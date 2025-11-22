xs
บันเทิงรอบโลก หญิงญี่ปุ่นวัย 50 ปี อ้างไม่รู้!? จูบ "จิน" BTS กลางงานแฟนมีตติ้งจะเป็น "อาชญากรรม"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



หญิงชาวญี่ปุ่นวัย 50 ปีถูกอัยการเกาหลีใต้สั่งฟ้องหลังเธอบุกจูบ "จิน" สมาชิกวง BTS ที่งานแฟนมีตติ้งแบบ ‘Free Hug’ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุการณ์นี้เกิดที่สนามกีฬาจัมชิลและกลายเป็นไวรัลในโซเชียล ทำให้แฟนคลับจำนวนมากร้องเรียนผ่านช่องทางภาครัฐ หญิงคนดังกล่าวกลับญี่ปุ่นหลังเหตุการณ์ ทำให้ตำรวจต้องประสานงานกับอินเตอร์โพลกว่าจะตามตัวกลับมาได้ โดยเธออ้างว่า "ไม่คิดเลยว่าจะเป็นอาชญากรรม" ขณะที่อัยการตัดสินว่านี่คือการคุกคามในที่สาธารณะ และเริ่มกระบวนการทางกฎหมายอย่างจริงจัง


นักแสดงสาว "ยุนแชคยอง" อดีตสมาชิกวง APRIL กับนักแบดมินตันทีมชาติเกาหลี "อียงแด" กำลังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์หลังสื่อรายงานว่าทั้งคู่คบกันมาได้ 1 ปี แม้อายุห่างกันถึง 8 ปี แต่แหล่งข่าวบอกว่าทั้งคู่จริงจังถึงขั้นแนะนำให้คนรอบตัวรู้จักกันในฐานะแฟน ฝ่ายต้นสังกัดของแชคยองยังไม่ยืนยัน โดยบอกแค่ "เป็นเรื่องส่วนตัว" ด้าน "อียงแด" เคยแต่งงานและมีลูกสาวที่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอด หลังหย่ากับอดีตภรรยาเมื่อปี 2018 ความโรแมนติกของทั้งสองยิ่งถูกพูดถึงเมื่อย้อนดูบทสัมภาษณ์ในอดีตที่ "แชคยอง" เคยชื่นชม "อียงแด" ว่าเล่นแบดมินตันได้เท่สุด ๆ


แฟนมาร์เวลตื่นเต้นกันสุด ๆ หลังมีรายงานจากวงในว่า "โทบี้ แมไกวร์" อาจกลับมารับบท "สไปเดอร์แมน" อีกครั้งใน Avengers: Doomsday ที่จะฉายในเดือนธันวาคม 2026 โดยยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะโผล่มาแค่ช่วงสั้น ๆ หรือมีบทสำคัญ แต่การกลับมาของสไปดี้เวอร์ชั่นดั้งเดิมคนนี้สร้างกระแสหวนนึกถึงความหลังในยุคแรกของจักรวาลฮีโร่มาร์เวล โดยเขาเคยปรากฏตัวร่วมกับ "แอนดรูว์ การ์ฟิลด์" ใน No Way Home ปี 2021 และคราวนี้อาจได้ร่วมศึกใหญ่ในสงครามจักรวาลอีกครั้ง


"แดเนียล แรดคลิฟฟ์" อดีตพระเอก "แฮร์รี่ พอตเตอร์" เปิดใจว่าเขาได้ส่งจดหมายให้กำลังใจ "โดมินิก แมคลาฟลิน" เด็กชายที่รับบทแฮร์รี่คนใหม่ในซีรีส์รีบูตของ HBO โดยหวังให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าตนในอดีต พร้อมย้ำว่าไม่อยากเป็นเงาหลอกหลอนในชีวิตเด็กเหล่านี้ ขณะเดียวกันทีมสร้างยังเปิดตัวนักแสดงใหม่ของซีรีส์ชุดนี้ ซึ่งจะถ่ายทำกันหลายปีและใช้โรงเรียนจำลองสำหรับให้นักแสดงเด็กเรียนควบคู่การถ่ายทำด้วย

