"หนุ่ม กรรชัย" เปิดภาพเช็ค 5 ใบ กว่า 200 ล้าน คาด น. เขียนเอง เซ็นเอง แนะให้รีบออกมาเคลียร์ก่อนเรื่องบานปลาย

มีการเปิดข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับดาราตัวแม่ น. เบี้ยวเงิน 400 ล้าน ล่าสุดพิธีกรชื่อดัง "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ปล่อยออเดิร์ฟอย่างเข้มในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ มีการเขียนในกระดานเป็นกลุ่มผู้เสียหายเพื่อให้เข้าใจง่าย
“เรื่องนี้ผมเชื่อว่าจนถึงอาทิตย์หน้าก็ยังไม่จบ เพราะผู้เสียหายยังไม่ได้ออกมา และทางฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวชื่อว่าเป็น น. ยังไม่ได้ออกมาพูด ก็เลยยังเป็นประเด็น
ขออภัยนะครับ ขี้ปากชาวบ้าน ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ผมรู้มาพักใหญ่แล้ว แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะออกมาพูดอะไร จนกระทั่งสุดท้ายทางฝั่งเพจท่านเปาได้มีการเปิดเรื่องนี้ออกมา ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอะไร คนก็ส่งเข้ามาถามเยอะ ผมก็บอกว่าไม่ทราบ ผมไม่รู้จริงๆ ว่าเป็นใคร ผมตอบไม่ได้
มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่อยากไปยุ่ง ให้เขาไปเคลียร์กันเอง แต่ในเมื่อวันนี้ประเด็นมาถึงตรงนี้แล้ว ต้องขออภัยคุณ น. ด้วย เพราะว่าผมเองก็มีโอกาสคุยกับผู้เสียหายหลายๆ คน รวมถึงคุณพุทธ อภิวรรณ ก็เปิดแล้ว พุทธเปิดหนุ่มตาม เวลาขึ้นโรงพักพุทธก็เดินนำหนุ่มหน่อยแล้วกัน
ก็เพื่อความสบายใจของชาวบ้านทั้งหลาย ก็จะเล่าให้ฟังเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับ เรื่องราวเกิดเมื่อ 2 ปีก่อน คุณ น. ก็มีกลุ่มเพื่อนหลายกลุ่ม ผมขออนุญาตเล่าผ่านกระดานแผ่นนี้แล้วกัน น. ครั้งนึงเคยชวน ข. ที่เป็นเพื่อนสนิทกันลงทุนในการที่จะเอาเงินก้อนนึง ซึ่งเป็นเงินเย็นที่ ข. เก็บไว้เอาไปลงทุนบางอย่าง จะไปปล่อยกู้ ไปลงทุนทำธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องที่เขาต้องออกมาชี้แจงเอง ผมไม่ก้าวล่วงแล้วกัน ผมใช้คำว่าลงทุนแล้วกัน ครั้งแรก ข. เชื่อและมั่นใจว่าสิ่งที่ น. บอกมามีที่มาที่ไป และค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะเขาบอกว่าเงินก้อนนี้จะถูกส่งต่อไปให้บุคคล ต. แล้วจะได้เป็นเงินปันผลมา
ครั้งแรก ข. ลงทุน 3 ล้าน อีกไม่กี่วันลงอีก 4 ล้าน ซึ่งคนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ได้ 7% ในครั้งแรก หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็น 4% ตามที่คุณพุทธบอกถูกต้อง ครั้งแรก ข. ลงไปหักต้นได้ดอกทันที จากนั้นเขาบอกเงินไปสู่ ต. ทำให้ ข. สบายใจเพราะเห็นว่ามีผลกำไรตอบแทนเข้ามาจริงๆ หลังจากนั้น น. ก็จะบอก ข. ว่าอย่าไปบอกใคร เพราะรู้กันไม่กี่คน ไม่งั้นประเด็นจะเกิด
หลังจากนั้นมาถึง จ. โดนเหมือนกัน ลงทุนไปครั้งแรกได้ 4% ไม่ใช่ 7% ไปถึง ท. และไปที่ พ. ไปอีกคน น1. นี่คือวงล่าง ผมเชื่อว่า 5 คนนี้น่าจะเป็น 5 คนเดียวกับของคุณพุทธนำเสนอไป และเท่าที่ผมทราบมา ข. เฉพาะต้นที่ลงไป 70 ล้านบาท จ. เฉพาะต้นเท่าที่ทราบ 70 ล้าน ท. ผมเชื่อว่า 90 ล้าน พ. ไม่เกิน 10 ล้าน ส่วน น1. ผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่
ถามว่าทำไม ข. ถึงต้องลงไปถึง 70 ล้านทั้งที่ตอนแรกลงไปไม่เท่าไหร่ ประเด็นคือเพราะ น. มาบอก ข. ว่าจะเอาส่วนของ จ. กลับมาให้ ข. จะเอาไหม ทาง ข. ก็เอา เลยจ่ายเงินลงไปรวมเป็น 70 ล้าน เงินปันผลไปกลับ 90 ล้าน จ. ก็โดนแบบนี้เหมือนกัน โดย น. มาบอกว่า ข. พูดไปเยอะแล้ว ไม่อยากให้ทำแล้ว จะเอาของ ข. มาให้ จ. ทาง จ. ก็เชื่อ เลยไปซื้อของ ข. มาถือไว้
ต้องขอโทษจริงๆ นะ น. ถ้าจะออกมาพูดก็พูดเถอะ มันไปกว่านี้จะหนักกว่านี้ ไปไกลกว่านี้มา ผมไม่รู้ว่า น. รู้หรือเปล่า ต. คนนี้เขาคุยกับ 5 คนนี้แล้ว เขาบอกคนกลุ่มนี้ว่าฉันไม่เคยไปเอาเงินพวกคุณเลยแม้แต่บาทเดียว แต่ฉันเอาเงินของฉันเองให้ น. ไปด้วย อันนี้ยังไม่รวมวงนอกที่ผุดขึ้นมา แล้วเขาไปจับกลุ่มคุยกันแล้วกับคนกลุ่มนี้
ผมเล่าประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ส่วนรายละเอียดมันจะมีอีกเยอะแยะมากมาย ปรากฎว่าทางฝั่งผู้เสียหายหลายคนที่คุยกับผมเขาฝากมาจริงๆ เพราะเขาบอกว่าไม่อยากคุยเอง เขาฝากมาบอกว่า อยากให้ทางฝั่ง น. ลองดูสิ่งนี้หน่อยว่าคุณยังจำได้อยู่มั้ยวันที่คุณเรียกเขาเข้าไปหา แล้วบอกว่าเป็นเช็คที่ ต. ให้ น. มา (เปิดภาพเช็ค 5 ใบ) ใบที่ 1-4 ใบละ 50 ล้านบาท และใบที่ 5 จำนวน 2.8 ล้านบาท รวม 5 ใบเป็นเงิน 202.8 ล้านบาท เป็นเช็คที่ น. เอามาวางให้เพื่อนดูว่า ต. เอาเงินส่งเป็นเช็คมาให้กูแล้ว ไม่ไปไหนแน่นอน มันมีเงินให้มึงแน่
คุณ น. ต้องออกมานะ พูดด้วยความเป็นห่วง จริงๆ จะโทร.ไปบอกเองก็ได้นะ พอมันเป็นข่าวและมีผู้เสียหายเขาบอกว่าอยากจะให้รู้ว่ามันมีแบบนี้ คืออะไร และเช็คนี้เขาไปเช็คมาแล้ว มันไม่ใช่เช็คของ ต. เลย มันเป็นเช็คของคนใกล้ตัว และเขาเชื่อว่า น. เขียนเอง เซ็นเอง และอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าคดีนี้ของเขาไม่ใช่แพ่ง แต่เป็นอาญา เพราะมีกรณีที่คุณเองเคยจ่ายเช็คเขาไป แล้วตีกลับ เขาก็ฝากผมมาเหมือนกัน (เปิดภาพเช็ค) ยอกเงิน 8.16 ล้านบาท ข้างล่างระบุว่า เงินในบัญชีไม่พอจ่าย นี่คืออีกหนึ่งคน
วันนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องออกมาชี้แจง ไม่งั้นไปกันใหญ่แน่ ผมเล่าแค่นี้แล้วกัน ไว้ค่อยมาเล่าอาทิตย์หน้า นี่ยังไม่รวมกับหลักฐานอื่นๆ ที่มีอยู่อีกเยอะมาก รอดูว่าทางนั้นเขาจะว่ายังไงก่อน เพราะประเด็นมันเกิดแล้ว และมันจะเป็นเรื่องใหญ่ จริงๆ ไม่อยากพูด สาบานเลยว่าผมไม่อยากพูดจริงๆ (ยกมือไหว้) แต่คุณพุทธเปิดแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้”