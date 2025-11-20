“หนุ่ม กรรชัย” เผย น. เบี้ยวเงินเพื่อน 400 ล้าน มีมูล แต่ยังเป็นปริศนา ตอบอะไรมากไม่ได้

รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันนี้ (20 พ.ย.68) “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และ “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ได้เล่าข่าว ดาราตัวแม่ชวนลงทุน แต่เมื่อถึงเวลาปันผลกลับเบี้ยวเพื่อนดารารวม 400 ล้าน สื่อเริ่มออกมาบอกใบ้ว่าเป็น น.
จากนั้น “ดาด้า วรินดา ดำรงผล“ เพื่อนสนิท “นานา ไรบีนา” ได้พูดในรายการแฉ หลังโซเชียลพุ่งเป้าไปนานา โดยดาด้าเผยว่าได้คุยกับนานา ยืนยันไม่ใช่นานา ตามที่เพจลงเป็นข่าวมั่ว ซึ่งหนุ่มเผยถึงเรื่องนี้ว่า
หนุ่ม : “ในแต่ละเพจ แต่ละสื่อก็ได้เอาคำพูดของดาด้าและมดดำ (คชาภา ตันเจริญ) มาลงว่าไม่ใช่นานา ผมได้มีโอาสคุยกับทั้งมดดำและดาด้า ดาด้าฝากบอกมายังคุณผู้ชมด้วยว่าในสิ่งที่ดาด้าพูดออกไปมันเป็นเพียงในมุมของดาด้ากับนานาว่ากับดาด้าเอง นานาไม่เคยมายืมเงินเลย แต่ดาด้าบอกว่าในส่วนอื่นๆ ต้องให้นานาพูดเองนะ ดาด้าเขาก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องทั้งหมดของนานา มันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่ว่าตกลงแล้วมันคือยังไงกันแน่”
หมวย : “พี่หนุ่มรู้เรื่อง 400 ล้านนานหรือยัง”
หนุ่ม : “พอได้ยิน”
หมวย : “ใช่ น.หนู ถูกคนไหม”
หนุ่ม : “เรื่องนี้ให้เขาออกมาพูดเองดีกว่า เราคงตอบอะไรไม่ได้มาก ให้เขามาตอบกันเองว่าข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหน มีหลายเพจออกมาบอกคนนั้นคนนี้ เราคงจะไม่รู้ มันอาจจะมีบริบทในชีวิตเขาที่มันเกิดขึ้นก็ได้ ที่มันอาจจะมีเหตุพลิกผัน หรือมีเหตุอะไรที่มันเดือดร้อน เอ็กซิเดนท์ก็แล้วแต่ สุดท้ายมันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะ ต้องรอเขาออกมาพูด ออกมาชี้แจงกันเอง ทั้งฝั่งผู้เสียหายและคนที่ถูกกล่าวหา รอให้เขาออกมาพูด
ผมเชื่ออย่างนึงว่าพอมันมีข่าวแบบนี่เกิดขึ้น มันมีมูล ไม่อย่างนั้นข่าวมันไม่ออกมาแบบนี้หรอก เชื่อว่ามันมีมูลเพียงแต่มูลที่เรารู้มามันเป็นมูลที่จริงหรือเป็นมูลที่รุนแรงไปกล่าวหาเขาเกินไปหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้ ต้องรอเขาออกมาพูด”