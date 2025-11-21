กึกก้องอิมแพคฯ แฟนนางงามทั่วโลกจัดเต็ม ประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2025” กองเชียร์ไทยเล่นใหญ่ไฟกระพริบ

เริ่มแล้วสำหรับการประกวดรอบไฟนอล มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ซึ่งบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เวลา 06.00 น. มีแฟนนางงามจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมเชียร์นางงามประเทศตัวเอง ณ อิมแพค ชาเลจเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี ขณะที่แฟนนางงามชาวไทย ที่มาร่วมเชียร์ “วีนา ปวีนา ซิงค์”คว้ามงฯ 3 ในวันนี้ (21 พ.ย.68) จัดเต็มจัดหนัก ขนกลองยาวและขบวนนางรำมาสร้างสีสัน ทำให้บรรยากาศสุดคึกคัก ด้านนางงามไทยที่เดินทางมาร่วมเชียร์วีนา อาทิ อแมนด้า ออบดัม , ทารีน่า โบเทสรวมไปถึง ลีน่า จัง , มะตูม เตชินทร์ พลอยเพชร ที่มาตั้งแต่ไก่โห่
สำหรับการประกวดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาในประเทศไทย แฟนๆ ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ Miss Universe ครั้งที่ 74 ได้ที่ Facebook / Instagram / TikTok: The 74th Miss Universe – ThailandYouTube Channel : Grand TV