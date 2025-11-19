“ลีน่าจัง” โชว์ซีน MVP กอด “ราอูล” ฟันธง เม็กซิโกคว้ามงฯ Miss Universe 2025 ล็อกไว้แล้ว! “วีนา” สุดแค่ TOP5

“ลีน่าจัง” โชว์กอด “ราอูล”วิเคราะห์สาวงามประเทศไหนได้เข้ารอบลึก Miss Universe 2025 บอก “วีนา” ลึกสุดถึงแค่ท็อป 5 ฟิลิปปินส์ม้ามืด ส่วนคนมงคือเม็กซิโก เพราะล็อกไว้แล้ว
เวทีจักรวาลคึกคัก รอบชุดประจำชาติ Miss Universe 2025 สำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดประกวด นอกจากโปรดักชั่นที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กร Miss Universe Asiana และ ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ทุ่มงบจัดให้แบบไม่เคยเสียชื่อ
พร้อมทั้งยังเชิญ “ลีน่าจัง” อินฟูลฯ รุ่นใหญ่มาร่วมชมการประกวด จัดให้นั่งแถวหน้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟในฐานะที่ร่วมด้วยช่วยบอสกอบกู้ชื่อเสียงในวันที่ล้ม ทำให้ ลีนา ได้เจอคนดังในวงการนางงามมากมาย หนึ่งในนั้นคือ “ราอูล โรชา คันตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ขณะทักทายแขกคนสำคัญในงาน ราอูลก็ได้เดินมาหาลีนาจัง จับมือพร้อมกอดทักทายและถ่ายรูป กลายเป็นซีน MVP ของแฟนนางงามในวันนี้
หลังจากจบรอบชุดประจำชาติของสาวงาม Miss Universe 2025 ลีน่าจัง ก็ได้เปิดใจวิเคราะห์สาวงามที่มีสิทธิ์เข้ารอบลึกในการประกวด Miss Universe 2025 ในครั้งนี้
“เปอร์โตริโก โคลอมเบีย เม็กซิโก เวเนฯ ลาติน่า ส่วนวีนา (ปวีนา ซิงค์) อาจจะไม่ได้มงฯ นะ แค่อย่างน้อยต้องเข้าท็อป 12 ท็อป 5 จะ ท็อป 3 คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ เพราะกรรมการไทยมีแค่ 1 คน กรรมการก็ลาออกไป 2 คนแล้ว กรรมการก็เป็นลาติน เป็นของเขาหมดเขาจะให้เหรอ เม็กซิโกล็อกมงฯ ไว้แล้วไม่รู้เหรอ ใครๆ เขาก็รู้กันหมดแล้วว่าล็อกมงฯ แต่เราเป็นเจ้าภาพก็พูดในสิ่งที่ดีดีกว่า อะไรไม่ดีก็เหยียบมันให้จมดิน
เอาอย่างนี้นะเปอร์โตริโก ให้เข้าเพราะปีหน้าเป็นเจ้าภาพ เผลอๆ ฟิลิปปินส์จะได้เข้าท็อป 3 เพราะเขาเป็นคนทำมงกุฎมา แล้วบ้านเขามีคาสิโน โคลอมเบีย เวเนฯ ลาติน่า การจัดประกวดครั้งนี้คนทั่วโลกจะชื่นชมประเทศไทยนะ”