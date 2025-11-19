“ดาด้า” ลั่น ข่าวมั่ว ไม่ใช่ “นานา” เคลียร์แทนเพื่อนไม่เคยยืมเงิน ชวนระดมทุน ล่าตัวสารตั้งต้นปล่อยข่าว

“ดาด้า” ลั่น ข่าวมั่ว ไม่ใช่ “นานา” เคลียร์แทนเพื่อนไม่เคยยืมเงิน ไม่เคยชวนระดมทุน ไม่มีผู้เสียหาย เผยเจ้าตัวรู้ว่ามีคนเม้าธ์เรื่องนี้มา 1-2 อาทิตย์แล้ว กำลังหาคนปล่อยข่าวอยู่ ใครคือสารตั้งต้นของเรื่องนี้
หลังจากที่ช่วงเย็นวันนี้ (19 พ.ย.68) เพจดัง ท่านเปา ได้โพสต์เรื่องราวสะเทือนวงการบันเทิงว่า มีดาราระดับตัวแม่รายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าชักชวนเพื่อนๆ ให้ร่วมลงทุน โดยอ้างผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและปันผล แต่สุดท้ายกลับผิดนัดชำระหนี้ บางคนถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืน จนยอดความเสียหายรวมพุ่งกว่า 400 ล้านบาท หลายคนคาดเดาเป็น “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” แต่เจ้าตัวออกมาปฎิเสธไม่ใช่ตน 1,000%
ต่อมาเพจข่าว สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้ออกมาบอกใบ้ “น. เพจ ‘ท่านเปา’ เปิดแล้ว! ดาราตัวแม่รายหนึ่ง ชวนเพื่อนๆ ดาราลงทุน ยอดกว่า 400 ล้าน เพื่อนบางคนถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว” ทำชาวเน็ตต่างเข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็น “นานา ไรบีนา”
ล่าสุดในรายการ แฉ พิธีกร “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้ถาม “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” เพื่อนซี้นานาว่าสรุปแล้วใช่นานาจริงไหม และมดดำได้อ่านแชตไลน์ที่เพื่อนของนานา ส่งไปถามนานา ซึ่งนานาก็ตอบมาว่า “กูไม่รู้ว่ามึงจะไปได้ยินอะไรมา หรือยังไม่ได้ยินอะไร อยากให้มึงฟังจากกูนะ”
ในส่วนของดาด้า เพื่อนสนิทที่คุยกับนานาแทบจะทุกวัน สามารถตอบทุกเรื่องราวของ นานา ได้เล่าว่า….
ดาด้า : “จะบอกว่าก่อนที่ท่านเปาจะโพสต์ ด้าเคยมีโอกาสได้คุยกันตามประสาเพื่อน ยอมรับนะว่าหลังๆ ด้าก็ทำงานยุ่ง นานาก็ทำงานยุ่ง นานๆ จะคุยกัน วันก่อนเพิ่งคุยกันมันมีข่าวนี้ มันมีคนเริ่มมาถามเยอะ”
มดดำ : “เรื่องของเรื่องนานาเขาจัดคอนเสิร์ต จัดบาสแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เป็นหนี้เป็นสิน”
ดาด้า : “ไม่จริง อันนั้นเงินนานาเอง เอาอย่างนี้นะ เรื่องระดมทุนไม่มี ตัวเลขไม่ใช่ การระดมทุนก็ไม่ใช่ นานาไม่เคยระดมทุนใคร เงินปันผลอะไรก็ไม่มี (จะเอาบริษัทไประดมทุน ทำธุรกิจ?) อันนี้เป็นเรื่องของเขา ไปถามนานา ด้าไม่รู้ ต้องยอมรับว่าบริษัท (เนเวอร์เซย์คัท) ของเขาใหญ่ เรื่องมาระดมทุนกับเพื่อนแล้วบอกผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้ ในฐานะเพื่อนพูดได้เลยว่าไม่มี เขาทำธุรกิจแล้วธุรกิจเขาประสบความสำเร็จ ในเพจท่านเปาพูดได้เลยว่าไม่จริง
ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าใครไปพูดเรื่องข่าวนี้ อยากจะบอกไว้เลยนะในฐานะที่เป็นเพื่อนรู้จักกับนานา ไม่มีระดมทุน ให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีจริงๆ ตัวเลข 400 ล้านก็ไม่ใช่ ไม่จริง (100ล้าน?) ไม่ใช่ เรื่องการทำธุรกิจลึกๆ ให้นานามาตอบ ด้าสามารถพูดได้เรื่องระดมทุน ให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มี เพื่อนสนิทใกล้ตัวนานา ไม่มีใครได้รับการยื่นข้อเสนอเหล่านี้ จะมีผู้เสียหายไปแจ้งความ มีเพื่อนดาราอะไรไม่มี เรื่องในเพจท่านเปาไม่ใช่นานา
เอาเป็นว่าธุรกิจนานาเขามีของเขา เราไม่รู้ว่าหลังบ้านทำงานกันยังไง ต้องไปคุยกับนานา เรื่องของเรื่องมันไม่มีอะไรเลย เรื่องนี้เข้าหูนานามา 1-2 อาทิตย์แล้ว เราไม่รู้ว่าใครไปเม้าธ์อะไร ย้อนไปสักวันจันทร์ นานาโทร.มาหาบอกว่าแกมีเรื่องมาเข้าถึงหูนานาว่ามีคนมาบอกว่ามีเรื่องเหล่านี้ ด้ายังหัวเราะเลยว่าใครไปเม้าธ์วะ
เรื่องตามข่าวเลย ด้ากับนานายังหัวเราะกันอยู่เลย มันไม่น่าจะเป็นไปได้ ยังคุยกันว่าแล้วเริ่มต้นใครเม้าธ์ จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวตั้งต้นคือใคร ข่าวจ้อจี้ ไม่มีผู้เสียหายทั้งนั้น กำลังหามูลอยู่ ช่วยกันสืบหน่อยใครคือสารตั้งต้นเม้าธ์เรื่องนี้ (สาบานว่าไม่รู้?) ไม่รู้จริงๆ เพื่อนสนิทก็ไม่มีใครโดนนานายืมเงิน นานายังพูดเลยใครจะเอาเงินมาให้กู 300-400 ล้าน ขอใช้คำว่าข่าวมั่วเลย ข่าวมันไปไกล มันไปกันใหญ่แล้ว
เดี๋ยวนานาจะออกมาพูดอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันยังสดๆ ใหม่ๆ ใครเป็นคนกุข่าวเอามาเม้าธ์ ใคร!! ทำให้คนอื่นเสียหาย เราแค่สงสัยแต่เราไม่รู้ว่าตัวต้นเรื่องที่สงสัยเขาพูดจริงๆ หรือเปล่า เวลาเม้าธ์ต่อต้องระวังนะทุกคน อันนี้เรื่องจริงเลย”