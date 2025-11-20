“ทับทิม มัลลิกา” ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ครั้งที่ 2 ปลอดภัยแล้ว ยังเดินไม่ได้ ต้องใส่ท่อช่วยระบายน้ำไขสันหลัง

หลังจากที่ “ทับทิม มิลลิกา จงวัฒนา” เข้ารับการรักษาผ่าตัดเนื้องอกสมองรอบแรกเมื่อวันที่ 15 พ.ย.และต้องผ่าตัดรอบสองในวันนี้ (20 พ.ย.) ล่าสุดอินสตาแกรมของทับทิม ได้เผยภาพการผ่าตัดที่ผ่านพ้นไปด้วยดี โดยครอบครัวอัปเดตอาการให้ฟังว่า
“UPDATE ผ่าเนื้องอกในสมองครั้งที่ 2 น้องปลอดภัยแล้วนะคะ คนเก่งสู้มากๆ ย้ายออกจาก ICU แล้ว
แพทย์แจ้งว่าขนาดเนื้องอกรอบ 2 ที่ผ่าออก ก้อนใหญ่กว่าก้อนแรกมาก ต้องใช้เวลาฟื้นฟู Effect หลังการผ่าอีกหลายเดือนจึงจะเริ่มเข้าที่ขึ้น
วันนี้น้องฟื้นตัวดี มีส่งยิ้ม มีบอกรักและกำลังใจดี น้องสู้มากๆ ค่ะ กำลังใจจากทุกๆ คน ส่งมาโอบกอดน้องด้วยรักไว้ มีความหมายต่อน้องมากจริงๆ ในช่วงเวลาแบบนี้
น้องบอกว่าน้องสบายใจขึ้นมาก ตอนนี้ให้น้องพักมากๆ ปลอดภัยภายใต้การดูแลจากคุณหมอที่เก่งที่สุดแล้วค่ะ
ยังลุกเดินไม่ได้และมีใส่ Lumbar drain เพื่อระบายน้ำไขสันหลัง
ทางครอบครัวเราขอบพระคุณทุกคำปรารถนาดี ขอพระรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์รุ่งศักดิ์และทีมแพทย์ที่เก่งมากๆ รวมถึงพี่พยาบาลทุกท่านอีกครั้งจากใจ ทุกคนช่วยดูแล ให้กำลังใจและเต็มที่กับน้องมากๆ พากันจับมือ ปลอบใจน้องไว้ตลอด กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้นะคะ จะคอยมาอัพเดทเป็นระยะค่ะ”