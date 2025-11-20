เปิดตัวเต็ง “มิสยูนิเวิร์ส 2025” เลอค่าสมมงจักรวาล

เป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ซึ่งพรุ่งนี้ (21 พฤศจิกายน 2568) ก็จะได้รู้พร้อมกันทั้งโลกแล้วว่า สาวงามคนใดจะคว้ามงกุฎ “มิสยูนิเวิร์ส 2025” ไปครอง และขึ้นทำเนียบนางงามจักรวาล ตำแหน่งแห่งเกียรติยศที่สาวๆ ทั่วโลกใฝ่ฝัน โดยรอบตัดสินจะจัดขึ้นเวลา 08.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี
ก่อนที่นาทีหยุดโลกจะมาถึง เรามาดูกันว่า จากสาวงามผู้เข้าประกวดกว่า 120 ประเทศ ใครที่สวยเฟอร์เฟกต์ และเลอค่าสมมงจักรวาล จนติดโผรายชื่อหลายโพลขึ้นมายืนเป็นตัวเต็ง ซึ่งปีนี้มีถึง 6 คนด้วยกัน
เริ่มกันที่ มิสยูนิเวิร์ส โคลอมเบีย (COLOMBIA) วาเนสซา ปูลการิน (Vanessa Pulgarín) อายุ 34 ปี เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 1991 ที่เมืองเมเดยิน ประเทศโคลอมเบีย ในครอบครัวที่อบอวลด้วยความรัก ซึ่งปลูกฝังคุณค่าของความเห็นอกเห็นใจ ความยืดหยุ่น และการอยู่ร่วมกันในชุมชน ตั้งแต่วัยเด็ก เธอได้รับอิทธิพลจากคุณทวดของเธอ ผู้เป็นคาทอลิกที่เคร่งศาสนาและเปิดบ้านต้อนรับผู้ตกทุกข์ได้ยาก วาเนสซาได้เรียนรู้ความสำคัญของการให้และความเมตตา การเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมประกวดนางงามของโคลอมเบีย เธอหลงใหลในความงาม ความสง่างาม และมารยาทงาม ซึ่งกลายเป็นรากฐานของความใฝ่ฝันในอนาคต
ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปในวัย 10 ขวบ เมื่อพ่อและลุงของเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายระหว่างเหตุการณ์ปล้นสะเทือนขวัญ ความสูญเสียนี้ทำให้เธอต้องเผชิญกับความรับผิดชอบและเรียนรู้ความเข้มแข็งด้วยตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย ภายใต้การดูแลของแม่และเพื่อน ๆ ของครอบครัว เธอค้นพบความเข้มแข็งผ่านกีฬาและศิลปะ ซึ่งกลายเป็นพื้นที่ปลดปล่อยทางอารมณ์ สอนให้เธอรู้จักวินัย โครงสร้าง และความยืดหยุ่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ กีฬาได้ปลูกฝังความพากเพียร การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
วาเนสซาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย EAFIT ก่อนจะย้ายไปศึกษาต่อด้านการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยโปนติเฟียล โบลิวาเรียน เธอยังไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย และทำงานเป็นนางแบบให้กับแบรนด์ระดับโลก เช่น วาเลนติโน, ชาแนล, ดิออร์, โคคาโคล่า และฟอร์มูล่าวัน ซึ่งช่วยขัดเกลาทักษะการปรับตัว การรับรู้วัฒนธรรม และความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งเพิ่มพูนความหลงใหลในแฟชั่นและความงาม
เส้นทางในวงการนางงามของวาเนสซาเริ่มต้นที่ประเทศโคลอมเบีย โดยเป็นตัวแทนจากแอนติโอกีอา เข้าประกวดเวที National Beauty Contest ปี 2016 และคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง ต่อมาได้เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมประกวด Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากเวทีประกวด เธอยังเป็นผู้ประกอบการและนักอุทิศตนเพื่อสังคม ก่อตั้งธุรกิจตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ยิม และแบรนด์ชุดออกกำลังกาย พร้อมทั้งส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เพื่อยกระดับชีวิตของชุมชนที่ขาดโอกาส
ไม่นานมานี้ วาเนสซาได้ร่วมแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชว์ของช่อง RCN “Miss Universe 2025: The Reality” ซึ่งเธอเป็นตัวแทนของรัฐด้วยความกล้าหาญและความเป็นตัวของตัวเอง ขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวเพื่อเวที Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทย เธอแบกรับความภาคภูมิใจของชาติไว้บนไหล่ พร้อมพันธกิจในการบริการผู้อื่น และความมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง วาเนสซาคือภาพสะท้อนของความมุ่งมั่น มีเป้าหมาย และพลังแห่งความฝันที่กลายเป็นจริง
มิสยูนิเวิร์ส ลาตินา (LATINA) ยามิเล็กซ์ เอร์นานเดซ (Yamilex Hernández) อายุ 29 ปี เกิดที่เมืองลาเวกา สาธารณรัฐโดมินิกัน ปัจจุบันเป็นนางแบบ นักสื่อสาร และนักเคลื่อนไหววัย 25 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนละตินในสหรัฐอเมริกาในการประกวด Miss Universe 2025 วัยเด็กของเธอเต็มไปด้วยครอบครัว เสียงหัวเราะ และจังหวะชีวิตอันสดใสของวัฒนธรรมโดมินิกัน ซึ่งได้ปลูกฝังคุณค่าของความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูในตัวเธอ
เมื่อเธออายุ 13 ปี ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อพ่อพาเธอและพี่น้องย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อแสวงหาโอกาส ทิ้งแม่ไว้เบื้องหลัง การต้องปรับตัวให้เข้ากับภาษาและวัฒนธรรมใหม่ ๆ ทำให้เธอได้เรียนรู้ถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมทั้งสอนเธอว่าทุกการเสียสละสามารถมีความหมายได้
ขณะกำลังศึกษาระดับปริญญาในสาขาการสื่อสาร สื่อ และภาพยนตร์ ยามิเล็กซ์ค้นพบพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเล่าเรื่อง ในฐานะผู้อพยพ เธอเข้าใจถึงความสำคัญของการมีตัวแทนในสังคม (representation) และผลกระทบที่มีต่ออัตลักษณ์และคุณค่าในตัวเอง งานของเธอในสื่อชุมชน รวมถึงรายการวิทยุชื่อ Juego de Damas เปิดโอกาสให้เธอได้ใช้เสียงของตนเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงกับผู้อื่น จุดประกายความหลงใหลในด้านการสื่อสารและการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมตลอดชีวิต
เวทีนางงามกลายเป็นพื้นที่สำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ เธอเข้าแข่งขัน Miss República Dominicana ในปี 2021 ได้ตำแหน่งรองอันดับสอง และกลับมาแข่งขันอีกครั้งในอีกสองปีถัดมา คว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง ก่อนเป็นตัวแทนประเทศในการประกวด Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเธอสามารถเข้าสู่รอบ 15 คนสุดท้าย
ในปี 2025 ยามิเล็กซ์ คว้าตำแหน่ง Miss Universe Latina คนแรกในประวัติศาสตร์ จากรายการเรียลลิตี้ของช่อง Telemundo ชัยชนะครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและการมีตัวตนของผู้หญิงเชื้อสายละตินผู้อพยพทั่วสหรัฐอเมริกา
นอกเวทีประกวด ยามิเล็กซ์ก่อตั้งโครงการ Universo sin Fronteras ซึ่งมุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตและการศึกษาเชิงอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนละตินและผู้อพยพ ผ่านการเล่าเรื่องและเวิร์กชอป เธอส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกทางอารมณ์ มีความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความมั่นใจ โดยมีเป้าหมายในการทำลายตราบาปเกี่ยวกับสุขภาพจิต
เส้นทางของยามิเล็กซ์ถูกขับเคลื่อนด้วยความเพียร ความศรัทธา และความกตัญญู ในนามของชุมชนละตินในสหรัฐอเมริกาในการประกวด Miss Universe 2025 เธอแบกรับความฝันของครอบครัว รากเหง้าชาวโดมินิกัน และเยาวชนหญิงนับไม่ถ้วน — เพื่อพิสูจน์ว่า ความงามที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ “จุดมุ่งหมาย ความเมตตา และความกล้าหาญ”
มิสยูนิเวิร์ส เวเนซุเอลา (VENEZUELA) สเตฟานี อาเดรียนา อบาซาลี นาสเซอร์ (Stephany Adriana Abasali Nasser) อายุ 25 ปี เธอเป็นตัวแทนของพลังแห่งความยืดหยุ่น สติปัญญา และความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เธอเกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 ที่เมืองซิวดัด กัวยานา รัฐโบลิวาร์ โดยมีเชื้อสายที่ผสมผสานอย่างโดดเด่น — สายออสเตรเลียและซีเรียจากฝั่งบิดา และเวเนซุเอลาและเลบานอนจากฝั่งมารดา
เติบโตระหว่างเวเนซุเอลา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ทำให้ สเตฟานี มีมุมมองระดับสากล และสามารถสื่อสารได้สามภาษา: สเปน อังกฤษ และอาหรับ ภูมิหลังที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของเธอช่วยหล่อหลอมให้มีมุมมองที่เข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง และชื่นชมในความหลากหลาย
ด้วยความเชื่อมั่นในคำกล่าวที่ว่า “จิตใจคือมงกุฎที่ทรงพลังที่สุด” สเตฟานี จึงถ่ายทอดความสง่างามควบคู่กับสติปัญญา เธอชื่นชอบการอ่าน การเล่นเกมวางกลยุทธ์ และกีฬาขี่ม้า ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงวินัยและจิตใจที่ใฝ่เรียนรู้ เส้นทางสู่เวที Miss Universe ของเธอเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน — ใช้เวทีเป็นพันธกิจเพื่อสร้างผลกระทบ ไม่ใช่เพียงเพื่อมงกุฎ
ในการเป็นตัวแทนรัฐอันโซอาเตกี เธอได้รับตำแหน่ง Miss Universe Venezuela 2024 พร้อมคว้ารางวัลพิเศษ “ผิวสวยที่สุด” และ “ผู้นำหญิงยอดเยี่ยม” ซึ่งเป็นการยกย่องทั้งความงามและภาวะผู้นำของเธอ
การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของ สเตฟานี เธอเชื่อว่า “การเข้าถึงความรู้” คือกุญแจสำคัญในการทำลายวงจรของความยากจนและความรุนแรง ส่งเสริมเยาวชนเวเนซุเอลาผ่านความอยากรู้อยากเห็น ความทะเยอทะยาน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความเห็นอกเห็นใจซึ่งเธอถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของตนเอง ทำให้เธอสามารถ “รับฟัง เข้าใจ และนำผู้อื่นด้วยความเมตตา”
ในขณะที่เตรียมเป็นตัวแทนประเทศเวเนซุเอลาบนเวที Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทย สเตฟานี อาเดรียนา อบาซาลี นาสเซอร์ มุ่งมั่นไม่เพียงแค่คว้ามงกุฎ แต่ยังต้องการนิยามความงามในยุคใหม่ — เพื่อแสดงให้เห็นว่า “ความงามที่แท้จริง” คือความจริงใจ สติปัญญา และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เราสร้างขึ้นในโลกนี้
มิสยูนิเวิร์ส โกตดิวัวร์ (COTE D’IVOIRE) โอลิเวีย ยาเซ (OLIVIA YACÉ) อายุ 27 ปี เธอเป็นผู้นำหญิงชาวไอวอรีที่มีความสามารถหลากหลาย โดยความสำเร็จของเธอครอบคลุมทั้งด้านการกุศล ธุรกิจ และเวทีนางงาม เธอเกิดในปี 1998 และเติบโตในเมืองอาบีจาน ในครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ความเชื่อ และการรับใช้สังคม ประสบการณ์ชีวิตในทั้งโกตดิวัวร์และสหรัฐอเมริกาช่วงวัยเด็ก ได้หล่อหลอมให้เธอมีมุมมองระดับโลก และสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปน
โอลิเวีย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ โดยเน้นวิชาเอกการตลาดจากมหาวิทยาลัย Widener และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารแบรนด์หรูที่กรุงลอนดอนในปี 2024 ผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการเข้ากับความหลงใหลในแฟชั่น วัฒนธรรม และภาวะผู้นำ
เส้นทางบนเวทีนางงามของ โอลิเวีย เริ่มขึ้นตั้งแต่วัยรุ่น โดยเธอสามารถสร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วในฐานะนางแบบและผู้เชี่ยวชาญการเดินแบบมืออาชีพ ในปี 2021 เธอคว้ามงกุฎ มิสโกตดิวัวร์ และเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมประกวด Miss World โดยคว้าตำแหน่งรองอันดับ 2 พร้อมตำแหน่ง Miss World Africa ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดที่ผู้เข้าแข่งขันจากโกตดิวัวร์เคยทำได้บนเวทีนี้ ความสำเร็จของเธอไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความงดงาม แต่ยังรวมถึงสติปัญญา วาทศิลป์ และความมุ่งมั่นต่อการสร้างผลกระทบทางสังคม
เธอใช้เวทีของตนเพื่อเฉลิมฉลองความงามตามธรรมชาติ สนับสนุนสิทธิสตรี และส่งเสริมการศึกษาสำหรับทุกคน จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วทวีปแอฟริกา
นอกจากเวทีนางงามแล้ว โอลิเวีย ยังเป็นทั้งนักการกุศลและผู้ประกอบการ เธอก่อตั้งมูลนิธิ Olivia Yacé Foundation เพื่อส่งเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กผ่านการศึกษา โครงการสุขภาพ และการต่อต้านความเหลื่อมล้ำในสังคม ในฐานะผู้จัดการทั่วไปของ Olivia Yacé International เธอเป็นผู้นำเสนอพรสวรรค์และวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันสู่เวทีโลก เธอยังดำรงตำแหน่ง ทูตการท่องเที่ยวของโกตดิวัวร์ และ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของสายการบิน Air Côte d’Ivoire แสดงถึงประเทศของเธอด้วยความสง่างามและความจริงใจ
ปัจจุบันในฐานะ มิสยูนิเวิร์สโกตดิวัวร์ 2025 โอลิเวีย ยาเซ ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกด้วยความมุ่งหมายอันชัดเจน เธอมองว่า Miss Universe คือการสานต่อพันธกิจของเธอในการขับเคลื่อนเสียงของแอฟริกา สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน และพิสูจน์ให้เห็นว่า “ความเป็นเลิศ ความเชื่อ และความทุ่มเท” ไม่มีพรมแดน
คำขวัญประจำตัวของเธอ “จงเป็นตัวตนของคุณเอง (Assume Your Identity)” สะท้อนถึงชีวิตที่อุทิศให้กับความจริงใจ การรับใช้สังคม และความเชื่อมั่นว่า “ความฝันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยความเพียรและความเชื่อมั่นในตนเอง”
มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ (THAILAND) วีนา ปวีนา ซิงค์ อายุ 29 ปี เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ในครอบครัวไทย-อินเดียที่อบอุ่น ซึ่งหล่อหลอมให้เธอมีความอดทนและรู้จักคุณค่าของความกตัญญู ในช่วงวัยเด็ก เธอมักรู้สึกแตกต่างจากเพื่อนรอบข้าง — ถูกล้อชื่อ รูปลักษณ์ และสีผิว — แต่เธอเปลี่ยนความเจ็บปวดเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังในการสร้างความหมายในชีวิต
หลังจากพ่อเสียชีวิต ปัญหาทางการเงินทำให้เธอต้องย้ายไปอยู่ที่จังหวัดยะลา ซึ่งเธอได้รับการเลี้ยงดูจากป้า ผู้ถ่ายทอดทั้งความรักและวินัยให้เธอเรียนรู้ว่า ความแข็งแกร่งไม่ใช่การสมบูรณ์แบบ แต่คือการไม่ยอมแพ้ และพลังที่แท้จริงมาจากการเป็นผู้นำด้วยความเมตตา
ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ เธอสอบได้ทุนเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะเรียน เธหารายได้พิเศษด้วยการสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อเก็บเงินเข้าสมัครประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2018 เธอเข้าประกวดครั้งแรกด้วยความหวังว่า "ความงามสามารถนำมาสู่จุดมุ่งหมายได้" แม้ไม่ได้ครองมงกุฎในครั้งนั้น แต่เธอสัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาอีกครั้ง พร้อมประสบการณ์ที่สอนให้เธอแข็งแกร่งและมั่นใจยิ่งขึ้น
นอกเวทีนางงาม ปวีนา เดินสายทำงานนางแบบระดับนานาชาติที่ประเทศอินเดียและโมร็อกโก ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เธอเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและศิลปะแห่งการเชื่อมโยงผู้คน
ในปี 2020 เธอเริ่มต้นแคมเปญ “Be an Ally, Not a Bully” (จงเป็นพันธมิตร ไม่ใช่นักกลั่นแกล้ง) เพื่อส่งเสริมความเมตตาและความเข้าใจในสังคมออนไลน์ จนได้รับความสนใจในระดับประเทศ และคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งในเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2022 เธอยังได้ก่อตั้งแพลตฟอร์มทีวีออนไลน์ที่คว้ารางวัล โดยมุ่งเน้นการนำเสนอเรื่องราวของคนที่สร้างแรงบันดาลใจในชุมชน
เส้นทางของเธอยังเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง — เธอกลับมาแข่งขันอีกครั้งในปี 2023, เดินทางไปดูแลแม่ที่แคนาดา, เรียนการแสดง และก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอางสะอาด (clean beauty) ที่ปราศจากสารเคมี เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความงามได้อย่างปลอดภัย
ในที่สุด ในปี 2025 เธอก็คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้สำเร็จ ทุกวันนี้ ปวีนา ซิงค์ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเพียรพยายาม ความเท่าเทียม และความหวัง ผ่านโครงการ “Be an Ally, Not a Bully”, “We Unite” และ “Shero” เธอสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนยอมรับความแตกต่าง และเชื่อมโลกใบนี้ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยความเห็นอกเห็นใจและการกระทำที่เปี่ยมด้วยพลังบวก
มิสยูนิเวิร์ส เปอร์โตริโก (PUERTO RICO) ซาเชลี เอ็น. อลิเซอา ริเวร่า (ZASHELY ALICE RIVERA) อายุ 26 ปี เกิดในซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก เป็นนางแบบ นักเต้น นักยิมนาสติก และผู้รณรงค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความอดทน ศิลปะ และเป้าหมายในชีวิต เติบโตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวในฐานะลูกคนสุดท้องจากพี่น้องสามคน ทำให้เธอได้เรียนรู้คุณค่าของความเพียรพยายามและศรัทธาตั้งแต่อายุยังน้อย การเต้นรำ กีฬา และศิลปะกลายเป็นทั้งแพสชันและ “เสียง” ของเธอ—เป็นวิธีสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนของเธอ
เส้นทางของเธอเริ่มต้นขึ้นในปี 2009 ที่โรงเรียนบัลเลต์เฉพาะทาง Julián E. Blanco ซึ่งเธอสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนดีเยี่ยมด้านบัลเลต์คลาสสิก ปี 2011 เธอเข้าร่วม Mauro Ballet ไต่ระดับเป็น Youth Company soloist ในปี 2014 และเป็น soloist หลักของคณะในปี 2017 เธอเคยแสดงบทนำใน Swan Lake, Don Quixote และ The Nutcracker ด้วยเทคนิคที่แม่นยำและอารมณ์ที่ลึกซึ้งตรึงผู้ชม
ซาเชลียังโดดเด่นในฐานะนักยิมนาสติกศิลป์ระดับแข่งขันสูง เป็นตัวแทนเปอร์โตริโกในการแข่งระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในทีมชาติรุ่นเยาว์ที่แข่งขันใน Pan American Games ปี 2008 และ National Junior Team ปี 2013 ระเบียบวินัยทางกีฬาเสริมสร้างศิลปะของเธอและหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นศิลปินที่แข็งแกร่งและจริงแท้
นอกเหนือจากการแสดง เธอยังเป็นนางแบบให้ G Models และทำงานเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียและกราฟิกดีไซเนอร์ให้ Mauro Ballet ในปี 2022 เธอได้รับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาด้วยเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยเปอร์โตริโก และมีเป้าหมายศึกษาต่อด้านจิตวิทยาการกีฬาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพจิตด้านความอดทนของผู้อื่น
ด้วยความมุ่งมั่นต่อชุมชน ซาเชลีได้ก่อตั้ง ElevARte จัดเวิร์กชอปศิลปะและเต้นฟรีให้กับเด็กในพื้นที่ขาดโอกาส ในฐานะผู้เข้าประกวด Miss Universe Puerto Rico เธอนำข้อความสู่เวทีโลก—พิสูจน์ว่าเมื่อมีความสง่างาม ความมุ่งมั่น และความเมตตา ศิลปะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ให้อำนาจ และเปลี่ยนชีวิตได้จริง