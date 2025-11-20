ผ่าธุรกิจนางงาม หวั่น “วีนา” ได้มง 3 จะกลายเป็นมิส888

ต่วย ภคพงศ์ ผ่าธุรกิจนางงาม ถ้า “วีนา” ได้มง 3 อาจไม่ปังเหมือนยุคก่อน คนไทยจะรับได้ไหม ถ้าต้องไปโปรโมทธุรกิจให้กับราอูล ซึ่งถูกกฎหมายในต่างประเทศ แต่ไม่ถูกกฎหมายในไทย เป็นมิส888
ในขณะที่คนไทยกำลังตั้งตาเชียร์ “วีนา ปวีนา ซิงห์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ให้คว้า มิสยูนิเวิร์ส 2025 ลุ้นให้มงคาบ้าน แต่ในความเห็นของ “ต่วย” ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ MONO29 ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินเศรษฐกิจ ก็ได้ให้ความเห็นว่า การประกวดนางงามเป็นเรื่องของธุรกิจ และมิสยูนิเวิร์สสมัยนี้ไม่เหมือนกับยุคของ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก และ ปุ๊ก อาภัสรา หงสกุล ที่มีความสง่างามทรงคุณค่า ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลาม ถ้าวีณามงได้เป็นมิสยูนิเวิร์ส 2025 อาจไม่ได้เท่ากับปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เพราะองค์กรมิสยูนิเวิร์สมันเปลี่ยนไปแล้ว มิสยูนิเวิร์สจะต้องไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ “ราอูล โรชา คานตู” เป็นเจ้าของร่วมในองค์กร Miss Universe (MUO) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ถูกกฏหมายในไทย หวั่นวีณาจะต้องไปโปรโมทกลายเป็น มิส888
“คนส่วนใหญ่ก็จะดูนางงาม เดินสวย ถ่ายภาพสวย วันนี้แต่งตัวยังไง วันนี้เป็นยังไง ตอบคำถามดีหรือเปล่า ชุดไม่บ้งนะ แต่ปัจจุบันมันมีปัจจัยอื่นๆ ที่มันไม่ใช่แค่เรื่องการประกวด ถ้าเราย้อนไปในยุคของ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นเจ้าของ มิสยูนิเวิร์ส นางงามจะเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ หรือตอนนั้นโลกกำลังพูดเรื่องมนุษยชน มิสยูนิเวิร์สก็จะเปลี่ยนไปตามบริบท แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจ จริงๆ มันก็เป็นเรื่องของธุรกิจมาตลอดแหละ”
“คนไทยเราได้มิสยูนิเวิร์ส 2 ครั้ง ถ้าเราย้อนไปในยุคคุณปุ๊ก อาภัสรา กับพี่ปุ๋ยพรทิพย์ ในโลกที่มีทีวีเพียง 4 ช่องหนังสือพิมพ์ และวิทยุ คุณไม่ได้มีโซเชียลมีเดีย การที่พี่ปุ๋ยได้มงกุฎต้องไปพบนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับการต้อนรับที่ท้องสนามหลวงนั่นมันเมื่อ 30 กว่าปีแล้ว แต่ในวันนี้การประกวดนางงามมันไม่ใช่แบบนั้นแล้ว ต่อให้วันนี้มีนาได้โมง 3 ผมไม่ได้ว่านะ มันอาจจะไม่เท่ากับวันที่พี่ปุ๋ยได้มงกุฎหรือเปล่า เพราะองค์กรเอ็มยูโอมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว”
“เราเห็นแล้วล่ะว่า นางงามเอ็มยูตอนนี้อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณราอูล ซึ่งมันเป็นธุรกิจที่อาจจะถูกกฎหมายในต่างประเทศ แต่ไม่ใช่ธุรกิจที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย วันนี้องค์กรเอ็มยูโอมันไม่เหมือนเดิมเดิมอีกต่อไปแล้ว มันไม่ใช่เรื่องเอ็มพาวเวอร์ มันเป็นเรื่องธุรกิจที่มันจะไปสู่อื่นๆ”
“สุดท้ายถ้าวีนาได้ วีนาจะกลายเป็นวีนา 888 ไหม เมื่อไปในประเทศอื่นๆ เขาอาจจะต้องไปทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศอื่น แต่ไม่ถูกอยู่ในประเทศไทย เราโอเคหรือเปล่า เพราะเราต้องเข้าใจว่า เอ็มยูโอ วันเนี้มันไม่ใช่ เอ็มยูโอ ในยุคแบบพี่ปุ๋ยพรทิพย์หรือคุณอภัสสราแล้ว”