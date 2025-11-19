“แจ็คกี้” รับแล้วงอนจริง “ปอ อรรณพ” ต่างฝ่ายต่างอันฟอลโลว์ รอฝ่ายชายหายติสต์ค่อยคุยกัน

“แจ็คกี้” ยอมรับงอน “ปอ อรรณพ” จนต่างอันฟอลฯ กันจริง เผยสาเหตุจากปัญหากลุ่มเพื่อน แม้ฝ่ายชายจะส่งข้อความมาขอโทษแล้ว แต่ขอเล่นตัวก่อน รอให้หายติสต์ค่อยคุยกัน บอกแคร์มากกว่าผัว
ทำหลายคนสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆ คู่เพื่อนซี้ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์” กับ “ปอ อรรณณพ ทองบริสุทธิ์” ถึงอัลฟอลโลว์กันขึ้นมา ไม่รู้ว่าแค่งอนหรือมีเรื่องทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า ล่าสุดสาวแจ็คกี้ก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง ดีว่า..ราวี ที่ SPHERE GALLERY 1 M FL., EMSPHERE โดยเจ้าตัวยอมรับว่างอนกันจริง ตนเลยขอเวลาออกมาพักใจสักครู่ ขอเคลียร์งานและเคลียร์ใจตัวเองก่อนค่อยไปเคลียร์กันเพื่อนๆ ต่อ
“ก็งอนกัน งอนจริง ต่างคนต่างอันฟอลฯ มันมีผลต่อวงกว้าง เหมือนเรามีกลุ่มเพื่อนด้วยกัน มีเรื่องอะไรกันนิดหน่อยในกลุ่ม จริงๆ ไม่ได้โกรธเขาเรื่องที่วันเกิดแล้วเขาไม่มา แต่เหมือนเป็นวันที่ตัดสินใจ คือเหนื่อยจังเลย เราพยายามทำให้กลุ่มกลับมาดีเหมือนเดิม แต่มันทุลักทุเลถ้างั้นฉันก็ขอไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้ว ก็เลยอันฟอลฯ ไป ก็น่าจะมีเคลียร์กันนะคะ คือเรารู้อยู่แล้วว่าปอเป็นคนติสต์ (หัวเราะ) แต่เราในฐานะเพื่อนก็ขอพักแป๊บนึง
คือเราเซนซิทีฟมากเรื่องเพื่อน เป็นคนแคร์เพื่อน แต่เราก็มีเพื่อนหลายคน และไม่ชอบอารมณ์ที่เหมือนเพื่อนคนนี้รู้สึกไม่โอเค มันดูวุ่นวาย ก็ขอถอยก่อน ถ้ามีแรงเดี๋ยวจะกลับไปเคลียร์ ไปทำให้แฮปปี้เหมือนเดิม แค่รู้สึกว่าเวลาเรามาเจอกันก็อยากให้บรรยากาศมันดี ไม่ได้อยากให้มาเจอกันแล้วทุกคนนั่งถอนหายใจกัน”
บอกอาจจะเป็นเรื่องที่สะสมกันมา
“ปออยากให้เรากลับไปฟอลโลว์เขา แต่เขาไม่ได้ติดต่อมานะ แจ็คกี้ก็รู้แหละว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับแจ็คกี้ แล้วแจ็คกี้ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับปอ แต่แค่อยากจะพักแป๊บนึง ขอหัวโล่งๆ หน่อย เพราะช่วงนี้งานก็ยุ่ง ต้องโปรโมตหนังด้วย แล้วถ้าหลังจากนี้ปอพร้อม และเราก็รู้จักนิสัยเขาอยู่ว่าเขาเป็นคนติสต์ประมาณนี้ ถ้าเขาพร้อมที่จะมาคุยกับเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆ มันก็เป็นความผิดของแจ็คกี้ด้วยตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เรามีเรื่องอะไรของใครก็ตาม เราจะไม่เล่าให้อีกคนนึงฟัง เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะปรับกันได้เอง จนมันสะสมขึ้นเรื่อยๆ เราก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งแย่ลงแล้ว ก็เป็นความผิดของเราด้วยที่ไม่ได้เคลียร์ตั้งแต่แรก
กี้เชื่อว่ากี้เป็นคนขี้ลืม ถ้าปล่อยนานๆ ไปกี้ก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ ก็งอนกันในฐานะเพื่อนนี่แหละ ถ้าเป็นแฟนคงเลิกกันไปตั้งนานแล้วค่ะ (หัวเราะ) ด้วยความที่เรารู้จักนิสัยปอดี รู้ว่าถ้าปอไม่พร้อม พูดไปก็ไม่มีผล เราต้องรอปอพร้อมก่อน ก็รอว่าเขาจะพร้อมจริงๆ เมื่อไหร่ ถึงตอนนั้นถ้าคุยกันมันก็จบแหละ อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้ แต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น ก็แอบรู้สึกนิดนึงว่าแทนที่เขาจะถามเราหรือคุยกันตรงๆ กลายเป็นว่าเราต้องมาเห็นจากสื่อเองก่อนที่เราจะรู้ตัวอีก คนรอบข้างเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกเรา เพราะเพื่อนในกลุ่มคนอื่นๆ เขาไม่ได้เป็นนักแสดง เขาไม่ได้มีบทบาทในสังคม เขาก็เป็นห่วงเราว่าคนที่จะต้องตอบก็คือเรานี่แหละ”
บอก “ปอ” ส่งข้อความมาขอโทษแล้ว แต่ตนแอบหยิ่ง เลยยังไม่ได้ตอบ
“เขาเอาของมาให้ใต้คอนโด แต่ไม่ได้เจอกัน ไม่มีแมสเสจด้วย เข้าใจความติสต์หรือยัง (หัวเราะ) ก็เป็นครั้งแรกที่งอนกันหนักๆ ค่ะ คือแจ็คกี้กับปอเราจะมีความงอนๆ กันอยู่แล้ว แต่จะเป็นฟีลสลับกันทำผิด สักพักก็ดีกัน ของเรามันเคลียร์ง่าย แต่พอมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง และเราเป็นคนแคร์ทุกคน เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราไปแคร์คนนี้มาก แล้วเพื่อนอีกคนจะรู้สึกยังไง ตรงนี้แหละที่บอกว่ามันมากกว่าผัว เพราะเราต้องแคร์ความรู้สึกทุกคนในกลุ่ม ถามว่าปัญหามันเคลียร์แค่เราสองคนหรือต้องเคลียร์วงกว้าง ก็คือถ้าเคลียร์แค่สองคนมันไม่จบ เพราะต้นเหตุทั้งหมดมันไม่ได้เกิดจากเราสองคน (หัวเราะ)
แต่ตอนที่เขาอันฟอลฯ เรา กี้ไม่รู้ เพราะกี้เริ่มอันฟอลฯ เขาก่อน และมีเหตุผลในการอันฟอลฯ แต่ไม่อยากพูด เพราะเดี๋ยวจะเป็นการตำหนิเพื่อน ก็ขออันฟอลฯ แล้วกัน แล้วเพื่อนรอบตัวกี้ก็เป็นคนมาบอกเองว่าเขาก็อันฟอลฯ เรานะ ก็เข้าใจว่าคงจะงอน ก็ปล่อยให้นางได้มีเวลาแล้วเดี๋ยวก็คงจะติดต่อมาเอง
ซึ่งจริงๆ แล้วในวันที่นางให้สัมภาษณ์สื่อ หลังจากนั้นเขาก็มีดีเอ็มไปหาว่าเขาขอโทษ แต่กี้ก็หยิ่งผยองเองแหละ ช่วงนั้นเป็นปลายฝัน มากาเรต เฮง อยู่ (หัวเราะ) ก็เห็นแล้วว่าเขาขอโทษมา แต่เขายังไม่ได้กลับมาฟอลโลว์เรา เขาแค่เขียนมาขอโทษเฉยๆ ซึ่งเราไม่ได้โกรธ แต่ไม่รู้ว่าควรตอบยังไงดี ก็เลยรอให้เขาโทร.มาดีกว่า เราจะได้สื่อสารโดยตรงว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นเธอพร้อมจะเคลียร์ไหม แจ็คกี้ยินดีที่จะเป็นคนคุยกับเขาก่อน และหลังจากนั้นก็ค่อยๆ ทำให้มันกลับมาเป็นเพื่อนที่น่ารักกันเหมือนเดิม นี่ก็ชวนเขามาดูหนังอยู่ ก็โทร.มานะ เบอร์ก็มี ไลน์ก็มี”