“ณวัฒน์” เคลียร์ทุกดรามา จูบปากคืนดี “ปุ้ย TPN” พร้อมลืมอดีต เคลียร์ใจ “ราอูล” ลดการขัดแย้ง ลุ้นขาดใจ “วีนา” อย่างต่ำต้อง TOP5

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” รับเคลียร์ “ปุ้ย TPN” ความสัมพันธ์ดีขึ้น พร้อมลืมอดีตและเริ่มใหม่ เคลียร์ใจ “ราอูล” แล้ว มีเป็นหมื่นล้านคำแต่ขอเก็บไว้ในใจ ทุ่มงบหลักร้อยล้านเพื่อโปรดักชั่นสุดอลังการ ใจอยากได้สุดกว่านี้ แต่ต้องฟังผู้ใหญ่ เพื่อลดการขัดแย้ง มั่นใจดรามาในกองไม่กระทบ “วีนา” เชื่ออย่างต่ำต้องเข้า Top 5 ไม่กล้าวิจารณ์เหตุกรรมการถอนตัว สงสาร “เจฟ ซาเตอร์” ถูกด้อยค่า ทั้งที่เป็นมืออาชีพ ฟาดกลับคนแซะรู้เลยไม่มีเงิน บอกเงินมี แต่ใช้ด้วยสมอง
เรียกว่าบรรยากาศกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพราะล่าสุดวันนี้ (19 พ.ย.) ในการประกวดรอบชุดประจำชาติ ก็ได้รับคำชมมากมาย โดย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ได้เปิดใจกับสื่อว่าเวทีในวันนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์เป็นการตัดสินใจของทางองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) พร้อมเผยว่าตนกับ “ราอูล โรชา คันตู” ได้เคลียร์ใจและขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแล้ว ทำให้บรรยากาศในกองดีขึ้นมาก แต่เรื่องที่ “โอมา ฮาร์ฟูช” นักดนตรีและนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกรรมการและคนที่จะขึ้นโชว์แสดงเปียโนรอบตัดสินถอนตัวกะทันหัน และแฉว่าราอูลไม่โปร่งใส ล็อกผล Top 30 นั้น ตนไม่กล้าวิจารณ์ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
“อย่างที่ทุกคนเห็น ก็คือเราทำงานด้วยความยากลำบาก ภายใต้เงื่อนไขเยอะ เราก็พยายามที่จะไปด้วยกันให้ได้ ผลงานออกมาผมก็พอใจนะครับ แต่พูดตรงๆ ว่าก็ยังได้อีก แต่เกรงว่าเดี๋ยวมันจะไกลกว่าคำว่ายูนิเวิร์ส และเราทำงานร่วมกัน ก็ต้องเคารพไอเดียที่ออกความเห็น ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ แล้วก็ทาง MUO แต่โดยรวม 80 เปอร์เซ็นต์ก็ตรงกับที่คิดไว้ ผมมั่นใจว่าใครดูถ่ายทอดต้องชอบ เพราะเราทำซีนเพื่อถ่ายทอดโดยเฉพาะ คนที่อยู่ในฮอลล์จะดูสีไม่เหมือนกัน เราใช้เทคนิคในการปรับสี ทำให้มันสดและสวย
ที่บอกว่ายังได้อีก คือเราอยากเติมความทันสมัยฟรุ้งฟริ้งให้มันสไตล์เรา แต่เราก็ห้ามใจตัวเองนะ เพราะเดี๋ยวมันจะเข้าใกล้แกรนด์ ซึ่งเราก็อยากได้ แต่เราก็เข้าใจ ยูนิเวิร์สก็ต้องเป็นแบบนิ่งๆ คูลๆ เท่ๆ ขายเพอร์ฟอร์มของนางงาม คือเราตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องฟังเขาด้วย ช่วยๆ กันไปครับ แต่รอบไฟนอลก็จะเต็มออปชั่น แสงจะเปลี่ยน อาจจะมีพร๊อบ มีสโมค ที่ทำให้ดูขลังขึ้นคมขึ้น ก็เป็นไปตามแผนครับ 80 เปอร์เซ็นต์ยังอยู่กับเรา อีก 20 เปอร์เซ็นต์ก็ต้องฟังผู้ใหญ่ด้วย เพื่อลดการขัดแย้ง เราจะได้ทำงานของเราให้ประสบความสําเร็จ เพราะสิ่งสำคัญคือต้องทำให้เขาประทับใจประเทศไทยให้ได้ ไม่ว่าอะไรจะแบกอยู่ ก็ไปต่อ และเพื่อทำให้ วีนา เดินทางง่ายขึ้น เราก็ต้องช่วยกันซัปพอร์ตด้วยเหตุผลนี้
ทุ่มงบหลักร้อยล้าน เพื่อโปรดักชั่นสุดอลังการ
“เยอะมาก แค่สถานที่อย่างเดียว ไม่รวมแอร์ ไม่รวมไฟ เกือบ 20 ล้าน ซื้อและจ่ายเงินสด อิมแพ็คเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องโปรดักชั่นนะ เยอะมาก (หลักร้อยล้าน?) ก็ประมาณนี้ ทั้งหมดเบ็ดเสร็จรวมค่าสถานที่ เงินก็มาจากสปอนเซอร์เป็นหลัก เพราะได้มาเยอะพอสมควร แล้วก็มาจากการขายบัตรด้วย ถามว่าขาดทุนไหมตอนนี้ตอบไม่ได้ แต่ผมมั่นใจว่าผมจะไม่ขาดทุน เพราะความมุ่งมั่นเต็มพิกัด และเราก็หาเงินเก่งด้วย (หัวเราะ)”
ซื้อลิขสิทธิ์เจ้าภาพมาหลักล้านล้านเหรียญ จะขาดทุนไหม ขอสรุปก่อนถึงจะกล้าตอบ
“อันนี้ขออนุญาตไม่ตอบเป็นทางการนะ แต่เป็นหลักล้านล้านเหรียญเหมือนกัน เพราะว่าต้องไปเปิดดูในเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ ถ้าให้ข้อมูลก่อน เดี๋ยวตลาดจะโทร.มาอีก แต่ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อน ไม่แพงแน่นอน ไม่เจ็บตัว แต่ว่าอาจจะเหนื่อยฟรี เหลือกำไรนิดหน่อย แต่เหนื่อยมาก เหนื่อยสุดๆ ทีมงานเกือบ 200 ชีวิต กลายเป็นปีที่ทดสอบความอดทนของเรา (เจ้าภาพส่วนใหญ่จะขาดทุน เราจะสร้างมิติใหม่เหรอ?) เดี๋ยวผมสรุปให้แล้วถึงกล้าตอบ ขอเซ็ตทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน ตอนนี้ขายบัตรก็ดีนะ จำนวนเงินเรียลไทม์เมื่อตอนสายๆ คือ 54 ล้าน แต่เดี๋ยวจะได้ประมาณ 70-80 ล้าน เพราะคนส่วนมากมาซื้อวันนี้ ยังไม่รวมที่จำหน่ายทางอื่นอีกนะ ก็ถือว่าเก่งนะ พอได้นะ ขอแค่ 80 เปอร์เซ็นต์ก็ได้”
เผยเรื่องชุด “วีนา” หลังจากนี้มั่นใจได้เลย แต่สิ่งที่ไม่มั่นใจคือวิธีโพสต์และเดิน
“ก็มั่นใจ สิ่งที่อาจจะไม่มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ คือวิธีโพสต์และเดิน ส่วนเรื่องชุดผมว่าโอเคแล้ว เพราะเราดูกันหลายคน ก็พยายามสอนเขาให้เกิดมิติของความมั่นใจสูงๆ เพราะวีนาติดเรียบร้อย ติดหวาน เป็นคนเดินช้าแต่มองเร็ว ก็บอกเขาว่ามองค้างไว้อย่างเดียว ไม่ต้องไปสนใจใคร เรื่องความกังวลผมว่าไม่มีหรอก แต่สิ่งที่น้องยังขาด น้องอาจจะแอบตื่นเต้นกับมันนิดหนึ่ง เขารู้เป้าหมายแล้วว่าเขาต้องสู้กับใคร ต้องเป็นที่ 1 ในเอเชียให้ได้ก่อน และยอมรับว่าใครเดินดีกว่าเพื่อพัฒนา
มั่นใจดรามาในกองไม่มีผล อย่างต่ำต้องเข้าท็อป 5 หรือท็อป 3
“ถามว่ามีลุ้นแค่ไหนเหรอ สำหรับผมมันก็ต้องได้เดินรอบลึกๆ ไปเรื่อยๆ ครับ ยังไงก็ต้องครบทุกรอบ ก็เอาใจช่วย สำหรับผมผมว่าได้ สำคัญคือถ้าพรีลิมวันนี้ดี ลงเวทีมีแต่ภาพข่าว โซเชียลอวย ออกมาปัง มันก็จะดันบาร์ขึ้นไป ก็ลุ้นขาดใจ อย่างต่ำต้องมี 5 แต่ใจจริงๆ ไปรอไว้ท็อป 3 (หัวเราะ) ดรามาต่างๆ ไม่มีผลครับ ไม่เป็นไรครับ ผมมีวิธีการบริหารจัดการได้ แต่ภายใต้เงื่อนไขความพยายาม เราพยายามอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องเฝ้าสังเกตผู้คนด้วย ต้องทำทุกคนให้เป็นเพื่อน เขาจะได้วางใจและสบายใจในการพูดคุยและให้ข้อแนะนำ”
บรรยากาศในกองดีขึ้นแล้ว มีเป็นหมื่นล้านคำ แต่ขอเก็บไว้ในใจ เพื่อประเทศไทยและ “วีนา”
“ของผมไม่มีอะไรแล้วครับ เพราะมันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการ ก็ปล่อยให้แกไปสู้กับคนอื่นก่อนช่วงนี้ (หัวเราะ) บรรยากาศของผมกับคุณราอูล กับทุกคนก็ดีขึ้นเลยครับ เพราะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่พูดอะไร มีเป็นหมื่นล้านคำขอเก็บไว้ในใจ เพื่อประเทศไทยและวีนา”
เคลียร์ใจ “ราอูล” มีการขอโทษขอโพยกันแล้ว
“มีคุยครับ ไปคุยที่โรงแรมที่แกพักอยู่ ก็คุยกันตั้งแต่เที่ยง เจอกันส่วนตัวก่อน แล้วก็มาเจอกันที่ทำงานหลายรอบแล้ว เรื่องที่ผ่านมาก็แค่ขอโทษขอโพยกัน ไม่อยากรื้อว่าทำไมพูดอย่างนี้ ประกาศอย่างนี้ เพราะผมเรียนรู้แล้วว่าบางอย่างเนี่ย ความจริงก็เป็นสิ่งที่ตาย เราต้องการคำบางคำ แต่มันไม่สามารถเดินต่อได้ เพราะฉะนั้นคำนั้นก็คงไม่สำคัญสำหรับเรา ก็เคลียร์ใจครับ ตอนนี้มีอะไรเขาก็โทร.มา ก็คาดว่าหลังจากนี้จะไม่มีอะไรแล้ว แต่เราก็ไม่รู้อุบัติเหตุในชีวิต”
ไม่คอนเฟิร์มจะมีกรรมการคนใหม่มาแทนไหม
“เดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับเขา เพราะกำลังจะมีคนมาแทน แต่ก็สงสารคนแทน เพราะเขาต้องมาคืนนี้ ก็เลยลำบากนิดหนึ่ง เอาเป็นว่าตามใจเขาหมด ถ้าจะเหลือ 6 ก็ 6 หรือจะเติมก็เติม แต่เรามีโพเดียมไว้ 8 อยู่แล้ว ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีคนมาแทนไหม เพราะมันมีบางอย่างแก้ไขหน้างานเยอะ เหตุผลที่ถอนตัว ก็เป็นเรื่องระหว่างเขาครับ คนหนึ่งมีอุดมการณ์แน่วแน่ชัดเจน อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นการทำงานแบบสบายๆ เลยไม่ติดต่อกัน ผมไม่กล้าวิจารณ์เพราะมันใกล้จบแล้ว อยู่ในเซฟโซนก่อน หลังจบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ (หัวเราะ) ผมไม่รู้จริงๆ”
คุยกับ “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ตลอด อีกฝ่ายขอบคุณที่ทำหน้าที่แทน วันงานก็ไม่ได้มา เพราะถอนตัวจากตำแหน่งไปแล้ว
“ก็คุยกันตลอดครับ เขาก็ขอบคุณผม ที่ทำหน้าที่แทนได้ทุกอย่าง แล้วก็ทำให้อีเวนต์เกิดความนิยม จากจุดเริ่มต้นที่วุ่นวาย ผิดใจกันนิดหน่อย แต่ตอนนี้ก็ดี คุณแอนเขาแฮปปี้ครับ เพราะผมถือนโยบายเดิม ค่าของคน อยู่ผลของงาน แต่สิ่งหนึ่งที่มีผิดคิวเยอะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่า การสอนน้องๆ ผู้เข้าประกวด มันสอนได้ แต่ไม่สามารถที่จะบังคับได้เหมือน MGI เขาใช้สิทธิชัดเจน ส่วนคุณแอนเขาไม่ได้บรีฟอะไรเลย เขาบอกเอาเวทีสวยๆ ขอแค่นี้ (จะมีโอกาสได้เห็นคุณแอนบนเวทีไหม?) ไม่เห็นครับ แกไม่ได้มาแล้ว แกถอนตัวเองออกจากตำแหน่ง เลยไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ก็ปล่อยเวลาผ่านไป เดี๋ยวแกคงกลับมาสักวันหนึ่งครับ”
สงสาร “เจฟ ซาเตอร์” ถูก “เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่า บอกไม่รู้จัก เป็นศิลปินพื้นบ้าน หลังจะมาขึ้นโชว์บนเวที MU 2025
“รู้สึกสงสารเจฟ เจฟโคตรดัง และโคตรปัง ถ้าเป็นผู้ชายพูดเลยนาทีเอาเจฟลงยาก ผู้ติดตามเกือบ 6 ล้าน คอนเสิร์ตลาตินแน่นทุกรอบ แล้วเจฟสร้างประวัติศาสตร์ทั้งงานแสดงและการร้องเพลง ผมว่าเราเป็นคนไทยไม่ควรไปด้อยค่าซึ่งกันและกัน เพราะผมก็เห็นเขามาตั้งแต่อยู่ RS จนวันนี้เขาเติบโตระดับนี้ ค่าตัวเขาไม่ถูกเลย แต่เขามาเล่นให้กับเรา ทั้งๆ ที่จะมีงานที่มาเก๊า เราคุยกันประมาณ 6 เดือน เจฟทำเพลงให้ใหม่ มันคือคุณค่าของศิลปะ ที่เป็นอาร์ติสต์เบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย ก็ซัปพอร์ต เจฟมาซ้อมกับเราหลายครั้ง เพราะเขาคิดว่ามันเป็นประเทศไทย อยากซัปพอร์ตคนไทย
แต่คนที่พูด อาจจะไม่นึกถึงประเทศไทย เขามีสิทธิ์พูด แต่สงสารเจฟ ถามว่ารู้สึกอะไรไหมกับคนพูด ก็ไม่รู้สึก ถึงเอาศิลปินพื้นบ้าน เราก็พูดไม่ได้ สักวันหนึ่งยูนิเวิร์สอาจจะเอาระเบียบวาทะศิลป์ขึ้นมาก็ได้ เพราะว่านี่คือโอเค เราต้องไม่บูลลี่คนไทยด้วยกันเอง แต่นี่ เจฟ ซาเตอร์ เป็นศิลปินอยู่บนสวรรค์แล้วครับ น้องมืออาชีพมาก น้องโคตรเท่เลย ส่วนคนที่พูดไม่ได้เสี้ยวอะไรใดๆ คือเรารู้จักกันพอสมควร จากกองหนังวิมานหนาม ใครทำแบบเจฟได้คือหายากนะ มันคือสตาร์ดวงใหญ่ มันโก้ มันฉลาด มีความสามารถมาก ก็ฝากบอกไปว่าไม่ต้องไปสนใจ”
ฟาดกลับมีเงิน แต่ใช้ด้วยสมอง หลังอีกฝ่ายแซะแรง รู้เลยว่าไม่มีเงิน ถึงเลือก “เจฟ”
“อุ้ย คำว่าไม่มีเงินคืออะไร ก็แล้วแต่จะคิดครับ เงินมีครับ ดูจากฐานะก็ได้ (หัวเราะ) หรือไม่ก็ไปเปิดบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ดู ว่าผมมีหุ้นอยู่เท่าไหร่ ก็หลายพันล้านอยู่นะครับเงินสดๆ เงินมีครับ แต่ใช้ด้วยสมองครับ ไม่ได้ใช้ด้วยความอิจฉาริษยาใคร เราใช้สมองอย่างดี ในการกลั่นกรองศิลปิน เพื่อประโยชน์ของคนไทย เพื่อส่งเสริมน้องเจฟ และเพื่อใช้เวลานี้โปรโมตให้มันเป็นโกลบอลมากขึ้น รับรองตะลึงตั้งแต่เบรกแรก ต้องคอยไปดู เจฟตั้งใจมากครับ ทำทุกอย่างเพื่อยูนิเวิร์ส ต้องปรบมือให้เจฟแบบเต็มๆ ค่าตัวที่เขาเรียกผมไม่ต่อเลยสักบาท เขาเรียกถูกกว่า แต่ว่าก็ไม่ได้กระจอกนะ เดี๋ยวหาว่าพื้นบ้าน ก็เป็นหลักล้านๆ นะ”
ส่วนโชว์ของ “โอมา ฮาร์ฟูช” ที่ถอนตัวออกไป ได้มีการปรับหน้างานแล้ว หมดไปอีก 7 แสน
“ปรับอยู่ เราเปลี่ยนโชว์เลย ก็ยาวไป ทำยังไงได้ เป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาอยู่เรื่อย ก็เพิ่มมาอีก 20 กว่าชีวิต ทำเพลงใหม่ด้วย หมดไปอีก 7 แสน ภายใน 24 ชั่วโมงต้องเสร็จ”
แจง MGI ยกเลิกการซื้อหุ้น JKN เพราะรอฟื้นฟูก่อนค่อยว่ากัน
“จริงๆ มันมีหลายสัญญา แต่ก่อนเราทำสัญญากับคุณแอน เราก็เลยต้องขออนุญาตยกเลิกก่อน เพื่อให้ทาง GT เขาฟื้นฟูกิจการที่มันลำบาก แล้วค่อยว่ากันทีหลัง เพราะยังไม่เหมาะสำหรับการเข้าไปในช่วงนี้ แค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นครับ”
ขอบคุณ TPN ช่วยแชร์ ช่วยโปรโมตการขายบัตร
“ขอบคุณ TPN ด้วยนะครับ ช่วยสนับสนุนการโปรโมต ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี คนไทยก็มีข้อดีตรงนี้แหละ ก็ยังคงเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดี ที่สามารถเลียนแบบได้ แต่บางคนก็ยังไม่เลียนแบบ สำหรับผมนะ…ทุกเพจ ผมอยากจะลดอัตตาจนไม่เหลือ เพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรผิดปกติเลย ที่ผ่านมาผมลืมได้หมด แต่อย่าเติมในปัจจุบันกับอนาคตได้ไหม ถ้าคุยไม่เติมปัจจุบันกับอนาคต อดีตไม่สำคัญสำหรับผมแล้ว ไม่ว่าจะเพจไหนก็แล้วแต่ วันนั้นผมโพสต์ T-Pageant ไปด้วย เหมือนชี้นำทางให้รู้เลยว่าผมลืมอดีตได้แล้ว ขอให้ปัจจุบันกับอนาคตเราเดินไปด้วยกัน มาเริ่มต้นกันใหม่ ดูอย่างคุณลีน่าจัง นางน่ารักมาก”
ยอมรับความสัมพันธ์กับ “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ดีขึ้น ถ้ามีอะไรที่ช่วยได้ก็ยินดี
“ทุกอย่างมันเริ่มต้นดี มันก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นเป็นเรื่องปกติ เพราะเราก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจอะไร เพียงแค่ว่าโอเค ดีจังเลย ยินดี ถ้าเรามีอะไรที่จะช่วยกันได้ ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์ไป เราก็จะลืมเรื่องอดีต แต่อนาคตเราก็ต้องช่วยประคับประคองให้ดีด้วย”
เผยเพิ่งคุยกัน ยินดีหากจะมาดูรอบไฟนอล
“คุยอยู่ครับ (ถ้าจะมาดูรอบไฟนอลได้ไหม?) ยินดีครับ ผมก็บอกไปแล้ว แต่สำคัญที่สุดเลยก็คือที่เหลือ คืออยากเล่นสนุก เล่นได้ ไม่ว่ากัน จะแซะ จะแซว ถือว่าเป็นเรื่องขำๆ แต่ว่าอย่าผิดเพี้ยน อย่าเข้าโหมดใส่ร้าย คนเราอยู่ด้วยกันละมุนละม่อมดีกว่า วันหนึ่งวันใดลำบากยากเย็น เราก็ยังหยิบยื่นช่วยได้เสมอนะ ถ้าไม่เยอะจนเกินไป ไม่ลำบากใจจนเกินเหตุก็ยินดี ลูกน้องคอยเตือนเสมอว่าอย่านะๆ ผมบอกไม่ ผมแฮปปี้ ผมจะให้ การเป็นผู้ให้สบายใจกว่าที่จะไปนั่งขอใคร อย่างโทร.ไปหาคุณลีน่าจัง ว่ามานะ ทุกอย่างจบ ไม่ต้องไปนั่งรั้งรอเสียเวลา ชีวิตเราอยู่อีกไม่รู้นานเท่าไหร่ จะทำไรก็ทำเหอะ จะไปก็ไป จะอยู่ก็อยู่ จะรักก็บอก”
หลายคนดีใจ เป็นโมเมนต์ที่ไม่คิดว่าจะได้เห็น
“มันก็ควรจะได้เห็นบ้าง เป็นผู้บริหารอย่าฟังคนอื่นเยอะ เราต้องแน่วแน่ในสิ่งที่เราทำ แต่ส่วนมากคนที่มาเป็นที่ปรึกษาหรือพูดผ่านๆ เขาจะพูดในลักษณะอื่นๆ ซึ่งอาจจะได้ดรามา”