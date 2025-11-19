จักรวาลลุกเป็นไฟ! 120 ประเทศ ประชันชุดประจำชาติสุดจึ้ง “วีนา ปวีนา” ทำถึง!สะกดทุกสายตาด้วยชุดไทย ‘สุวรรณรากษา’”

เวทีจักรวาลสุดคึกคัก! รอบชุดประจำชาติ Miss Universe 2025 รวม 120 ประเทศอวดเอกลักษณ์ความงามและวัฒนธรรมสุดสร้างสรรค์ ขณะที่ตัวแทนไทย “วีนา ปวีนา ซิงค์” ปล่อยพลังความงามในชุด “สุวรรณรากษา” พญายักษ์พิทักษ์สุวรรณภูมิ จนได้รับเสียงฮือฮาทั่วฮอลล์
การประกวด Miss Universe 2025 เดินหน้าสู่รอบ National Costume ซึ่งถือเป็นหนึ่งในช่วงที่แฟนนางงามทั่วโลกตั้งตารอมากที่สุด โดยปีนี้มีผู้เข้าประกวด 120 ประเทศร่วมประชันความคิดสร้างสรรค์ การตัดเย็บสุดประณีตจากดีไซเนอร์ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดนำเสนอชุดประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และเสน่ห์เฉพาะประเทศอย่างเต็มที่ ทุกชุดสวยสง่างามท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนนางงามล้นหลามทั้งที่กำลังชมอยู่ในฮอลล์ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 และที่กำลังชมอยู่ทาง youtube : miss universe ทำให้เวทียิ่งคึกคักและน่าตื่นตาตื่นใจตลอดโชว์
สำหรับประเทศไทยได้รับกรี๊ดตั้งแต่เริ่มงาน เพราะนอกจากโปรดักชั่นที่ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กร Miss Universe Asiana และ ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ทุ่มงบจัดให้แบบไม่เคยเสียชื่อ MGI เลยสักครั้งนั่นเอง โดยเฉพาะช่วงที่ “วีนา ปวีนา ซิงค์” ตัวแทน มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ เปิดตัวออกมาในชุดประจำชาติ “สุวรรณรากษา” ที่ได้แรงบันดาลใจจากตำนานพญายักษ์ผู้พิทักษ์สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดออกมาเป็นงานชุดประจำชาติไทยที่วิจิตรตระการ ทั้งโครงสร้าง รายละเอียดลวดลาย และสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพลังแห่งการปกป้องผืนแผ่นดินไทย สร้างความประทับใจบนเวที The 74th Miss Universe อย่างที่สุด
ภายในงานยังมีบุคคลสำคัญในวงการนางงามระดับนานาชาติเข้าร่วมคับคั่ง อาทิ คุณราอูล โรชา คานตู ผู้บริหาร Miss Universe Organization (MUO) รวมถึง Mr. Mario Bucaro ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MUO วิกตอเรีย เคียร์ ธีลวิก Miss Universe 2024 ที่มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดอย่างอบอุ่น
รอบชุดประจำชาติปีนี้นับเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของ Miss Universe 2025 ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ และแฟนนางงามต่างจับตามองว่าชุดประจำชาติของประเทศใดจะสามารถสร้างความประทับใจและรับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการและผู้ชมได้ จากนั้นในช่วงค่ำวันเดียวกันเป็นการประกวดรอบ Preliminary ซึ่งจะเป็นการเก็บคะแนนสำคัญในรอบชุดว่ายน้ำ และชุดราตรี
สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบ Final จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี โดยแฟนนางงามและผู้สนใจร่วมชมการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทย ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่ https://grandticket.net
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ Miss Universe ครั้งที่ 74 ได้ที่
📍 Facebook / Instagram / TikTok: The 74th Miss Universe – Thailand