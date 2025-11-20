xs
“วุ้นเส้น” ถูกจับตา ไม่รีสตอรี่ “นานา” ช่วยแก้ข่าว ตัดพ้อไม่แฟร์โดนเฟกนิวส์ร้ายแรง ชีวิตไม่เคยยืมเงินใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ยังกลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ แห่ใส่ใจ กับกรณีเพจท่านเปาแฉดาราตัวแม่เบี้ยวหนี้แก๊งเพื่อนร่วม 400 ล้านบาท เพื่อนคนหนึ่งสูญเงินไปกว่า 80 ล้าน ทำคนแห่โยง “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” จนวุ้นเส้นไม่ทน รีบออกมาแก้ข่าวว่าไม่ใช่ตัวเอง 1,000% ต่อมาหลายเพจพร้อมใจกันใบ้อักษรย่อ น. ทำชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ “นานา ไรบีนา” ซึ่งจนถึงตอนนี้ นานา ก็ยังไม่ออกมาชี้แจงใดๆ นอกจากให้ “ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผล” ออกมาแก้ข่าวให้ในรายการแฉ ซึ่งดาด้ายืนยันว่าข่าวดังกล่าวมั่ว นานาไม่เคยยืมเงินตน และไม่เคยระดมทุนใดๆ ทั้งสิ้น

ล่าสุดนานาก็ถูกจับตาอีกครั้ง หลังจากที่เพื่อนคนอื่นๆ ช่วยกันโพสต์สตอรี่ยืนยันว่าวุ้นเส้นไม่ใช่ดาราเบี้ยวหนี้แน่นอน แต่เจ้าตัวเพิ่งโพสต์ได้ไม่นาน อีกทั้งถูกจับสังเกตว่า วุ้นเส้น ซึ่งรีสตอรี่เพื่อนๆ ทุกคนที่ออกมาช่วยแก้ข่าวให้เจ้าตัว กลับไม่รีสตอรี่ข้อความของนานาแต่อย่างใด

ด้านวุ้นเส้นได้เผยอีกครั้งผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า ชีวิตนี้ไม่เคยยืมเงินใคร

“ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ช่วยกัน SHARE เรื่องข่าว FAKE NEWS ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตวุ้นเมื่อวานนี้นะคะ โดยส่วนตัววุ้นใช้ชีวิตปกติ ไม่เคยทำร้ายใคร หรือ คิดไม่ดีกับใคร

โดยเฉพาะเรื่องการยืมเงิน สิ่งที่ทั้งชีวิตวุ้นไม่เคยยืมใครแม้แต่ครั้งเดียว วุ้นไม่ได้ร่ำรวยอะไร ใช้ชีวิตแบบที่อยากใช้แต่ไม่เคยประมาท วุ้นทำงานในวงการมา 25 ปี ก็พอจะใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้ได้ วุ้นใช้เงินแต่ก็เก็บเงินอย่างถูกต้องและไม่เคยตื่นเต้นกับชื่อเสียงหรือเงินทอง เงินทุกบาทหามาจากหยาดเหงื่อของวุ้น และวุ้นไม่มีหนี้สินเพราะวุ้นไม่เคยใช้เงินเกินตัว

เพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่แฟร์กับวุ้นมากๆ เพราะวุ้นไม่ได้หาเงินมาง่ายๆ วุ้น SENSITIVE กับเรื่องนี้มาก วุ้นไม่เคยใช้เงินคนอื่น ไม่เคยขอเงินใคร วุ้นเลยเสียใจมาก เพราะมันไม่ยุติธรรมกับสมองและร่างกายของวุ้นที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตและมาโดนใส่ร้ายแบบนี้ เพราะวุ้นตั้งใจทำให้ชีวิตตัวเองดีและปลอดภัย ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน อยากให้ทุกคนมีสติในการเสพข่าวกันด้วยนะคะ”








