แฟนนางงามส่งเสียงโห่ “เม็กซิโก” คว้ามงฯ มิสยูนิเวิร์ส2025 “ณวัฒน์” โพสต์ หมื่นล้านคำที่พูดไม่ออก! (คลิป)

จบสิ้นไปแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้ นางงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปตามคาด แต่สำหรับแฟนนางงามของ “วีนา ปวีนา ซิงค์” จำนวนไม่น้อยต่างช็อกกับคำตัดสิน ถึงขั้นส่งเสียงโห่ที่กรรมการให้ “ฟาติมา บอช เฟอร์นันเดซ” สาวงามจาก “เม็กซิโก” คว้ามงฯ “มิสยูนิเวิร์ส 2025 เพราะมองว่าวีนาทำได้ดีไม่พร่องสักรอบ อีกทั้งการตอบคำถามก็ยังไม่มีที่ติ
ขณะที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”ในฐานะประธานผู้จัดการประกวดในครั้งนี้ ได้โพสต์ข้อความว่า “หมื่นล้านคำที่พูดไม่ออก, ทำดีที่สุดเต็มสามารถแล้วนะครับ”