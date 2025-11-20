สวยกินกันไม่ลง! Miss Universe 2025 ประชันโฉมรอบชุดราตรี แฟนไทยเชียร์ “วีนา” สุดท็อปฟอร์ม

ตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย สำหรับบรรยากาศรอบ Preliminary Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อ 120 ผู้เข้าประกวดต่างงัดความมั่นใจ ทั้งในรอบชุดว่ายน้ำ และในรอบชุดราตรี สร้างสีสันและความคึกคักให้แฟนนางงามทั่วโลก
โดยในรอบชุดราตรี (Evening Gown Competition) สาวงามแต่ละประเทศปรากฏตัวในชุดราตรีดีไซน์พิเศษที่ถูกสร้างสรรค์โดยดีไซเนอร์ชื่อดัง ถ่ายทอดเสน่ห์ ความหรูหรา และเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างลงตัว จนทำเอาแฟนๆ ที่รับชมในฮอลล์ ปรบมือ และส่งเสียงเชียร์ไม่ขาดสาย
ด้านตัวแทนสาวไทย “วีนา ปวีนา ซิงค์” ทำผลงานโดดเด่น ด้วยบุคลิกมั่นใจและการนำเสนอที่มีพลัง ไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง
สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบ Final จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี โดยแฟนนางงามและผู้สนใจร่วมชมการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทย ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่ https://grandticket.net
