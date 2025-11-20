“แอน อลิชา” เผยสถานการณ์แก๊งนางฟ้าเป็นไปตามข่าว ยังคุยกับ “นานา” เพราะไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ไม่แฟร์ถ้าจะหันหลังให้ (คลิป)

xs
“แอน อลิชา” เผยสถานการ์แก๊งนางฟ้าตอนนี้เป็นไปตามข่าวเลย หนักใจเป็นคนกลาง ยังคุยกับ น. เพราะตนไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ตอนนี้จึงเป็นเสาหลักให้เพื่อนในแก๊งพักพิง ไม่แฟร์! เพื่อนมืดแปดด้านแล้วตนจะไปหันหลังให้



เพื่อนในแก๊งนางฟ้า เริ่มทยอยอันฟอลโลว์ “นานา ไรบีนา”จากกรณีที่อาจจะเกี่ยวโยงกับข่าวตัวแม่ น. เบี้ยวเงินปันผล และผิดนัดคืนเงินเพื่อนหลังมีการหยิบยืมเงินเพื่อนรอบตัวไปราว 400 ล้าน

ล่าสุด “คริส หอวัง”หนึ่งในแก๊งนางฟ้า ก็ได้อันฟอลโลว์นานาไปด้วยอีกคน หลังจาก “เจนสุดา ปานโต” และ “พอลล่า เทเลอร์”อันฟอลโลว์ไปก่อน ทำชาวเน็ตเข้าไปถามเรื่องนี้กับ “แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล”ขณะกำลังไลฟ์ขายผงผักเคลอยู่ เจ้าก็ได้เปิดใจถึงความบาดหมางในกลุ่มเพื่อนครั้งนี้ว่า…

“ยังไม่ได้ตามข่าวอัปเดตอะไร วันยุ่งทำงาน ยุ่งกับลูกทั้งวัน ยังไม่ได้ใส่ใจ ที่รู้มีแค่คุณ พ. กับคุณ จ. ที่อันฟอลโลว์ นี่มีคนมาบอกว่าคุณ ค. ด้วย ก็เลยอ้าว… ยังไงกัน ไลน์กลุ่มยังไม่ได้อ่าน ยังไม่รู้เรื่อง แอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการอันฟอลโลว์มันเป็นการแสดงอะไร

คุยกับคุณ… ไหม คุยค่ะ แอนไม่ใช่ผู้เสียหาย ฉะนั้นตอนนี้จุดยืนของแอนคือเป็นเสาให้เพื่อนได้พักพิง บางทีคนเรามันก็มีอะไรมืดแปดด้านแล้วไม่มีใครเลย แล้วเราไปหันหลังให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเรา มันก็ไม่แฟร์

ถามว่าเรื่องจริงใช่ไหม ก็ตามข่าวเลยค่ะ ตามข่าวเลย มันต้องมีคนเสียหายมันถึงเป็นข่าวออกมา ตามนั้นเลยทุกคน เธอต้องเข้าใจนะ เรื่องแบบนี้มันพูดยากจริงๆ แอนบอกไม่ได้ พูดไม่ได้จริงๆ ลำบากใจเหมือนกัน อย่ามาถามกันให้ลำบากใจเลย

แอนเป็นคนกลางลำบากใจ แต่ก็รักเพื่อนทุกคนมีแต่ความรักและความปรารถนาดีให้ ฉันอายุจะเลข 5 แล้ว คนที่ฉันคัดสรรมาอยู่ใกล้ตัวฉัน ฉันคัดสรรแล้ว บอกเลยในชีวิตไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะ ยิ่งเราอายุมากขึ้นยิ่งเลือก จะต้องเป็นคนที่มีพลังงานบวกให้กัน ตอนนี้มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนจริงๆ มันพูดยากจริงๆ กับเรื่องนี้ เหนื่อยจะใส่ใจ มันเสียใจ เสียใจที่คนที่เรารักเขามีปัญหากัน

เครียดกันอยู่แล้ว มองไปทางไหนเหมือนไก่ไม่มีหัว มองทางไหนก็ไม่รู้ทาง ไปทางไหนมันมืดแปดด้านไปหมด คือมันไม่รู้จะต้องยังไง เราก็อยู่ตรงนี้เป็นหลักให้อย่างน้อยให้พิง ให้ไม่เซ ไม่ล้ม แค่นั้นเลยจริงๆ ณ วันนี้ทั้งสองฝ่าย ทุกคน ทุกคนก็รอฟังข่าวกันก็แล้วกัน ขอเป็นเสา เป็นที่พิงไม่ให้คนล้มแต่ไม่ขอเป็นกาวใจ

สำหรับแอน แอนยังไม่อันฟอล ณ วันนี้จุดยืนของแอนก็คือ เป็นกำลังใจให้ทุกคน เป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือคนที่ถูกกล่าวหา ณ วันนี้สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือนึกถึงหลาน นึกถึงแค่นั้นเลยเลยจริงๆ"












