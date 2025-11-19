“โจวเหวินฟะ” อัปเดตล่าสุด หุ่นแน่นหล่อเฟี้ยวในวัย 70

“โจวเหวินฟะ” นักแสดงระดับตำนานแม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัย 70 ปีแล้ว แต่เจ้าตัวยังคงสดชื่นแจ่มใส ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลุคล่าสุดไว้ผมยาวสุดเฟี้ยว ดูหนถ่มแน่นกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา โจวเหวินฟะ ปรากฏตัวในที่สาธารณะด้วยการออกวิ่งเบาๆ ริมถนน กับหุ่นที่ดูแน่น ผิวแทน สีหน้าสดใส ทำเอาชาวเน็ตที่เห็นภาพต่างชื่นชมไม่หยุด
เรียกได้ว่าการปรากฏตัวรอบนี้ของเขาต่างไปจากที่เคย สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดขึ้น ทั้งรูปร่างที่อวบอิ่มขึ้น ผมสีดำที่ย้อมเรียบร้อยแทนที่ผมสีเงิน และใบหน้าที่สะอาดสะอ้าน รูปลักษณ์ที่เปล่งประกายของเขา ทำให้หลายคนแสดงความคิดเห็นว่าเขาดูเหมือนจะ "แก่แบบย้อนวัย"
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โจวเหวินฟะ ทำหลายๆคนเป็นห่วงเมื่อเขาปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอม จากการเทรนวิ่งมาราธอนอย่างหนัก จนผอม เส้นเลือดขึ้นเห็นชัด แต่หลังจากลดปริมาณการวิ่งระยะไกลลง เขาก็กลับมามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 10 กิโลกรัม และผิวพรรณก็ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สื่อจีน QQ รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขา Detective Chinatown 1900 ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกอย่างมาก เพื่อรับบทบาทนี้ โจวเหวินฟะ ได้เริ่มควบคุมน้ำหนักอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปีที่แล้ว เขาจ้างนักโภชนาการส่วนตัว รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดี แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เขาก็ยังคงวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าเป็นประจำ และรับประทานอาหารเบาๆ อย่างมีวินัย
โจวเหวินฟะ ยังคงวนเวียนอยู่ในวงการบันเทิง ล่าสุดเขาจะปรากฏตัวในฐานะพิธีกรงานประกาศรางวัล MAMA Awards ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พ.ย.นี้ ณ Kai Tak Sports Park ในฮ่องกง ถือเป็นการกลับมาขึ้นเวทีครั้งแรกในรอบทศวรรษ นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัวในปี 2015
โจวเหวินฟะ เกิดเมื่อปี 1955 และเข้าวงการบันเทิงร่วมงานกับ TVB ในปี 1974 พร้อมสร้างชื่อเสียงจากซีรีส์มากมาย อาทิ The Bund, Hotel และ The Yang’s Saga ในวงการภาพยนตร์ เขากลายเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกจากบทบาทต่างๆ ใน A Better Tomorrow, Crouching Tiger, Hidden Dragon และ God of Gamblers
โจวเหวินฟะ เคยแต่งงานมาแล้ว 2 ครั้ง การแต่งงานครั้งแรกของเขากับ แคนดิซ หยู นักแสดงจากรายการ ATV ต้องจบลงอย่างรวดเร็วเพียง 9 เดือน ก่อนที่ในปี 1986 เขาจะแต่งงานอีกครั้งกับ จัสมิน ตัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ ซึ่งยังคงเป็นภรรยาของเขาจนถึงทุกวันนี้
แม้จะโด่งดัง แต่ โจวเหวินฟะ ก็เป็นที่รักของผู้คนด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มักพบเห็นเขานั่งรถไฟใต้ดิน เดินป่า ช้อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่น ใช้โทรศัพท์มือถือเก่าๆ และสวมชุดกีฬาราคาไม่แพง แม้จะมีทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท แต่ โจวเหวินฟะ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาให้กับการกุศล โดยระบุว่าเขาไม่มีเจตนาจะทิ้งมรดกไว้ให้ใคร