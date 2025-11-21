“คิมอูบิน” ประกาศสละโสดกับ “ชินมินอา” แฟนสาวรุ่นพี่หลังดูใจมานาน 11 ปี

เป็นข่าวคราวที่ทำเอาแฟนๆยินดีกันถ้วนหน้าเมื่อคู่รักอย่าง “คิมอูบิน” ประกาศสละโสดกับแฟนสาวรุ่นพี่ “ชินมินอา” หลังคบหาดูใจกันมานานถึง 11 ปี พระเอกหนุ่มขอพฝทำตามคำขอที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าอยากแต่งงานตอนอายุ 35
คิมอูบิน พระเอกหนุ่มชื่อดังได้ประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา ว่าตนเองและ ชินมินอา จะเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่ 20 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ ซึ่งพิธีจะจัดขึ้นแบบส่วนตัวโดยมีเพื่อนๆและครอบครัวเข้าร่วมงานเท่านั้น
คิมอูบิน และ ชินมินอา พบกันครั้งแรกระหว่างถ่ายแบบแฟชันให้กับแบรนด์สินค้าเมื่อปี 2014 2015 ก่อนจะปิ๊งรักและซุ่มคบกันพร้อมประกาศออกสื่อในปี 2025 ทั้งคู่นับเป็นคู่รักคนบันเทิงที่แฟนๆชื่นชอบมากที่สุดคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้
ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกจารึกว่าเป็นความรักที่มีทั้งความอดทน และการสนับสนุนอย่างไม่ลดละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ คิมอูบิน ต้องต่อสู้กับมะเร็งหลังโพรงจมูกในปี 2017 ชินมินอา อยู่เคียงข้างเขาตลอดการรักษา โดยได้รับความชื่นชมจากแฟนๆ สำหรับความรัก ความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจของเธอที่มีต่อแฟนหนุ่ม
คิมอูบิน ได้บอกกับแฟนๆที่ให้ความรักและการสนับสนุนเขามาตลอดด้วยว่า “เราเดินทางด้วยกันมายาวนาน และตอนนี้เราอยากร่วมเดินทางกันต่อไปในฐานะครอบครัว”
งานนี้แฟนๆ ต่างนึกถึงการปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ครั้งก่อนของคิมอูบิน ซึ่งเขาเคยบอกความฝันส่วนตัวไว้ว่า
“ผมอยากแต่งงานตอนอายุประมาณ 35 ปี ผมอยากเป็นสามีและพ่อที่เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพ่อแม่ของผม” เขายังเสริมอย่างติดตลกว่าเขายินดีนำเศษอาหารและขยะรีไซเคิลไปทิ้งให้ภรรยาในอนาคต
คิมอูบิน เกิดเดือน ก.ค. ปี 1989 และปีนี้จะอายุครบ 36 ปีตามอายุสากล ซึ่งหมายความว่าเขาได้ทำตามความฝันได้สำเร็จตามอายุที่คาดการณ์ไว้ ส่วน ชินมินอา เกิดเดือน เม.ย. ปี 1984 ปัจจุบันอายุ 41 ปี
ทางด้าน AM Entertainment ต้นสังกัดก็ได้ออกมายืนยันข่าวดี โดยระบุว่า
“เรามีความยินดีที่จะแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับนักแสดงของเรา ชินมินอา และ คิมอูบิน
ด้วยความไว้วางใจอันลึกซึ้งที่สั่งสมมาจากความสัมพันธ์อันยาวนาน คิมอูบิน และ ชินมินอา ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นคู่ชีวิตกันตลอดไป
งานแต่งงานของทั้งคู่จะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวในวันที่ 20 ธันวาคม ณ กรุงโซล โดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทเข้าร่วมงาน
เราขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจจากทุกท่าน ในช่วงที่ทั้งคู่กลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความหมายนี้ด้วยกัน ในอนาคตทั้งคู่จะยังคงอุทิศตนให้กับอาชีพนักแสดง และมุ่งมั่นที่จะตอบแทนความรักที่ทุกคนได้มอบให้
ขอบคุณครับ”
ความรักที่เรียบง่ายและแน่นแฟ้นของทั้งคู่ โดยไม่มีเรื่องอื้อฉาว ค่อนข้างได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของคู่รักที่เป็นดาราดัง การแต่งงานที่กำลังจะมาถึงของทั้งคู่จึงเป็นที่ตั้งตารอของแฟนๆ ที่จะร่วมยินดีให้กับความรักอันยาวนานที่กำลังจะเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะสามี-ภรรยา
ในขณะที่วงการบันเทิงและแฟนๆ ต่างเฝ้ารอการแต่งงานที่งดงามนี้ คิมอูบินได้ปิดท้ายข้อความด้วยถ้อยคำที่อบอุ่นว่า “ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะครับ แล้วพบกันใหม่เร็วๆ นี้ครับ”