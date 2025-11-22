ดีตเพื่อนซูเปอร์แมน กลายเป็นสาวกลัทธิ — “อัลลิสัน แม็ค” เปิดใจชีวิตตกนรกจาก NXIVM หลังพ้นคดี

อัลลิสัน แม็ค อดีตนักแสดงจาก Smallville และเพื่อนร่วมงานของ ไมเคิล โรเซนบาวม์ ผู้รับบท “เล็กซ์ ลูเธอร์” เปิดใจหมดเปลือกถึงชีวิตหลังหลุดจากลัทธิ NXIVM และโทษจำคุก ในรายการพอดแคสต์ Inside of You พร้อมเผยว่าแกนนำลัทธิ คีธ ราเนียร์ เคยส่งจดหมายถึงเธอก่อนขึ้นศาล
แม็คเล่าว่าเธอถูกดึงเข้าสู่ลัทธินานกว่า 12 ปี ก่อนทุกอย่างเริ่มผิดปกติในปีที่ 8–9 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดทั้งการล่วงละเมิด การควบคุม และพฤติกรรมผิดกฎหมาย “มันคือการ groom แบบคลาสสิก ทุกอย่างค่อย ๆ ลึกขึ้นจนฉันมองไม่เห็นความจริง” เธอกล่าว
หลังถูกจับในปี 2018 แม็คถูกกักบริเวณบ้าน 3 ปี เดินทางไป-กลับนิวยอร์กเพื่อให้ปากคำกับอัยการหลายครั้ง “เหมือนเดินเข้าสู่ประตูนรก ฉันยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น และรู้สึกเหมือนคนบ้า” เธอบอก พร้อมเผยว่าเกือบ 90% ของคนรอบตัวหายไปจากชีวิต
แม็คสารภาพว่าเคยมีความคิดอยากจบชีวิตหลายครั้ง ทั้งช่วงที่หลบซ่อนอยู่ในเม็กซิโกหลังราเนียร์ถูกจับ และระหว่างกักบริเวณบ้าน “ฉันคิดว่ากระโดดลงจากระเบียงก็คงจบ แต่ฉันอยากรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง… อีกอย่างคือฉันทำร้ายแม่ไม่ได้”
เธอยืนยันว่าไม่ได้เปิดจดหมายจากราเนียร์และยังไม่อาจให้อภัยเขาได้ “เขาเป็นคนเลว และการที่เขาไม่อยู่แล้วคือเรื่องดี แต่ฉันยังคงทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาทำไม่หมด… มันยากมากที่จะเป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทำผิดในเวลาเดียวกัน”
แม็คเล่าว่าช่วงที่อยู่ในลัทธิ เธอเชื่อว่าตนทำสิ่งที่ “สูงส่ง” ทั้งที่ถูกบังคับให้กินเพียง 500 แคลอรีต่อวัน ออกวิ่ง 5–6 ไมล์ทุกเช้า และอยู่ในสภาพร่างกายจิตใจที่ย่ำแย่โดยไม่รู้ตัวเพราะถูกหล่อหลอมด้วยความคลั่งศรัทธา
โรเซนบาวม์กล่าวขอบคุณที่เธอยอมมาร่วมรายการ แม็คถึงกับน้ำตาคลอเมื่อบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนจาก “ชีวิตเก่า” ที่ยื่นมือมาหาเธอด้วยความเมตตา “มันมีความหมายมากกว่าที่คุณคิด” เธอกล่าว
ลัทธิ NXIVM ก่อตั้งในช่วงปลายยุค 1990 โดย คีธ ราเนียร์ ใช้ภาพลักษณ์องค์กรพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล (self-help) และหลักสูตรสร้างความสำเร็จในชีวิตเป็นหน้าฉาก จูงใจคนดัง นักธุรกิจ รวมถึงนักแสดงฮอลลีวูดให้เข้าร่วม โดยอ้างว่าจะช่วยให้ผู้เรียน “ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของมนุษย์”
แต่ภายใต้ระบบชั้นเรียนที่ซับซ้อนและกฎระเบียบเคร่งครัด NXIVM ค่อย ๆ เปิดเผยโครงสร้างการควบคุมทางจิตใจ การลดทอนคุณค่า และการผูกขาดอำนาจที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนพัฒนาเป็นเครือข่ายล่วงละเมิดผู้หญิงอย่างเป็นระบบ
จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดโปงหน่วยลับ DOS ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็น “กลุ่มพี่เลี้ยงสตรี” แต่แท้จริงคือโครงสร้างลับที่ราเนียร์ใช้ควบคุมผู้หญิงผ่านการสะกดจิตทางจิตวิทยา การบังคับอดอาหาร การข่มขู่ด้วยข้อมูลส่วนตัวที่ถูกบังคับให้ส่งมาจำนำไว้ และการตีตราเหยื่อด้วยเหล็กเผาลนเป็นอักษรย่อที่สื่อถึงชื่อของราเนียร์เอง ผู้หญิงบางคนถูกบังคับให้เป็น “ทาสทางเพศ” และต้องเชื่อฟังโดยไม่มีเงื่อนไข โดยมีสมาชิกระดับสูง เช่น อัลลิสัน แม็ค ทำหน้าที่สรรหา ดูแล และกดดันผู้หญิงรุ่นน้องเข้าระบบ
ปี 2017–2018 ปฏิบัติการสืบสวนของ FBI และ NYPD นำไปสู่การจับกุมราเนียร์และแกนนำหลายคน รวมถึงแม็ค ข้อกล่าวหาครอบคลุมตั้งแต่การค้ามนุษย์ การข่มขู่กรรโชก การควบคุมเชิงลัทธิ การล่วงละเมิดทางเพศ ไปจนถึงการฟอกเงิน ราเนียร์ถูกตัดสินจำคุกกว่า 120 ปี ในขณะที่ชั้นศาลมองว่าแม็คแม้จะเป็นเหยื่อการควบคุมทางจิตใจเช่นกัน แต่ก็มีส่วนร่วมผลักดันกิจกรรมผิดกฎหมายของลัทธิอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เธอได้รับโทษจำคุกและกักบริเวณเป็นเวลาหลายปี