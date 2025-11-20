อาการล่าสุด “มิสยูนิเวิร์สจาไมกา” พลัดตกเวทีประกวดฯ กระดูกไม่หัก ได้รับการดูแลอย่างดี (คลิป)

หลังทำคนตกใจกันทั้งฮอลล์เมื่อคืนที่ผ่านมา (19 พ.ย.68) เหตุ มิสยูนิเวิร์สจาไมกา พลัดตกจากเวทีขณะเดินประกวดชุดราตรี ในรอบพรีลิมฯ เจ้าหน้าที่ต้องรีบหามตัวส่งรพ.เป็นการด่วน
ล่าสุด “ราอูล โรชา คานตู” หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้ออกมาเผยอาการว่าเจ้าตัวปลอดภัยดีแล้ว ไม่มีอาการกระดูกหัก
“ผมอยากแจ้งให้ครอบครัวมิสยูนิเวิร์สที่เป็นห่วงสุขภาพของมิสยูนิเวิร์สจาไมกาว่า เมื่อเวลา 00.00 น. ตามเวลาในกรุงเทพฯ ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลที่เธอกำลังรักษาตัวอยู่ ผมอยู่ที่นั่นกับครอบครัวของเธอและตัวเธอเอง และโชคดีมากที่เธอไม่มีอาการกระดูกหัก และกำลังได้รับการดูแลอย่างดี
เธอจะยังคงอยู่ในการดูแลเฝ้าสังเกตตลอดทั้งคืนนี้ และพวกเราจะติดต่อกับครอบครัวของเธอเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป
เราขอส่งคำอธิษฐานเพื่อให้เธอฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว”