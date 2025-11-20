ผิดก็สำนึก แต่ก็ต้องทำงานหาเงิน! “แจ็กแปปโฮ” เปิดรับงานคลิปละ 5 หมื่น คิวเต็มใน 30 นาที

หลังทัวร์ลง โดนด่าฉ่ำ เหตุไปถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ที่ประเทศญี่ปุ่น “แจ็กแปปโฮ” หรือ “จาตุรงค์ พาโพธิ์” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านเฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ระบุข้อความว่า “เทศกาลแจ็กแปปโฮ คลิปละ 50,000 @jackpapho (จองคิว)”
เจ้าตัวเปิดรับแค่ 10 คิวเท่านั้น หลังจากผ่านไปเพียง 30 นาที แจ็กแปปโฮ ออกมาประกาศว่าคิวงานเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใครอยากติดต่องานเทศกาล แจ็กแปปโฮ ให้รอเปิดรอบใหม่
นอกจากนี้เจ้าตัวได้เมนต์เพิ่มใต้โพสต์ระบุวา “ทำผิดก็สำนึกครับ แต่การทำงานหาเงินมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตทุกคน”