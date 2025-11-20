ดิจิลิ้งก์-กก.–สสว. ผนึก Meituan-Dianping จัดงาน “Thailand Dianping Summit” มอบรางวัล ร้านอาหาร-สถานที่ท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดัน SMEs สู่ตลาดจีนกว่า 680 ล้านคน

บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ดำเนินงานและบริหารแพลตฟอร์มเหวยไท่กว๋อ (Wei! Taiguo) ร่วมกับ Meituan (เหมยถวน) แพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ยักษ์ใหญ่ของจีน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกาศจัดงาน “Thailand Dianping Summit” ครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมเปิดตัว 2 รางวัลอันทรงเกียรติ “ไท่ห่าวชือ” และ “ไท่ห่าวหวาน” เชิดชูความร่วมมือไทย–จีน ครบ 50 ปี ยกระดับเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยสู่สายตานานาชาติ
งาน “Thailand Dianping Summit” จัดขึ้นโดย Meituan ภายใต้เครือ Dianping (ต้าจ้งเตี่ยนผิง) แพลตฟอร์มบริการไลฟ์สไตล์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งเป็นเสมือน “ซูเปอร์แอป” ที่รวบรวมบริการด้านอาหาร การท่องเที่ยว การเดินทาง และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ใช้งานกว่า 680 ล้านคนทั่วประเทศจีน ทำให้การจัดงานครั้งนี้กลายเป็นเวทีทรงพลังที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการมองเห็นในวงกว้าง ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในประเทศจีน
โดยงาน “Thailand Dianping Summit” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากภาครัฐและภาคเอกชนและแพลตฟอร์มจีนชื่อดังเข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น วีแชท (WeChat) เสี่ยวหงชู (Xiaohongshu) และ National Geopgraphic
ภายในงานยังมีการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของ Meituan และ Dianping เกี่ยวกับภาพรวมตลาดจีน พฤติกรรมผู้บริโภค และทิศทางการขยายตัวของแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำเสนอข้อมูล “พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนต่ออาหารไทย”
พบไฮไลท์กับการเปิดตัว 2 รางวัลอันทรงเกียรติ เชิดชูร้านอาหาร–แหล่งท่องเที่ยวไทยคุณภาพ ได้แก่
รางวัล “ไท่ห่าวชือ” ร้านเด็ดเมืองไทย รางวัลเชิดชูร้านอาหารไทยที่โดดเด่นที่สุด ทั้งด้านรสชาติ บรรยากาศ และประสบการณ์การกินที่นักท่องเที่ยวจีนยกให้เป็น “ต้องลองให้ได้สักครั้งในชีวิต” คือมาตรฐานใหม่ของการแนะนำร้านอาหารไทยให้เข้าสู่สายตาชาวจีนในวงกว้าง
รางวัล “ไท่ห่าวหวาน” ลายแทงเที่ยวไทย รางวัลสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวไทยที่โดดเด่นทั้งด้านความสวยงาม เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จนกลายเป็นหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวจีนมองว่า ไม่ควรพลาด ทำหน้าที่เป็นลิสต์แนะนำที่ช่วยผลักดันจุดเช็กอินไทยสู่ระดับสากล และสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวท้องถิ่นไปพร้อมกัน
งานนี้ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีที่สะท้อนถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในระดับประเทศระหว่างไทย-จีน การเปิดตัวรางวัล “ไท่ห่าวชือ” และ “ไท่ห่าวหวาน” จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืน จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และ SMEs ไทย ที่จะก้าวสู่สายตานานาชาติ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด