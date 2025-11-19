ร่วงแรงมาก! มิสยูนิเวิร์สจาไมกาตกเวทีขณะประกวดรอบพรีลิมฯ เจ้าหน้าที่หามส่งรพ.แล้ว (คลิป)

มีเรื่องมีราวไม่จบไม่สิ้นจริงๆ สำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย ล่าสุดวันนี้ (19 พ.ย.) ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ระหว่างการประกวดในรอบพรีลิมฯ ซึ่ง มิสยูนิเวิร์สจาไมกา ตกหลุมเวทีระหว่างเดินอวดโฉมในรอบชุดราตรี ทำคนในงานพากันตื่นตกใจกันทั้งฮอลล์ โดยขณะนี้มิสยูนิเวิร์สจาไมกาได้ถูกเจ้าหน้าที่หามส่งรพ. เรียบร้อยแล้ว
ส่วนรายละเอียดเรื่องอาการของเจ้าตัวยังไม่มีรายงานยืนยันว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน คงต้องรอทางกองประกวดอัปเดตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งแฟนนางงามต่างช่วยกันภาวนาให้ปลอดภัยไม่มีอะไรร้ายแรง
@miraclethailand ▪️เกิดเหตุไม่คาดคิดระหว่างรอบพรีลิม เมื่อผู้เข้าประกวดจากจาไมก้าเกิดก้าวพลาดจนตกเวที โชคดีที่เจ้าหน้าที่รีบเข้าช่วยเหลือทันที... ♬ เสียงต้นฉบับ - ของดีประเทศไทย