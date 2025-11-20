xs
xsm
sm
md
lg

สวยกินกันไม่ลง! Miss Universe 2025 ประชันโฉมรอบชุดราตรี แฟนไทยเชียร์ “วีนา” สุดท็อปฟอร์ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย สำหรับบรรยากาศรอบ Preliminary Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อ 120 ผู้เข้าประกวดต่างงัดความมั่นใจ ทั้งในรอบชุดว่ายน้ำ และในรอบชุดราตรี สร้างสีสันและความคึกคักให้แฟนนางงามทั่วโลก  

โดยในรอบชุดราตรี (Evening Gown Competition) สาวงามแต่ละประเทศปรากฏตัวในชุดราตรีดีไซน์พิเศษที่ถูกสร้างสรรค์โดยดีไซเนอร์ชื่อดัง ถ่ายทอดเสน่ห์ ความหรูหรา และเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างลงตัว จนทำเอาแฟนๆ ที่รับชมในฮอลล์ ปรบมือ และส่งเสียงเชียร์ไม่ขาดสาย 

ด้านตัวแทนสาวไทย “วีนา ปวีนา ซิงค์” ทำผลงานโดดเด่น ด้วยบุคลิกมั่นใจและการนำเสนอที่มีพลัง ไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง 

สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบ Final จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี โดยแฟนนางงามและผู้สนใจร่วมชมการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทย ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่ https://grandticket.net

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ Miss Universe ครั้งที่ 74 ได้ที่ Facebook / Instagram / TikTok: The 74th Miss Universe – Thailand YouTube Channel : Grand TV




























สวยกินกันไม่ลง! Miss Universe 2025 ประชันโฉมรอบชุดราตรี แฟนไทยเชียร์ “วีนา” สุดท็อปฟอร์ม
สวยกินกันไม่ลง! Miss Universe 2025 ประชันโฉมรอบชุดราตรี แฟนไทยเชียร์ “วีนา” สุดท็อปฟอร์ม
สวยกินกันไม่ลง! Miss Universe 2025 ประชันโฉมรอบชุดราตรี แฟนไทยเชียร์ “วีนา” สุดท็อปฟอร์ม
สวยกินกันไม่ลง! Miss Universe 2025 ประชันโฉมรอบชุดราตรี แฟนไทยเชียร์ “วีนา” สุดท็อปฟอร์ม
สวยกินกันไม่ลง! Miss Universe 2025 ประชันโฉมรอบชุดราตรี แฟนไทยเชียร์ “วีนา” สุดท็อปฟอร์ม
+9
กำลังโหลดความคิดเห็น