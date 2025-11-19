“วุ้นเส้น” โต้เดือด ไม่ใช่ดาราตัวแม่เบี้ยวหนี้เพื่อนร่วมแก๊งกว่า 400 ล้าน สรยุทธใบ้อักษรย่อ น.

กลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียว หลังจากที่เพจ ท่านเปา ได้ออกมาแฉดาราระดับตัวแม่ เบี้ยวหนี้เพื่อนร่วมแก๊ง โดยชักชวนให้ร่วมลงทุน อ้างผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและปันผล สุดท้ายผิดนัดชำระหนี้ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท โดยดาราสาวคนหนึ่งได้รับผลกระทบหนัก เงินจากงานแสดงหายวับ คาดเร็วๆ นี้ผู้เสียหายจะออกมาให้ข้อมูล และดำเนินคดี
“เรื่องนี้กำลังจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิง หลังมีดาราระดับตัวแม่รายหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าชักชวนเพื่อนๆ ให้ร่วมลงทุน โดยอ้างผลตอบแทนเป็น “ดอกเบี้ยและปันผล” แต่สุดท้ายกลับผิดนัดชำระหนี้ บางคนถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืน จนยอดความเสียหายรวมพุ่งกว่า 400 ล้านบาท
ข้อมูลจากคนใกล้ชิดเผยว่า ตอนนี้มีนักแสดงและคนในวงการหลายราย รวมถึงเพื่อนสนิทในแก๊ง ต่างหลงเชื่อเพราะรู้จักกันมานาน บางคนทุ่มลงทุนจนเสียหายหลัก ร้อยล้าน แต่พอทวงถามกลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้
ซึ่งยอดความเสียหายของนักแสดงแต่ละคนมีตั้งแต่หลักสิบล้านไปจนถึงหลักร้อยล้าน มีดาราสาวชื่อดังคนนึงถึงขั้นได้รับผลกระทบหนัก จนเงินเก็บที่หาได้จากงานแสดงหายวับจนแทบตั้งหลักไม่ทัน
ตอนนี้เพื่อนร่วมแก๊ง รวมถึงคนที่เคยทำธุรกิจด้วย กำลังเตรียมนำหลักฐานเดินหน้าแจ้งความ หลังจากพยายามเคลียร์กันหลังบ้านแต่ไม่สำเร็จ
อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตา คือมีการพูดถึง “บุคคลใกล้ชิดของดาราคนดัง” ว่าอาจรับรู้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่ แต่จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้คำชี้แจงอย่างเป็นทางการ
คาดว่าในเร็วๆ นี้ ผู้เสียหายหลายรายจะเริ่มออกมาให้ข้อมูลและเดินหน้าดำเนินคดี บางรายถึงขั้น สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะเชื่อใจเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมายาวนาน”
อย่างไรก็ตาม ตอนแรกเพจท่านเปาโพสต์เป็นภาพอักษรย่อ แต่สักพักก็โพสต์เป็นภาพคาดตา ที่ทำเอาชาวเน็ตเห็นแล้วถึงกับร้องห๊ะ ! ไปตามๆ กัน
ล่าสุด “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์”ได้ออกมาโพสต์แล้ว หลังถูกชี้เป้าว่าเป็นตัวเอง ยืนยันไม่ใช่พันเปอร์เซ็นต์ ขอดำเนินคดีกับเพจที่เอาข่าวไปลงทั้งที่ไม่เป็นความจริง
“ตามข่าววันนี้มีคนส่งมาถามวุ้นเยอะมาก ไม่ใช่วุ้นแน่นอน 1000% นะคะ ใครที่เดาว่าเป็นวุ้น เข้าใจใหม่ด้วยนะคะ ไม่ใช่วุ้นเส้นจริงๆๆ งงนิดนึง
ถ้ามีเพจไหนเอาข่าววุ้นไปลงข่าวที่ไม่เป็นความจริง วุ้นขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ”
ขณะที่เพจ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ได้ใบ้อักษรย่อในข่าวดังกล่าวว่า น. ทำชาวเน็ตเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่น