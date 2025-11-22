ดาร์เรน หวัง รับสารภาพจ่าย 3.6 ล้านฯ ปลอมแปลงเอกสารหนีทหาร ทำคนดัง 18 รายถูกจับ เขย่าวงการบันเทิงไต้หวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงไต้หวัน หลัง ดาร์เรน หวัง (หวังต้าลู่) นักแสดงชื่อดัง วัย 33 ปี ออกศาลเมื่อเวลา 09.30 น. พร้อมทนายความ เพื่อรับการไต่สวนคดีปลอมแปลงเอกสารและขัดขวางการเกณฑ์ทหาร แม้เจ้าตัวลืมนำบัตรประชาชนมา ศาลก็อนุญาตให้พิจารณาคดีต่อไปได้
ในชั้นศาล ดาร์เรน หวัง ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ทั้งการปลอมเอกสารราชการ การอำพรางข้อมูลด้านการแพทย์ และการใช้ช่องทางผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการรับใช้ชาติ พร้อมกล่าวขอโทษต่อศาล โดยอ้างว่าไม่เข้าใจกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาได้สั่งให้เขานั่งลงและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ประเด็นสำคัญของคดีคือ จำนวนเงินที่ดาร์เรน หวัง จ่ายให้ “เฉิน จื้อหมิง” หัวหน้าเครือข่ายปลอมผลแพทย์ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตรวจร่างกายแบบไม่ต้องเข้ากองทัพ โดยเฉินอ้างว่าได้รับเงิน 2.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่ดาร์เรนให้การว่าเขาจ่ายรวม 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือราว 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงิน 5 งวด ศาลกำลังตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่หายไป 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวันดังกล่าว
ฝ่ายทนายความระบุว่าดาร์เรนมีความสำนึกผิด กำลังปฏิบัติงานบริการสังคมในไทเป และขอให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษสถานเบา เช่น ปรับหรือรอลงอาญา การพิจารณาคดีใช้เวลาเพียง 40 นาที ก่อนที่นักแสดงหนุ่มจะปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
คดีเลี่ยงทหารด้วยการปลอมผลตรวจร่างกายนี้เริ่มถูกเปิดโปงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 และลุกลามเป็น คดีอื้อฉาวระดับวงการ หลังพบว่าเครือข่ายของเฉิน จื้อหมิง ใช้วิธีต่างๆ ตั้งแต่การควบคุมค่าความดัน ไปจนถึงการส่งตัวแทนแอบเข้าตรวจร่างกายแทนศิลปินหลายคน
จนถึงขณะนี้ มีศิลปินและคนดังถูกเชื่อมโยงคดีแล้ว 18 ราย โดยระลอกแรกมีผู้ถูกดำเนินคดี 10 ราย รวมถึง ดาร์เรน หวัง, แดเนียล เฉิน, วิลเลียม, ไนน์ เฉิน, หลี่เฉวียน เป็นต้น ระลอกที่สองเพิ่มอีก 5 ราย ขณะที่อีก 3 ราย ได้แก่ แกรี ถัง, สือหลาง และอา ต้า เข้ามอบตัวภายหลัง
มื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อัยการเขตนิวไทเปยื่นฟ้องเฉิน จื้อหมิง, ดาร์เรน หวัง และผู้ต้องหาอีก 28 คน ในข้อหาขัดขวางการรับราชการทหารและปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
คดีนี้ยิ่งถูกจับตาหนักขึ้น เมื่อบล็อกเกอร์ชื่อดัง โฮ ไท่ผิง เปิดเผยว่า ดาร์เรน หวัง เป็นผู้แจ้งความเฉิน จื้อหมิงในคดีฉ้อโกงอื่น ทำให้ตำรวจขยายผลจนพบหลักฐานโยงกลับมาที่ตัวเขาเอง และยังค้นพบประวัติเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรม การปล่อยเงินกู้ และรับจ้างทวงหนี้ในอดีต
ดาร์เรน หวัง เกิดปี 1991 เป็นที่รู้จักจากบทบาทเด่นในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่อง อาทิ Our Times (2015), No More Bets (2023), Wolf Hiding (2023) และ The Wolf (2020–2021) แต่ปัจจุบันกลับตกเป็นศูนย์กลางของคดีเลี่ยงทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของไต้หวัน
เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2567 ที่เขตต้าอัน เมืองไทเป ขณะ ดาร์เรน หวัง วัย 33 ปี ได้เรียกรถโดยสารผ่านแพลตฟอร์มรับจ้าง และเกิดความไม่พอใจว่า คนขับ “ใช้เส้นทางยาวเกินจำเป็น” และยังรู้สึกว่าได้รับรถที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน จากนั้นทั้งคู่เกิดโต้เถียงกันอย่างรุนแรง เมื่อหวังลงจากรถแล้วพบว่าเขาทำกุญแจรถหล่นไว้ในรถ และไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยตัวเอง จึงเคาะบนกระจกรถ ส่งผลให้เกิดปากเสียงซ้ำอีกชุด
ต่อมาผู้สอบสวนพบว่า ดาร์เรน หวัง ติดต่อเพื่อนชาย นามสกุล “หยู” ให้ติดตามตัวคนขับดังกล่าว และมีการรวบรวมกลุ่มชายวัยรุ่น 3–4 คนไปก่อเหตุทำร้ายคนขับในวันที่ 25 เม.ย. 2567 โดยมีหลักฐานคลิปเหตุการณ์ในโทรศัพท์ของหวังซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ได้
สิ่งนี้ทำให้ตำรวจเปลี่ยนข้อกล่าวหาจาก “พยายามฆ่า” มาเป็น “จ้างวานทำร้ายร่างกาย” และออกหมายร้องขอควบคุมตัวผู้ต้องหาหลายคน
ในช่วงเวลาที่คดีดังกล่าวดำเนินอยู่ ดาร์เรน หวังก็กำลังถูกสืบสวนข้อหาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารและปลอมแปลงเอกสารทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2568 เขาถูกสอบสวนโดยสำนักงานอัยการเขตนิวไทเป จากนั้นศาลให้ประกันตัวด้วยวงเงิน 5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว US $152,000)
การสอบสวนเหตุการณ์ทำร้ายคนขับโดยสารจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงพฤติกรรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งในด้านละเมิดกฎหมาย และเชื่อมโยงไปถึงวงการบันเทิงไต้หวันอย่างกว้างขวาง