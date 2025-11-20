“คริส–เผือก” คู่เคมีใหม่แห่งปี! จุดเริ่มต้นจากรักหวาน สู่ครอบครัวแสนวุ่นวาย ในคอมเมดี้สะท้อนยุคไลก์ล้น ...“บ้านตัวอย่าง ครอบครัวตัวหลอก ( A SAMPLE FAMILY)”

เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ประกาศรายชื่อนักแสดง เมื่อ เผือก – พงศธร จงวิลาส โคจรมาเจอกับ คริส หอวัง และนักแสดงสาวน้อยอย่าง นีน - นีนนารา บุญนิธิไพสิฐ ในผลงานคอมเมดี้เสียดสีสังคมเรื่องใหม่ “บ้านตัวอย่างครอบครัวตัวหลอก (A SAMPLE FAMILY)” ออริจินัลซีรีส์จาก ทรูวิชั่นส์ นาว ที่หยิบยกชีวิตครอบครัวชนชั้นกลางของคนไทยในยุคปัจจุบัน มาเล่าอย่างสด ใหม่ ทั้งฮา ทั้งจริง ทั้งแทงใจแบบคาดไม่ถึง เริ่มเปิดบ้านต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านแล้ว วันนี้ 20 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)
เรื่องราวเริ่มจาก ตุ้ย (นำแสดงโดย เผือก–พงศธร จงวิลาส) พนักงานขายบ้านผู้มีความฝันอยากพาครอบครัวหลุดพ้นจากความลำบาก ได้พบรักกับ นก (นำแสดงโดย คริส หอวัง) หมอนวดสาวสวยฝีมือดี ก่อนทั้งคู่จะมีพยานรักตัวน้อยคือ น้องกิ๊บ (นำแสดงโดย นีน – นีนนารา บุญนิธิไพสิฐ) เด็กสาวหัวใจสีเขียวผู้สนใจโลกร้อน แต่ก็ติดโซเชียลหนักแบบวัยรุ่นยุคใหม่
ครอบครัวเล็ก ๆ นี้อาศัยอยู่ในบ้านที่ทุกครั้งที่ฝนตก พายุเข้า น้ำจะท่วมทะลักจนต้องลุยชีวิตแบบปั่นป่วนตลอดเวลา เป็นภาพความลำบากที่สะท้อนความเป็นจริงของครอบครัวไทยจำนวนไม่น้อย แต่ก็ยังมีความฝันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนบ้านตัวอย่างที่เห็นในโครงการต่าง ๆ
ความอดทนของหัวหน้าครอบครัวอย่าง ตุ้ย จึงมาถึงจุดเดือด เมื่อเขาตัดสินใจจะพาครอบครัวย้ายออกจากบ้านหลังเดิม เพื่อไขว่คว้าชีวิตในฝัน บ้านที่มั่นคง สะดวกสบาย และเหมือนโลกในอุดมคติของใครหลายคน แต่การก้าวออกจากความจริงสู่ความฝันครั้งนี้ กลับทำให้ทุกอย่างวุ่นวายยิ่งกว่าเดิม
ติดตามเรื่องราวของครอบครัวสุดป่วนนี้ได้ใน "บ้านตัวอย่าง ครอบครัวตัวหลอก (A SAMPLE FAMILY)" ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)
