตัวเราให้มีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางการที่จะไม่มีใครเสียผลประโยชน์มากจนเกินไป สำคัญเลยประเทศเราไม่บอบช้ำทำให้วีนามาจนถึงรอง 1 ได้ ก็เป็นส่วนนึงที่เราปรับกลยุทธ์ตัวเองเพื่อแปลงสภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เป็นพลังให้ตัวเราดีกว่า”