ช็อก! “ใบมิ้นต์” ขอเลิก “โก๊ะตี๋” ลั่นไม่เอาแล้ว เขาติดหนูเกินไป!

เพิ่งเปิดตัวกันได้ไม่นาน แต่ล่าสุดคู่ของ “โก๊ะตี๋ อาราบอย” กับ “น้องใบมิ้นต์” ซึ่งมีอายุห่างกัน 24 ปี ก็ตัดสินใจเลิกรากันแล้ว โดยฝ่ายใบมิ้นต์เป็นฝ่ายขอเลิกเอง เพราะโก๊ะตี๋ติดตนเองเกินไปจนไม่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งเจ้าตัวเผยโก๊ะตี๋ไม่ยอมเลิก แต่ตนก็ไม่เอาแล้ว ตอนนี้บล็อกโก๊ะตี๋ไปแล้ว
“ตัดสินใจขอเลิก เขาไม่ยอมเลิก ก็ไม่รู้แล้ว หนูเลิก หนูไม่เอาแล้ว มันเป็นเรื่องของคนสองคน เขายังไม่ตกลง แต่หนูไม่เอาแล้ว หนูก็ไม่รู้จะทำยังไง หนูพูดแล้วพูดอีกว่าหนูไม่เอาแล้ว พอแค่นี้ แต่เขาไม่เลิก ขอโอกาสได้ไหม แต่หนูไม่เอาแล้ว หนูไม่คิดเกาะใครอยู่แล้ว หนูเอาเรื่องเรียนเป็นหลัก หนูเสียใจ เพราะหนูรักเขานะ ไม่ใช่ไม่รัก ตอนนี้ก็รักอยู่ แต่ถ้าบางอย่างยังเป็นแบบนี้ ครั้งก่อนก็ขอโอกาส ครั้งนี้ก็ขอโอกาส คิดว่าไม่น่ารอด เดี๋ยวก็มีรอบหน้าอีก ไม่ไหว ตั้งแต่อยู่กับเขาก็มีความสุขดี ดีกว่าอยู่คนเดียว แต่ถ้าหนูให้โอกาสเขา ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ เขาอาจติดหนูเกินไป พี่ๆ ที่ดูไลฟ์น่าจะเข้าใจ มันมีบางอย่างที่ต้องปรับ คิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่า ตอนรักกันก็มีความสุขดี ตอนนี้หนูบล็อกไปหมดแล้ว ทุกอย่าง เขาน่าจะไม่เห็นไลฟ์หนู”
ขณะที่ “โก๊ะตี๋” ก็ได้ไลฟ์สด ฟังเพลงเศร้า อกหัก ใบหน้าเศร้าหมอง เผยใครอยากซ้ำเติมถ่มถุย ถึงเวลาของคุณแล้ว
“ไม่เกิดกับใคร ไม่เข้าใจหรอก ใครไม่เคยเป๋ เหรียญมันมีสองด้าน ใครอยากซ้ำเติม ถ่มถุย ถึงเวลาของคุณแล้ว เต็มที่ หนูเชื่อว่าพี่ๆ ที่อยู่ในห้องหนูก็รักทั้งหนูและใบมิ้นต์ ซัปพอร์ตทั้งคู่แล้วกันพี่ ห่างกันสักพัก”