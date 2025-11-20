"หมอเจี๊ยบ" ชวนคนไทยเร่งตระหนักรู้ถึงภัยเงียบ "โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง"

เนื่องในวันปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก (World COPD Day) ประจำปี 2568 มูลนิธิโรคหืดแห่ง ประเทศไทย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ และ แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายพันธมิตร ร่วมจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ครั้งใหญ่ ภายใต้หัวข้อ “ทุกลมหายใจมีค่า หยุดความตายเงียบ จากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง" ณ ลาน Skywalk สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี เร่งสร้างความตระหนักรู้ และเน้นย้ำความสำคัญของการป้องกันและดูแลสุขภาพปอด จากภัยคุกคามของโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) เป็นโรคปอดชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะไอ หอบ เหนื่อยง่าย หายใจไม่สะดวก จัดเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตของผู้ป่วย
ภายในงาน WORLD COPD DAY 2025 ยังมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปอด, การเสวนาจาก ผู้เชี่ยวชาญ และเกมส์ตออาทิบคำถามสุขภาพ และมีคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับแนวหน้าและผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ คุณโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผศ. (พิเศษ) พญ. ณับผลิกา กองพลพรหม กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ นายเบน มอร์ลี่ย์ ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการแผนกธุรกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย, นพ. อภิญญา นิรมิตสันติพงษ์ ผุ้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ นพ.เพชรพงษ์ กําจรกิจการ รองผู้อำนวยการ สำนัการแพทย์
โดย ผศ. นพ. อภิชาติ คณิตทรัพย์ กรรมการมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จัดเป็น "ความตายเงียบ" และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของไทย คร่าชีวิตคนไทยกว่า 20,000 คนต่อปี ซึ่งสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งเต้านม, เบาหวาน หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน แม้จะมีผู้ป่วยในประเทศ มากกว่า 3 ล้านคน แต่ที่น่าเป็นห่วงคือครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคนี้ ยังไม่รู้ว่าตนเองป่วย เนื่องจากความเข้าใจผิดว่า อาการเหนื่อยง่าย หอบ หรือหายใจติดขัด เป็นเพียงเรื่องของวัย หรืออาจเคยชินกับอาการที่เป็นมาอย่างยาวนาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จึงเปรียบ เสมือน ‘ภัยเงียบที่ใกล้กว่าที่คิด’ ซึ่งกำลังพรากชีวิตคนไทยไปอย่างต่อเนื่อง การจัดงานในครั้งนี้จึงย้ำเตือนว่า การรู้ เท่าทันโรคและการเข้าถึงการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆ คือ กุญแจสำคัญ ที่จะช่วยปกป้องลมหายใจของทั้งผู้ป่วย และคนรอบข้าง”
ขณะที่ "เจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์" ได้ฝากถึงประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงภัยเงียบอย่าง โรคปอดอุดกั้น กล่าวว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราทุกคนตระหนักรู้ถึงภัยเงียบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือการสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ถึงอันตรายที่แท้จริงของโรคนี้ ซึ่งคนไทยและผู้ป่วยหลายคนอาจจะชะล่าใจกับคำว่าเรื้อรังอาจจะไม่ถึงตายบางคนอาจจะคิดแค่ว่ามาพ่นยาที่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านแล้วจะหายเลย โดยที่ไม่ระวังอะไรมันไม่ใช่
การใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ฝุ่นควันมลภาวะ PM 2.5 สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งเร้าและสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้เหมือนกัน จากประสบการณ์ตรงที่ทำงานในห้องฉุกเฉินได้เจอผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบและบางรายก็เสียชีวิตก็มีให้เห็น ซึ่งโรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นทุกคนต้องห้ามชะล่าใจและหมั่นสังเกตตัวเองให้ดี ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็ควรที่จะหมั่นเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย"