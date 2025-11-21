นาทีประวัติศาสตร์! สาวงามจาก “เม็กซิโก” คว้ามิสยูนิเวิร์ส 2025 “วีนา” คว้ารอง 1

เรียกว่าเป็นวันของจักวาลอย่างแท้ทรู เพราะวันนี้ (21 พฤศจิกายน 2568) เป็นรอบตัดสินของเวที “มิสยูนิเวิร์ส 2025” ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดอย่างยิ่งใหญ่ ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี โดยรอบตัดสินเริ่มขึ้นเวลา 08.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) บรรยากาศที่ฮอลล์คึกคักตั้งแต่ 05.00 น. แฟนนางงามหลายประเทศจากทั่วโลกบินมาเชียร์นางงามประเทศตัวเองติดขอบเวที ต่างโบกธงชาติ และส่งเสียงตะโกนเชียร์ประเทศตัวเองดังสนั่น โดยเฉพาะกองเชียร์ไทยแลนด์ของเราที่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ ยกขบวนกลองยาว พร้อมนางรำเซิ้งเข้างานแบบโซปัง! นำทีมโดย ลีน่า จัง ที่ฟ้อนนำขบวนอย่างสนุกสนาน ทำเอาบรรยากาศตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ยังมีคนดังในวงการนางงาม และวงการบันเทิงมาร่วมเชียร์มากมาย อาทิ อแมนด้า ออบดัม, ทารีน่า โบเทส มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2566, ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร, ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น, เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ ฯลฯ
และแล้วนาทีบีบหัวใจก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อการประกวดเปิดฉากขึ้นด้วยการปรากฎตัวของสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 120 ประเทศ ออกมาแนะนำตัวทีละคน โดยมีนักร้องชื่อดังจากไทย เจฟ ซาเตอร์ ขึ้นเวทีร้องเพลงเปิดโชว์อย่างเท่สะกดคนทั้งฮอลล์ว่านี่คือยี่ห้อไทยแลนด์ เป็นความภาคภูมิใจของบ้านเรา ท่ามกลางเสียงกรี๊ดฮอลล์แตก ยิ่งช็อตที่เจฟโชว์ไฮโน้ตสูงแบบทะลุจักวาลไปไกลโพ้นนั้น บอกเลยตราตรึงใจจนคนดูเผลออ้าปากค้างไปเลย
ลุ้นไม่พัก เมื่อถึงเวลาประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ที่ผ่านด่านมารอชิงมงฯจักรวาล งานนี้คนไทยใจมา เมื่อ วีนา ปวีนา ซิงค์ ตัวแทนจากไทยตบเท้าเข้ารอบมาได้อย่างสวยงาม
เวทีฮอตเป็นไฟ เมื่อสาวงามออกมาอวดโฉมในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ ฟาดกันด้วยร่างทองเป๊ะปังเดินสับๆๆ จนละสายตาจากเวทีไม่ได้ จากนั้นระทึกต่อเนื่อง พิธีกรประกาศชื่อสาวงามผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย งานนี้สะใจคนไทยมากแม๊! เมื่อ วีนา มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ผ่านเข้ารอบมาได้สำเร็จ โดยมีสาวงามตัวเต็งหลายคนทะลุรอบนี้มากันครบ อาทิ โคลอมเบีย, คิวบา, กัวเดอลุป, เม็กซิโก, เปอร์โตริโก, เวเนซุเอลา, จีน, ฟิลิปปินส์, มอลตา, โกตดิวัวร์ และ ชิลี นาทีนี้เชื่อว่าแฟนนางงามคงกำยาดมแน่นเพราะลุ้นกันแทบจะเป็นลม
หลังจากนั้นพักเบรกเพื่อให้ได้หายใจหายคอ ก่อนจะตะลึงตาค้างกับ TOP 12 ที่เปลี่ยนชุดมาในลุกชุดราตรีสวยสง่า และเลอค่าระดับจักรวาล คนดูอึ้ง กรรมการอึ้ง
ยิ่งเข้ารอบลึกยิ่งพีก งานนี้ลุ้นมือเย็นกันทั้งประเทศ พิธีกรประกาศ TOP 5 คนแรกได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ บอกเลยคนไทยทั้งฮอลล์กรี๊ดสุดเสียง วีนา ทำได้แล้ว จากนั้นตามด้วย ฟิลิปปินส์, เวเนซุเอลา, เม็กซิโก และ โกตดิวัวร์ ไปกันต่อแบบไม่ต้องพัก นักร้องชื่อดัง เจฟ ซาเตอร์ ปรากฎตัวบนเวทีอีกครั้ง พร้อมโชว์สะกดคนทั้งโลกอีกรอบ พร้อมเปิดตัว 5 สาวงามว่าที่มิสยูนิเวิร์ส 2025 และเข้าสู่รอบตอบคำถามทีละคน เพื่อวัดปฏิภาณไหวพริบซึ่งเป็นความสวยจากภายในที่สำคัญพอๆ กับรูปร่างหน้าตาที่เป็นความสวยจากภายนอก จากนั้นขับเคี่ยวกันขั้นสุด กับรอบตอบคำถามครั้งที่ 2 เพื่อชี้ชะตาคนมง นาทีนี้กองเชียร์นั่งไม่ติดต่างตั้งใจฟังสาวๆ วัดกึ๋นกันอย่างใจจดใจจ่อ สู้กันด้วยสมองล้วนๆ
อีกหนึ่งซีนสำคัญของวันนี้ นั่นก็คือ “วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก (Victoria Kjær Theilvig)” มิสยูนิเวิร์ส 2024 ขึ้นอำลาตำแหน่งบนเวที เพื่อส่งต่อมงจักรวาลให้กับคนใหม่รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ต่อไป
ในที่สุดก็มาถึงวินาทีหยุดโลก เมื่อพิธีกรประกาศชื่อคนที่ครองมงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ตกเป็นของสาวงามจากประเทศ เม็กซิโก “ฟาติมา บอช เฟอร์นันเดซ”
โดยรองอันดับ 1 ได้แก่ ไทยแลนด์
ส่วนรองอันดับ 2 คือ เวเนซุเอลา
รองอันดับ 3 ได้แก่ ฟิลิปปินส์
และรองอันดับ 4 ได้แก่ โกตดิวัวร์