กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัด "เทศกาลนวดไทย 2568" ฉลองได้เป็นตัวแทนมรดกโลก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และสหภาพหมอนวดไทยแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการนวดไทย จัดงาน“เทศกาลนวดไทย 2568” เพื่อเฉลิมฉลอง “นวดไทย” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก โดยจะจัดงาน เทศกาลนวดไทย 2568 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง)
นายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย ประธานสหภาพหมอนวดไทยแห่งชาติ ประธานในการจัดงานได้กล่าวว่า “วันที่ 12 ธันวาคม หรือ 12.12 วันนวดไทย” ครั้งนี้นับเป็นปีที 6 ที่ “นวดไทย” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมจากยูเนสโก
ดังนั้นจึงเป็นความตั้งใจของสหภาพหมอนวดไทยแห่งชาติ ที่จะจัดงาน “เทศกาลนวดไทย 2568” เพื่อเป็นการรำลึกและเฉลิมฉลองให้กับเหล่าหมอนวดไทย ได้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของการนวดไทย ที่องค์การสากลระดับโลกให้การรับรอง ที่สำคัญนอกเหนือจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการนวดและการแพทย์แผนไทยแล้ว การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ จากบริษัท วังพรมแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ “สมุนไพรวังพรม” ที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี และหวังว่าประชาชนที่เข้ามาร่วมงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสัมผัสประสบการณ์ในเรื่องการนวดไทย ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการส่งต่อภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดี”
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวว่า " นวดไทย" เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การที่ "นวดไทย" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดย UNESCO ในปี 2562 สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของคนไทยมานานกว่า 600 ปี ตั้งแต่ภูมิปัญญาในสังคมเกษตรกรรม การบำบัดรักษาโรค การอนุรักษ์องค์ความรู้ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก " นวดไทย" จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างแท้จริง
กิจกรรมเด่นในงาน “เทศกาลนวดไทย 2568” ประกอบด้วย
- พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย การแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และบรมครู เพื่อเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหมอนวดไทย ทำให้มีความมั่นใจ ในการนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ และยังเป็นโอกาสให้อาจารย์และศิษย์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
- นวดไทยโชว์ การแสดงการนวดไทย 120 คู่ (240 คน) เป็นการรวมพลังของหมอนวดไทย เพื่อนำเสนอศิลปะ และลีลาการนวดหมู่โดยพร้อมเพรียงกัน
- นวดไทยสาธิต การนวดไทยเฉพาะทาง และการยืดเหยียดตามศาสตร์แผนไทย นำทีมโดยหมอนวดไทย ที่ได้ไปสร้างชื่อและความประทับใจให้กับผู้ร่วมเยี่ยมชมอาคารนิทรรศการไทย(Thailand Pavilion) ภายในงาน World Expo 2025 ณ นครโอซากา ที่ผ่านมา
- นวดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทย การนวดไทยที่เน้นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น นวดตอกเส้น นวดย่ำขาง (เหยียบเหล็กแดง) นวดจตุรพฤกษ์ เป็นต้น
- ตลาดนัดนวดไทย เปิดพื้นที่สำหรับสร้างงานสร้างอาชีพนวดไทย โดยเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ ที่ต้องการรับสมัครหมอนวด และหมอนวดที่ต้องการหางาน ได้พบปะเจรจา ทดสอบมือ และสมัครงานกัน
- นิทรรศการนวดไทย นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูการนวดไทย ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ตลอดถึงผู้มีคุณูปการต่อการนวดไทย จนถึงการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก
- การเสวนาและสาระน่ารู้ การเสวนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย และสาระน่านวดไทยกับการดูแลรักษาสุขภาพ มากกว่า 10 หัวข้อ