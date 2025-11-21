“เจฟ ซาเตอร์” ไม่ติดใจถูกด้อยค่า ยืดอกรับภูมิใจในความเป็นนักร้องพื้นบ้าน จิบยาหลายขนานขึ้นเวที MU

“เจฟ ซาเตอร์” ไม่ติดใจถูกด้อยค่า ยืดอกรับภูมิใจในความเป็นนักร้องพื้นบ้าน เผยเบื้องหลังโชว์ระดับโลก ตื่นตีสองจิบยาหลายขนาน วอร์มเสียงสู้ไฮโน้ตสุดท้าทายบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส
หลังจากถูก “เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่าว่าเป็นนักร้องพื้นบ้านที่ตนเองไม่รู้จัก ต่อมา “เจฟ ซาเตอร์” ก็โพสต์คำคมเกี่ยวกับการโดนเกลียด จนถูกโยงว่าน่าจะเป็นการศอกกลับ “เต๋า ทีวีพูล” แต่ล่าสุดทุกอย่างกลับพลิกอีกรอบ นอกจากนี้เจฟได้เผยถึงการขึ้นร้องเพลงบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส
“เป็นโชว์ที่เรากังวลประมาณนึงเพราะค่อนข้างเช้า ผมตื่นตั้งแต่ตี 2 วอร์มเสียงเพื่อให้เสียงมันดีที่สุด เป็นความภาคภูมิใจจริงๆ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ได้เพอร์ฟอร์มบนเวทีที่เป็นระดับโลกแบบนี้
ความรู้สึกแรกผมตื่นเต้นมากๆ ผมซ้อมหลายรอบมาก ซ้อมแล้วซ้อมอีก อยู่กับบรรยากาศจริง มันเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆ โชว์ที่เราเตรียมมา เราเอาความเป็นไทยมาก่อน เพราะนั่นคือรากของเรา เรื่องแหล่ อะไรเข้ามาก่อน แล้วค่อยเข้าพาร์ตเพลง รู้สึกว่าต้องเอาความเป็นสากลเข้ามาบวกกับความเป็นไทย ไม่ได้มีแค่คนไทยดูเนอะ มีคนดูทั่วโลก ก็ใส่ความเป็นเพลงสากลของเรา และมันเหมาะกับการเดินแบบ ในหัวผมยังฟีลเลยเพลงที่ร้อง
การเลือกเพลง ผมว่าเป็นเรื่องฟีลลิ่งตอนเราเพอร์ฟอร์มมากกว่า เราจะจินตนาการว่าพี่ๆ มิสยูนิเวิร์สเดินแล้วเขาจะฟีลยังไง ถ้ามันช้าไปจะเดินไม่สง่า อย่าง Black Tie อยากได้ความแกรนด์ อยากให้ค่อยๆ สมูท โชว์ความสวยงาม รอบ 5 คนแล้วด้วย ก็อยากให้ค่อยๆ เดินจริงๆ”
บอกเป็นความภาคภูมิใจดูมิสยูนิเวิร์สตั้งแต่เด็ก วันหนึ่งได้ขึ้นเวทีจริง ไฮโน้ตคือชาเลนจ์จิ้ง จิบยาหลายขนาน ก่อนวอร์มเสียง
“วันนี้ภูมิใจมาก ดูมิสยูนิเวิร์สตั้งแต่เด็กแหละ และไม่คิดว่าวันนึงจะได้มาเพอร์ฟอร์มที่นี่จริงๆ เหมือนหลายคนก็ให้กำลังใจกันมาตลอดเลย ผมก็ซ้อมหนัก พอได้โชว์เสร็จก็ค่อยยังชั่ว คุ้มค่ากับการตื่นตีสองมาก
ไฮโน้ตเป็นสิ่งที่ผมกังวล เพราะมันเช้า การที่ต้องมาร้องโน้ตนั้นตอนเช้า ชาเลนจ์จิ้งมาก หนึ่งในชาเลนจ์จิ้งปีนี้เลย แต่ก็สมบูรณ์แบบ จริงๆ ผมจิบยาหลายขนาน ทั้งยาลดบวม ตื่นมาก็วอร์มด้วย
(บนเวที ไม่มีอาการตื่นเต้นมือเย็น ขาสั่น?) เรามาโชว์เพื่อซัปพอร์ตพี่ๆ มิสยูนิเวิร์สเฉยๆ ฉะนั้นเมนโฟกัสต้องอยู่ที่เขามากกว่าเรา พี่ๆ เขาน่าต้องตื่นเต้น เราก็ทำหน้าที่เราให้เต็มที่ ซัปพอร์ตพี่ๆ เขา (แบกความภูมิใจขึ้นไปด้วย?) ฟีลเหมือนนักกีฬาทีมชาติ คอมเมนต์แต่ละคนที่เข้ามาก็ภูมิใจ ขอบคุณความรักทุกคนที่ให้ อย่างแรกเลยผมทำโชว์นี้ไม่ได้เลย ถ้าไม่มีกำลังใจส่งมา เราฝีกฝนโดยที่เราอยากให้มันออกมาดีจริงๆ อยากให้ดีที่สุด”
เผยสิ่งที่อยากพูด โพสต์เรื่องอยู่ดีๆ ก็โดนคนไม่รู้จักเกลียด ไม่ได้เกี่ยวกับ “เต๋า ทีวีพูล” ส่วนอีกฝ่ายพูดถึงก็ไม่ได้ติดใจ ลั่นพื้นบ้านคือราก ที่เอามาใส่ในโชว์
“อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากพูดเหมือนกัน วันนั้นผมทวีตว่าในโลกนี้มีคนที่เกลียดเราโดยที่ไม่ได้รู้จัก แล้วผมก็ไปนอน ตื่นมาก็มีคลิปที่มาโยงกับคำที่ผมพูด แต่จริงๆ ผมไปเสพอะไรอย่างอื่นมา แต่กลายเป็นคีย์เวิร์ดที่จูนกันได้ คนก็เลยเข้าใจว่าผมเขาหรือเปล่า แต่จริงๆ ไม่มีอะไรไม่ได้พูดถึงเขา จริงๆ เพิ่งรู้จักพี่เต่า (พี่เต๋า?) เพิ่งรู้จักพี่เขาวันนั้นเหมือนกัน เพิ่งเห็นวันนั้น
ก็ไม่ได้ติดใจ เราเป็นคนสาธารณะเราโดนคนวิจารณ์อยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติที่เราจะโดนอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ผมเฉยๆ คำว่าพื้นบ้าน ผมก็รู้สึกว่า อย่างในโชว์ มันก็คือความพื้นบ้านของเรานั่นแหละ พื้นบ้านคือราก รากก็คือความเป็นไทย ทุกโชว์ที่ผมไปเมืองนอก การที่เราเห็นแฟนๆ ต่างชาติร้องเพลง เหมือนวิวาห์ ที่เราใส่ความเป็นพื้นบ้านเข้าไปในเพลง แล้วเขาร้องกลับมา มันภูมิใจนะภูมิใจความพื้นบ้าน ความเป็นรากของเราให้คนในโลกเห็น
ผมไมได้พูดถึงเขาตั้งแต่แรก ไม่ได้เมนชั่นเรื่องเขา (อิงฟ้า วราหะออกมาสวนแทน?) ต้องขอบคุณทุกคนที่ออกมาปกป้อง ซัปพอร์ต ได้เห็นความรักที่ทุกคนมอบให้ผ่านการพิมพ์ปกป้อง ก็ขอบคุณจริงๆ ด้วย”
อิ่มเอมใจ ทัวร์ต่างประเทศ 11 ที่ ตกแฟนๆ ต่างชาติได้เพียบ
“ส่วนที่มองว่าวันนี้ผมเปิดประตูให้ศิลปินไทยคนอื่นบนเวทีโลก ผมว่าทุกคนทำในสเตทของตัวเองอยู่แล้ว ที-ป๊อปไม่ใช่แค่ผม มีอีกหลายๆ คนเลยที่ออกไปนอกประเทศ ไปเพอร์ฟอร์ม ผมว่าพวกเขาก็มีความภูมิใจเหมือนกัน เราเหมือนช่วยๆ กัน เราไปด้วยกัน
ผมทัวร์เสร็จแล้ว ไป 11 ที่ อิ่มเอมมาก แต่ละประเทศให้การต้อนรับเราอย่างดี แฟนๆ ก็น่ารัก ปีหน้ามีอะไรน่าสนใจเยอะมาก พูดไม่หมด ฝากติดตามกันด้วย สิ่งสำคัญที่สุด ไปฟังของขวัญปีใหม่กันดีกว่า ตกแฟนๆ ต่างชาติก็ดีนะครับ ชอบนะ พร้อมทัวร์อีกครับเพิ่มประเทศไปเรื่อยๆ ปีหน้าจะมีประเทศที่ไม่เคยไปด้วย จริงๆ อยากทำหลายๆ ทัวร์ เดี๋ยวรอดู ต้อนปีหน้าน่าจะรู้”
ชื่นชม “วีนา ปวีนา ซิงค์” ทำได้ดีมาก เป็นความภูมิใจของคนไทย
“จริงๆ เหมือนเห็นตั้งแต่ซ้อม พี่เขาตั้งใจมากๆ กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมอยากแสดงความยินดีจริงๆ ทำได้ดีมาก เป็นความภูมิใจของคนไทย”