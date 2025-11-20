“คีอานู รีฟส์” ขอบคุณ FBI ล่าโจรปล้นบ้านได้ของคืนรวมถึง Rolex รุ่นพิเศษในเรื่อง John Wick

แม้จะหมดหวังไปแล้วหลังถูกโจรปล้นบ้านไปเมื่อ 2 ปีก่อน แต่ล่าสุด “คีอานู รีฟส์” ถึงกับต้องเขียนจดหมายขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามล่าตัวคนร้ายข้ามชาติจนได้ทรัพย์สินคืนบางส่วน
คีอานู รีฟส์ เคยถูกโจรขึ้นบ้านเมื่อปี 2023 ก่อนกวาดทรัพย์สินมีค่าของ้ขาไปได้หลายรายการ แต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในชิลีเพื่อตามหาสิ่งของที่ถูกขโมยไปบางส่วน รวมถึงนาฬิกาโรเล็กซ์แบบสั่งทำพิเศษที่ปรากฏในภาพยนตร์ John Wick ก่อนตามจนพบและทำการส่งมอบคืน
คีอานู รีฟส์ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการเขียนจดหมายด้วยลายมือระบุว่า
“ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความสำนึกในบุญคุณและความซาบซึ้งอย่างที่สุด ขอบคุณมากครับสำหรับความพยายาม ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และความร่วมมือข้ามพรมแดนของพวกคุณ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง คีอานู“
อาคิล เดวิส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคสนามลอสแองเจลิสของเอฟบีไอ กล่าวในแถลงการณ์ว่า
"คดีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากของความร่วมมือระหว่างประเทศอันยอดเยี่ยมที่เรามีกับหน่วยงานชิลีและพันธมิตรท้องถิ่นของกรมตำรวจลอสแองเจลิส แม้ว่าการลักทรัพย์จะเป็นอาชญากรรมท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา แต่เอฟบีไอก็ทำงานร่วมกับกรมตำรวจลอสแองเจลิสและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแบ่งปันข่าวกรองผ่านหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านการโจรกรรมหลักของเราและผ่านช่องทางอื่นๆ อาชญากรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้มีชื่อเสียงและบุคคลทั่วไป และเอฟบีไอมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพันธมิตรในพื้นที่ของเราในการต่อสู้กับภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเหยื่อผู้บริสุทธิ์“
จิม แมคดอนเนลล์ หัวหน้าตำรวจ LAPD กล่าวเสริมว่า “คดีนี้ตอกย้ำว่าอาชญากรรมในปัจจุบันไร้พรมแดน และความร่วมมือระหว่างประเทศของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำความยุติธรรมมาสู่คนที่ตกเป็นเหยื่อในลอสแอนเจลิส
การกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยเป็นความร่วมมืออันยอดเยี่ยมระหว่างตำรวจชิลี เอฟบีไอ และนักสืบของเรา เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเราจะดำเนินคดีกับกลุ่มโจรกรรมที่ก่ออาชญากรรมทุกหนทุกแห่งที่พวกเขาปฏิบัติการ
ผมภูมิใจในผลงานที่ทีมของเราได้ทำร่วมกับพันธมิตรทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระหว่างประเทศ เพื่อให้เครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น"
ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปจากบ้านของนักแสดงถูกกู้คืนในเดือนก.ค. และได้ถูกส่งคืนให้เขาแล้ว ทรัพย์สินที่ยึดมาได้รวมถึงนาฬิกา 6 เรือน มูลค่ารวมประมาณ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4 ล้านบาท