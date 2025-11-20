xs
“GDH” เล่นใหญ่จัดเต็ม! เปิดตัวอภิมหาภาพยนตร์บันเทิง “ดีว่า..ราวี” ปูทางสู่บทสรุปแห่งศึกชิงแสงแย่งไมค์ 10 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

กระแสแรงสนั่นโซเซียลตั้งแต่ปล่อยโปสเตอร์อย่างเป็นทางการ ล่าสุด GDH พร้อมเปิดจักรวาลความสนุกครั้งใหม่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอภิมหาภาพยนตร์บันเทิง “ดีว่า..ราวี” ศึกแย่งแสงชิงไมค์สุดเดือด ที่บอกเล่าเรื่องราวการห้ำหั่นกลางสมรภูมิคอนเสิร์ตระหว่างนักร้องสองเจเนอเรชั่น โดยมี "ปลายฝัน" ดีว่าสองล้านตลับที่กลับมาจับไมค์อีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ความเก๋าเกมของตัวเอง ขณะที่อีกฝั่งคือ “แก๊งตาคลี” แก๊งไอดอลผู้ทรงอิทธิพลของวัยรุ่น GEN Z มาแรงในกลุ่มแฟนเพลงรุ่นใหม่ นำแสดงโดย แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึ้นช์, ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม, นินิว เพชรด่านแก้ว และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ พร้อมเติมเต็มอรรถรสความสนุกด้วย บ็อบบี้-นิมิตร ลักษมีพงศ์ ผ่านการรังสรรค์ความบันเทิงครบทุกมิติด้วยผู้กำกับฝีมือดี เติ้ล-กิตติภัค ทองอ่วม จากภาพยนตร์ ‘ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะเฟค’ และ ‘ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์’ แถมกระแสความปังยังส่งให้แฮชแท็ก #ดีว่าราวี10ธันวานี้มาแน่ พุ่งทะยานขึ้น X TRENDS อันดับ 1 Worldwide อีกด้วย ซึ่งงานจัดขึ้น ณ SPHERE GALLERY 1, M FL., EMSPHERE เมื่อวันก่อน

เริ่มต้นเปิดเวทีด้วยพิธีกรคนเก่ง โอปอล์-ปาณิสรา กล่าวต้อนรับทัพสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งานแถลงข่าว ต่อด้วยการเชิญทุกคนไปพบกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากดีว่าตัวแม่อย่าง ปลายฝัน ที่รับบทโดย แจ็คกี้-ชาเคอลีน ขอคว้าไมค์มาปลดล็อกสกิลหูเคลือบทองคำด้วยเพลง “Beauty In You” ส่วนฟากไอดอลยุคใหม่อย่าง แก๊งตาคลี ที่รับบทโดย ปิงปอง-ธงชัย, นินิว เพชรด่านแก้ว และ นุนิว-ชวรินทร์ ก็ไม่น้อยหน้าหยิบเอาเพลง “ตาคลี” มาร้องเพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้พุ่งทะยานถึงขีดสุด ก่อนที่ทั้ง 2 ฝั่งจะเปิดฉากไฝว้ ชิงแสง แย่งไมค์ ทวงคืนความเป็นหนึ่งกันบนเวที งานนี้ร้อนถึง “ป้ากบ” ผู้จัดการมือทอง ซึ่งรับบทโดย บ็อบบี้-นิมิตร ต้องออกโรงห้ามทัพกันเลยทีเดียว

จากนั้นถึงคิวผู้กำกับ เติ้ล ขึ้นเวทีมาร่วมพูดคุยถึงบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำที่อัดแน่นไปด้วยอรรถรสความบันเทิงเกินบรรยาย พร้อมกับเผยถึงความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้ที่ความสนุกครบรสมีเสิร์ฟครบทุกมิติ จากนั้นก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดตัวภาพยนตร์ตัวอย่าง (Official Trailer) ให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรก ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมาก ก่อนปิดท้ายงานด้วยการถ่ายภาพร่วมกันนำโดย คุณจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร, ปรียาวรรณ ภูวกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เดียว-วิชชพัชร์ โกจิ๋ว และ สุย-สุวิมล เตชะสุปินัน โปรดิวซ์เซอร์ รวมถึงพาร์ทเนอร์, ผู้กำกับฯ และทีมนักแสดง

เตรียมพบกับภาพยนตร์ “ดีว่า..ราวี” ศึกประชันเสียงแย่งแสงที่ทั้งมันส์และแซ่บในคราวเดียวกัน พร้อมเปิดฉากฟาดกันจนไฟลุก 10 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

#ดีว่าราวี10ธันวานี้มาแน่
#ดีว่าราวี
#DivaLaVie









