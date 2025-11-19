“นาเดียร์” หมอลำสาว ร่ำไห้สุดช้ำ ถูกน้องชาย “นางเอก” หลอกเงินสูญเกือบล้าน ทวงถามกลับไล่ให้ไปตาย

“นาเดียร์” หมอลำสาวร่ำไห้ ถูกน้องชาย “นางเอก” หลอกให้รักก่อนขอยืมเงินเกือบล้าน ทำแบกหนี้ ต้องออกจากงาน ไร้บ้าน ทวงถามกลับไล่ให้ไปตาย รับคบ 3 ปี เจอ 3 ครั้ง มีซัมติง 1 ครั้ง วอนขอเงินคืนทุกบาท
กรณีอดีตนักร้องหมอลำ ที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นอาจารย์ ร้องขอความเป็นธรรม ถูกน้องชายนางเอกหลอกให้รักสูญเงินเกือบล้าน หลอกให้ไปกู้หนี้ยืมสินให้ จนกลายเป็นคนมีหนี้ สุดท้ายต้องออกจากงาน ไร้บ้านอยู่ สิ้นเนื้อประดาตัว ทวงถามถูกไล่ให้ไปตาย
โหนกระแส วันที่ 19 พ.ย. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ นาเดียร์ ผู้เสียหาย, ปอย เพื่อนผู้เสียหายและเจ้าหนี้ฝ่ายชาย , นายแม่ปุ๊กกี้ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม, ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
คุณเป็นอดีตนักร้อง หน้าตาสะสวย?
นาเดียร์ : ขอบคุณค่ะ มีแต่คนพูดแบบนี้ทั้งนั้นเลยค่ะ (หัวเราะ)
เรื่องราวเป็นยังไง?
นาเดียร์ : เริ่มต้นเมื่อก่อนเป็นอดีตนักร้อง อยู่ค่ายเพลงบ็อกซิ่งซาวด์ ค่ายนั้นมีตัวพี่สาวพี่คนนั้น พี่ฮาย อาภาพร คุณยิ่งยง ยอดบัวงาม คุณมยุรา ฟ้าสีทอง จะอยู่ในช่วงนั้น เนื่องจากเราเป็นนักร้อง ก็มีออกคอนเสิร์ตร่วมกัน การเป็นเพื่อนร่วมค่ายก็ทำให้เรารู้จักและสนิทกัน เวลาเดินทางไปออกคอนเสิร์ตก็จะนอนด้วยกัน มีความสนิทสนมกันประมาณนึง มีความเชื่อใจ พี่ผู้ชายคนนี้เป็นไอดอลเรา เราเชื่อใจ
รู้จักผู้หญิงคนนี้ได้ไง?
นาเดียร์ : เป็นนักร้องร่วมค่ายค่ะ แล้วเราทำงานร่วมกัน เมื่อก่อนออกทัวร์คอนเสิร์ตก็ไปด้วยกัน
เคยเจอน้องชายเขามั้ย?
นาเดียร์ : ไม่เคยเจอค่ะ หลังจากแยกย้ายกันเพราะค่ายปิดตัวไป หายไปประมาณเกือบ 20 ปี พี่สาวพี่ชายคนนี้ก็ทักมาทางเฟซบุ๊กว่าน้องสบายดีมั้ย โสดมั้ย แต่งงานหรือยัง เราก็บอกไปตามจริงว่าเราสบายดี ยังไม่มีแฟน เขาก็ส่งรูปน้องชายมาให้เราดูบอกว่ามีคนแอบปลื้มนะ พอเห็นโปรไฟล์ก็ยอมรับเลยว่าหล่อมาก รักเขาค่ะ แพ้ความหล่อค่ะ ตอนแรกก็ชั่งใจอยู่ ถามว่าเขาหล่อขนาดนี้ เขาโสดเหรอพี่ พี่สาวเขาการันตีว่าโสด ตอนนั้นเราก็โสด เราก็อยากสานสัมพันธ์ต่ออยู่แล้ว อันดับแรกคือติดในภาพลักษณ์ที่เห็นครั้งแรก เขาขอเบอร์ให้น้องชายติดต่อเรา หลังจากนั้นเขาก็แจ้งชื่อจริง นามสกุล ว่าน้องชายเขาจะใช้เฟซบุ๊กนี้ทักเราไป หายไป 2 วัน มีผู้ชายทักมาโบกมือ ทักทายกันตามปกติ เราก็รีบเลยค่ะ ก็ถามกันปกติ มีคำถามนึงที่เราถามว่าพี่คนนี้ใช่น้องชายพี่ที่เป็นนักร้องใช่มั้ย เขาก็บอกว่าใช่ค่ะ
เขารู้ว่าคุณเป็นอาจารย์ด้วย ยังไงต่อ?
นาเดียร์ : จากนั้นมีการพูดคุยกันถามทั่วไปเหมือนคนจีบกัน พอคุยกันประมาณนึงก็มีการนัดเจอกัน ขอนัดเจอที่เขาใหญ่ เราก็ไม่ได้ไว้วางใจว่าเราจะไปคนเดียว เราพาเพื่อนไปด้วยเนื่องด้วยเราเป็นผู้หญิง เราขอดูก่อนว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่า ก็ไปกับเพื่อนที่ทำงานร่วมกัน ไปเจอที่เขาใหญ่หนึ่งครั้ง ก่อนไปเขาโทรมาถามว่าถ้าจะไปเจอกัน น้องอยากให้พี่ขับรถเบนซ์หรือรถฟอร์ด
คุยกันกี่วันถึงนัดเจอ?
นาเดียร์ : 2-3 เดือนนะคะ ตอนนั้นยังไม่รัก แต่ชอบ หน้าตาเขาหล่อ เข้าซองค่ะ ก็อยากเจอตัวจริง น้องก็พาไป นัดเจอกัน เป็นการทานข้าว พอเจอครั้งแรกก็ว้าวเลย แอคเซสเซอรี่เพียบ
คุณให้เขาขับรถอะไรไป?
นาเดียร์ : ฟอร์ดค่ะ เพราะคิดว่าไปเขาใหญ่น่าจะขับรถที่เหมือนโฟร์วิล จะได้สะดวกเวลาขึ้นเขา พอเจอก็หน้าตาหล่อมากจริงๆ ค่ะ เราก็ว้าว แต่เราก็เก็บอาการ
ทนายรณณรงค์ : หลายว้าวนะ
ปุ๊กกี้ : 40 กว่า ขบวนสุดท้ายแล้ว ต้องว้าวเยอะนิดนึง
นาเดียร์ : ก็เลยเจอ เพื่อนข้างๆ ไปด้วยบอกว่าพี่เดียร์ของจริงนะ น้องก็สแกนแล้ว กระเป๋าก็หลุยส์นะพี่ กำไลก็คาร์เทียร์
หล่ออีกต่างหาก?
นาเดียร์ : หล่อจริงๆ ค่ะ แต่น้อยกว่าพี่หนุ่มนิดนึง
ยังไงต่อ?
นาเดียร์ : ก็เลยเจอกัน เรามีข้อตกลงว่าถ้าเจอกันแล้วต่างคนต่างไม่ชอบไม่เป็นไร แฟร์ๆ เพราะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเรามั้ย แต่หลังเรานัดเจอกันทานข้าวกันแล้ว เขาจองห้องไว้ 2 ห้อง เช้ามาเขาก็ทักไลน์เราว่าพี่ชอบน้องนะ เราก๋รีบเลยค่ะ
เขาอายุเท่าไหร่?
นาเดียร์ : 47 ปีค่ะ เป็นพี่หนู 3 ปี มีการคุยตกลงสานสัมพันธ์ บอกน้อง น้องก็โอเค ยินดีด้วย
เขาบอกพี่ชอบน้องนะ คุณตอบว่าไง?
นาเดียร์ : ก็เล่นตัวนิดนึงค่ะ ตอนนั้นเนื้อเต้น ก็บอกว่าเหรอคะพี่ จริงเหรอคะ หลังจากนั้นก็แยกย้าย มีการวิดีโอคอลตามปกติ ช่วงแรกๆ ผู้ชายวิดีโอคอลหาเราตลอด มีเวลาตลอด แต่หลังๆ มาเริ่มพูดเรื่องปัญหาของเขาที่เกิดขึ้น เราก็ถาม่วาเอ๊ะ พี่ช่วงนี้เป็นอะไร ดูเงียบๆ เขาบอกว่าเขามีปัญหาด้านธุรกิจ ช่วงนั้นช่วงโควิด เขาแจ้งเราว่ามี 3 ธุรกิจที่เป็นของตัวเอง หนึ่งธุรกิจคาร์แคร์ สองขายส่งที่ประตูน้ำ อีกอย่างคือรับจำนำอะไรสักอย่างที่บ่อนที่ปอยเปต การบอกหนูก็เชื่อ เพราะเขาโพสต์แบรนด์เนมมือสอง หรือแม้แต่เครื่องเพชรที่เขาเหมือนเป็นคนกลางหรือเปล่าไม่ทราบ ทำให้เราเชื่อเลยค่ะ เขาเป็นคนมีจิตวิทยาในการพูดสุดยอด ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ พอเจอเขาเราจอด เขามีจิตวิทยาทำให้เราหลงเชื่อ มองหัวอกลูกผู้หญิง ถ้าเขาไม่หลอก ก็ถือว่าเราโชคดีระงับหนึ่ง พอคุยกันไปเรื่อยๆ เริ่มมีเรื่องเงินเข้ามา ตอนนั้นเราไม่ได้มีเงินอะไร
ตอนนั้นคบหรือยัง?
นาเดียร์ : คบแล้วค่ะ หลังจากนัดเจอกันที่เขาใหญ่ก็คุยกัน เราก็สานต่อกัน มีการพูดคุยกันเรื่อยๆ
ลึกซึ้งหรือยัง?
นาเดียร์ : รอบแรกยังไม่ลึกซึ้งค่ะ เสียดายอยู่เหมือนกันค่ะ (หัวเราะ)
แล้วไปลึกซึ้งตอนไหน?
นาเดียร์ : มีอีกรอบนึงที่เขาไปกับครอบครัวเขา ไปไหว้พระที่จังหวัดอุดรฯ
เขาพูดเรื่องเงิน ลึกซึ้งหรือยัง?
นาเดียร์ : ครั้งแรกยังไม่ได้ลึกซึ้ง แต่มีการตกลงปลงใจกันว่านี่คือแฟน ทีนี้ส่วนเรื่องเงิน เขาบอกธุรกิจเขามีปัญหา พอมีคนรู้จักปล่อยเงิน ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ให้พี่ได้มั้ย พี่จะคืนให้เป็นดอกเบี้ยประมาณนี้ แต่ก่อนเขาให้เราไปยืม เขายืมเงินเราก่อนรอบแรก 5 พัน จากนั้นก็มีการโอนคืน ให้ติดปลายนวมมาบ้าง แต่รอบสองเป็นก้อนใหญ่ น้องคนนี้สนิทกับเรา เรามีอะไรเปิดใจคุยกันทุกอย่าง เราก็เลยถามว่าปอยมีเงินมั้ย พี่โจ้เขาติดปัญหาตรงนี้
รอบแรกเท่าไหร่?
ปอย : แสนนึงค่ะ
เขาบอกมั้ยเอาไปทำอะไร?
นาเดียร์ : เขาบอกคาร์แคร์เขามีปัญหาค่ะ
เบ็ดเสร็จโดนไปเท่าไหร่?
นาเดียร์ : เกือบล้านค่ะ
คุณหาเงินยังไง?
นาเดียร์ : อันดับแรกถามน้องที่เราสนิทค่ะว่ามีเงินมั้ย ตอนนี้แฟนที่เราคบอยู่เขามีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ ได้ดอกเบี้ยด้วยนะ คนที่เขายืมเราไป เอาง่ายๆ พี่สาวเป็นถึงดารานักร้อง โปรไฟล์ที่เราเห็นที่เฟซบุ๊กน่าจะเป็นหลักประกันได้ว่าเขาไม่น่าจะโกง บิดพลิ้วตรงนี้ ก็เลยปรึกษาน้องสนิท น้องบอกมี แต่เขาจะคืนเรามั้ย เราการันตีว่ายังไงก็คืน
เพราะรู้จักพี่สาวเขาด้วย เป็นนางเอกหนัง เป็นนักร้องเก่า ผู้ชายก็โปรไฟล์ดีงานดี สุดท้ายได้เงินมั้ย 1 แสน?
นาเดียร์ : ได้ค่ะ ก็โอนให้เขาเลยค่ะ
ไม่สงสัยเหรอ ทำไมไม่เอาหลุยส์วิตตองไปขาย?
นาเดียร์ : มันมีความสงสัยหลายอย่างมากค่ะหลังจากนั้น เวลาเขายืมเงินเรา เพื่อให้เราเกิดความเชื่อใจ เขาจะมีการส่งว่า ตอนนี้กำลังขายแหวนเพชรนะ แต่ตรงนี้เป็นการขอยืมเงินเรื่อยๆ
คุณโอนให้แสนนึงเขาดี๊ด๊าเลยมั้ย?
นาเดียร์ : เขาบอกว่าขอบคุณมากๆ ครับ รอดตายแล้วครับ มีแฟนดี อะไรประมาณนี้ เปิดโปรไฟล์พี่สาวเขาที่อยู่ในเฟซบุ๊กให้น้องดู ว่าคือคนนี้นะที่ยืมเงินไป ยังไงก็ได้คืน เขาไม่โกงเราแน่นอน น้องพอเห็นโปรไฟล์พี่สาวเขาก็เชื่อ ที่สำคัญคนที่เราคบด้วย น้องจะรู้ตลอดว่าเรามีการพูดคุยและคบกัน เขาถึงเชื่อใจให้ยืมตรงนี้ไปก่อน
หลังจากนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็หนักเลย?
นาเดียร์ : หนักมากค่ะ จะมีปัญหาอยู่ตลอด ซึ่งเงินก้อนตัวนี้ มีการถมไปอีกรอบ เงิน 1 แสนก็ทวงเขาค่ะ
1 แสนขอคืนก่อนมั้ย?
นาเดียร์ : ขอคืนก่อนแต่ยังไม่ได้ เขาให้เหตุผลว่าต้องการเพิ่ม ถ้าดอก 5 พันบาท เขาจะบอกว่าน้องโอนมาให้พี่ 4.5 หมื่นบาท เพื่อเป็นรอบนี้ยืมเป็น 1.5 แสนบาท หักดอกเพิ่มต้นค่ะ
อีก 5 หมื่นหัก 5 พันไปเลย แล้วมีทำสัญญามั้ย?
นาเดียร์ : ไม่ได้ทำสัญญา มีแค่ในไลน์และสลิปที่โอนค่ะ เราโทรคุยกันค่ะ
จากนั้นยังไง?
นาเดียร์ : มีการขอยืมมาเรื่อยๆ อันเก่าก็ไม่ได้คืน
คุณไม่เฉลียวใจเหรอ?
นาเดียร์ : เขาบอกเราว่าเงินแค่นี้ไม่ใช่เงินเยอะ ซึ่งเวลานั้นเขาบอกเราตลอดว่าเขากำลังจะขายบ้านที่กรุงเทพฯ บ้านอยู่ซอยอะไร เนื้อที่อะไร เราประเมินดูแล้วถ้าขายจริงๆ เงินเราแค่หลักแสนเขาน่าจะคืนเราได้ ที่สำคัญเราเป็นแฟนเขาแล้ว พอเดือดร้อนเราก็อยากช่วยให้หลุดพ้นจากตรงนั้น เขาบอกว่าถ้าน้องไม่ช่วยพี่ตรงนี้ พี่ก็ไม่สามารถต่อยอดตัวเองได้และไม่สามารถเอาเงินกำไรจากธุรกิจที่เขาทำมาคืนน้องได้ เราก็เลยให้ไปค่ะ
ให้ต่อยอดไปเพื่อให้เขาทำธุรกิจและเอาเงินกลบมาใช้?
นาเดียร์ : มีสองส่วนค่ะ กลับมาใช้ และบ้านที่จะขายที่กรุงเทพฯ ด้วยค่ะ
เตือนผู้ชมไว้อย่าง ภาพกว้างๆ เวลาคุณโดนคนยืมเงิน สิ่งหนึ่งถ้าคนนั้นพูดสองคำ คุณต้องจำให้ดี และเฉลียวใจทันที หนึ่งอย่าไปบอกใครนะ ถ้าได้เงินมาจะใช้คุณคนแรก จงจำไว้ว่านี่คือความไม่ชอบมาพากล สองอย่าแจ้งความนะ ถ้าแจ้งความโดนจับไป จะหาเงินมาคืนไม่ได้ คุณจงรู้ว่านี่คือวิธีการโน้มน้าวเพราะคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้ว สิ่งที่คุณทำต่อไปได้คือหาเงินเรื่อยๆ ให้เขาต่อยอดเอาเงินมาคืนคุณ ผมทำรายการตลอด 10 ปี ผมเจอคำพูดนี้บ่อยมากกับผู้เสียหาย ยังไงต่อ?
นาเดียร์ : พอยืมเรื่อยๆ อันเก่าไม่คืนแต่ยืมอันใหม่ ก็เหมือนเดิม บ้านมีอยู่แล้วแต่กำลังเร่ขาย เราไปเช็กดูก็มีการโพสต์ขายจริง เราก็ช่วยโพสต์ด้วย จากนั้นเริ่มตอด วันนี้ต้องการสัก 1 หมื่น ขอยืมก่อนได้มั้ย สะดวกมั้ย พรุ่งนี้โอนคืนให้ ซึ่งเงินก้อนนี้เริ่มเป็นเงินของเราแล้ว จากนั้นมีอีกก้อนใหญ่ บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ ค่าไฟจะตัด ถึงเวลาจ่ายให้ลูกน้องที่อยู่คาร์แคร์ ถ้าลูกน้องออกไปเพราะพี่ไม่จ่ายเงินเดือนให้เขาพี่ก็ไม่มีเงินมาต่อยอดคืนน้อง เราก็ทำไงดี เราก็เริ่มหยิบยืมคนรอบข้างแล้วค่ะ น้องที่อยู่ที่ทำงานด้วยความเขาเชื่อใจเรา เราไปยืมน้องอีกคนนึง ยอดนั้น 1 แสนบาท หนูเป็นคนทำสัญญาโดยน้องปอยเป็นพยานให้
คุณทำสัญญาเอาเงินให้เขาอีกแสน?
นาเดียร์ : ยอมรับค่ะว่าตอนนั้นเราจะเป็นครอบครัวกับเขา ทุกครั้งที่เขาพูดเรื่องต่อยอดธุรกิจ เขาจะบอกเราว่าทุกอย่างที่ทำเป็นของๆ เรา เราสร้างเพื่อเรา อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว
ไม่มีต่อมเอ๊ะหรืออะไรสะกิดเลยเหรอ?
นาเดียร์ : หนูยอมรับว่าตอนนั้นเรารัก เรายินดีอยากช่วยให้คนที่เรารักหลุดพ้น
เขาให้ทำอะไรก็ทำให้หมด?
นาเดียร์ : ใช่ค่ะ ผู้หญิงพอได้รักแล้วค่ะ เราคิดไม่ถึงเลย ณ เวลานั้น
ปุ๊กกี้ : ตอนแรกกี้มองว่าตัวเขาไม่มีตัวตนด้วยซ้ำ ออกแนวโรแมนซ์สแกม ก็เลยถามว่าเขาได้เจอกันกี่ครั้ง เขาบอกว่าได้เจอกัน 3 ครั้ง มีอะไรกันหรือยัง ต้องถามคำนี้ เขาบอกว่ามี งั้นก็ไม่ใช่แล้ว แต่ไทม์ไลน์คือโรแมนซ์สแกม เขาบอกช่วยหนูหน่อย หนูไม่มีจะกิน ไม่มีเงินแล้ว ช่วยหนูหน่อยงานไม่มีจะทำ ต้องออกจากงานแล้ว เลยบอกว่างั้นมานี่ แต่ก่อนมานี่ขอดูหลักฐานหน่อยได้มั้ยเขายืมยังไง 61 ครั้งในการโอน ก็ถามว่าเอาหลักประกันอะไร โอนยิบย่อย 500 ก็มีค่ะ
เขาขับเบนซ์ ขับฟอร์ด หลุยส์วิตตอง กำไลคาร์เทียร์ แต่ยืม 500?
นาเดียร์ : ช่วงนั้นเหมือนหน้ามืดตามัวแหละค่ะ เขาบอกน้องสะดวกมั้ย 500 ก็แค่นั้นแหละค่ะ
ในแชตเขายืม 300 คุณโอนให้ 500?
ปุ๊กกี้ : สายเปย์
ไม่ถามเหรอรถเบนซ์ไปไหน?
นาเดียร์ : ถามค่ะ เขาบอกว่าเนื่องด้วยงานเขาตรงนี้ เขาต้องสร้างให้คนเห็นว่าเขาโอเคนะ ยังมีรถมีอะไรประมาณนี้ค่ะ
หลังจากคุณลึกซึ้งกับเขาแล้ว ถ้าก่อนมีเขาจะไม่พูดแบบนี้ พอมีอะไรแล้ว คราวนี้ 300 ก็เอา?
นาเดียร์ : ไม่เคยติดค่ะ
ปุ๊กกี้ : แล้วยืมตลอด ภาพหล่อมากนะ
เขาบอกพ่อล้ม หัวไหล่ขาด รบกวนขอ 6,500 บาท?
นาเดียร์ : เอาเงินพาพ่อไปหาหมอนี่แหละค่ะ จริงไม่จริงไม่รู้ แต่ให้แล้วค่ะ
กลับไปร้องเพลงเหมือนเดิม อย่ามีผัวเลย ถ้าจะขนาดนี้ เขาอ้างว่าแม่อยากให้สู่ขอคุณเป็นเมีย คุณก็หลง?
นาเดียร์ : หลงค่ะ เชื่อค่ะ
เขายืมเรื่อยๆ เกือบล้านบาท คุณจับได้อีกว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น?
นาเดียร์ : ด้วยเซ้นส์ผู้หญิงค่ะ ก็จะมีการโพสต์เฟซบุ๊ก เจอผู้หญิงคนนี้เข้ามากดไลก์บ่อยจัง มันขึ้นสตอรี่ว่าผู้ชายคนนี้วิดีโอคอลกับเขา ลงสามสี่สตอรี่ในวันเดียวกัน มีการบอกคิดถึงผู้หญิงคนนั้นด้วย เราก็รู้สึกไม่สบายใจ ผู้หญิงแคปแชตไลน์ที่ผู้ชายบอกว่าคิดถึงไปลงสตอรี่เขา
คุณเห็นก็จำได้ นี่ผัวฉันนี่หว่า?
นาเดียร์ : ใช่ค่ะ
สุดท้ายเลิกกันได้ยังไง คุณจะปลิดชีพตัวเองเลยใช่มั้ย?
นาเดียร์ : เราดิ่ง เราโทรไปบอกเขาแล้วก็ร้องไห้
คุณยืมเงินลูกศิษย์ลูกหา ไม่เขินเหรอ?
นาเดียร์ : มันสุดทางค่ะ จนตรอก ไม่รู้ทำยังไงแล้ว
หมดหนทางก็ไม่ให้ได้มั้ยล่ะ?
นาเดียร์ : ช่วงนั้นอาจเป็นช่วงหน้ามืดตามัว คิดอะไรไม่ออก ยอมรับตัวเองว่าเราอาจโง่ ขี้สงสาร คิดน้อย ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
หาให้แล้วเป็นไง?
นาเดียร์ : ไม่ได้คืนค่ะ ก็บอกกับเขา เขาบอกว่าอาจารย์ถึงขนาดนี้เลยเหรอ เขาก็เข้าใจ เราก็เอาหน้าเรารับภาระแทนเขาหมด เรารักแล้วรักจริง เวลามีปัญหาก็อยากช่วยเหลือ พอเขาพูดมาแบบนี้ก็หาทางช่วยเขาค่ะ ยืมเยอะค่ะ 4-5 คน คนที่เรายืมก็ระดับหัวหน้าเรา ที่ทำงานกับเราด้วย ต่อมาทางนั้นมีปัญหา เราไปยืมเขา เขาก็ต้องใช้แทน เราให้เขาไปกู้อีซี่บายให้ 1 ก้อนเป็นเงิน 4.5 หมื่น เราก็เอาเงินก้อนนั้นให้ผู้ชายคนนั้นไป โดยเขาก็รับรู้ เขาบอกโอเค ไปยืมมาเหรอ พี่จะรับผิดชอบตรงนี้เอง เราก็บอกวิธีการคืนทุกอย่างว่าเราจะทยอยผ่อนคืน เดือนละ 1 พันกว่าบาท ตอนแรกพอประคองไหวอยู่ ก็ยังส่งได้ แต่หลังๆ เราเริ่มส่งไม่ได้แล้ว เพราะหนี้สินที่เขายืมไปเริ่มพันเข้ามา เราเริ่มเดินไม่ได้แล้ว เริ่มมีการทวงเราเกิดขึ้น เราหาใช้แทนทุกอย่างเพื่ออยากให้จบตรงนั้นไป ด้วยความที่เราเป็นคนไปบากหน้ายืมเขาก็รับผิดชอบตรงนั้นแทนค่ะ
พอรู้เรื่องผู้หญิงได้ถามเขามั้ย?
นาเดียร์ : ถามค่ะ เขาตอบเหมือนดูถูกผู้หญิงคนนั้นด้วยนะคะว่าผู้หญิงมายุ่งวุ่นวายกับเขาเอง เป็นคนแคปไปเองเพื่อสร้างให้คนรู้ว่าเป็นแฟนกัน ซึ่งเขาไม่ได้จีบไม่ได้อะไรเลย แค่คนเคยคบกันเมื่อก่อนหน้านี้ ในเมื่อเราเป็นแฟนกันแล้ว เราก็รู้จักพี่สาวเขาหนูก็โทรหาพี่สาวและส่งแชตไปให้เขาดูว่าสรุปความสัมพันธ์น้องชายพี่กับผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง เขาก็โทรมาการันตีให้เราว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน เราก็เชื่อค่ะ ตรงนี้มีคลิปคุยกับพี่สาวเขา ว่าการันตีได้เลย เขาไม่ได้คบกัน ผู้หญิงคนนี้โดนผู้ชายทำท้องมาจะให้น้องชายรับผิดชอบ แต่กรณีที่รู้เยอะ มันหลวมตัวไปแล้ว มันหมดไปเยอะแล้วค่ะ เราก็ยังเชื่อเสมอว่าในการที่เราหมดไปเยอะ เขาจะคืนให้เรา เพราะเขาจะขายบ้าน เราก็หาให้อีก เขาบอกว่าเงินของเธอนี่แค่จิ๊บจ๊อบไม่กี่แสน เดี๋ยวขายบ้านได้ก็โปะเลย เอามาให้อีกหน่อยสิ ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ จะไม่มีเงินจ่ายลูกน้อง จะมารูปแบบเดิม
เรื่องแตกตรงไหน คุณเลิกเขายังไง ตามทวงยังไง?
นาเดียร์ : เราเริ่มไม่ไหว เราโดนกดดันหลายด้านมาก เพราะเราเป็นหนี้ ลูกศิษย์ลูกหาทวงเงินหมด ยืมลูกศิษย์ประมาณ 2 หมื่นได้ เราก็คุยกับเขาว่าอาจารย์มีปัญหาตรงนี้ ไม่อยากให้กระทบ เดี๋ยวจะให้ดอกนะ ทุกวันนี้เขาก็ทวงอยู่ และทวงหลายเจ้าด้วย ต้องออกจากที่ทำงาน ไม่อยากให้ปัญหาที่เกิดกับเรา มีผลต่อองค์กร อีกอย่างด้วยอาชีพของเรา เป็นพฤติกรรมไม่น่าเอาเยี่ยงอย่าง เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์ลูกหา เราก็เลยถ้าแบบนี้เราไม่ขออยู่ตรงจุดนี้แล้วกัน เผื่อมีปัญหาขึ้นมาอีก ซึ่งทางองค์กรเรา เราก็รัก เราไม่อยากให้เขาต้องเสียหายเรื่องนี้ เลยตัดสินใจลาออก
เลิกกับเขาเพราะอะไร?
นาเดียร์ : เพราะทวงเงินไม่เคยได้ เหมือนเป็นคำตัดพ้อว่าทำไมพี่ไม่คืนเงินหนู ทำไมพี่ทำแบบนี้ สารพัดที่พรั่งพรูให้เขาเกิดความเห็นอกเห็นใจว่าเราลำบากจริงๆ นะ เราพยายามแล้ว (ร้องไห้) เมื่อก่อนเราไม่ได้ลำบากขนาดนี้ เราอยากได้ความรักที่มีอนาคต เราเลยพยายามรักษาตรงนี้ไว้ มันเดือดร้อนสุดๆ แล้วค่ะ เลยมีการทวงถาม
เขาส่งอะไรกลับมา?
นาเดียร์ : ใบจำนำทองค่ะ เขาบอกเขาก็มีหนี้เหมือนกัน หนูไปทวงเขา แล้วบอกว่าคนที่หนูไปยืมมาให้เขามาทวงหนู
ปรากฏเขาบอกว่าเกี่ยวอะไรกับเขา?
นาเดียร์ : ใช่ค่ะ
คุณตัดสินใจเลิก?
นาเดียร์ : ไม่เชิงว่าเลิก ก็ปรึกษาน้อง เอาไงดีปอย เราไม่ได้เงินคืนนะส่วนหนึ่งหนูรบกวนเขา ปอยก็บอกว่าเอางี้พี่เดียร์ ทำแบบนี้ไปก่อน อย่าเพิ่งตัดไปเลย ถ้าตัดไปเดี๋ยวเงินเราจะไม่ได้ คุยไปก่อน เขาคิดถึงมา ก็บอกคิดถึงไป อย่าเพิ่งอะไร ให้ได้เงินเราคืนก่อนค่อยว่ากัน รักษาระยะไว้ อย่าเพิ่งแบบนั้น ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงแฉ แต่น้องไม่เคยพูดเรื่องนี้ น้องอยู่กับเราทุกสถานการณ์ เขาก็ลำบาก (ร้องไห้)
พอคุณบอกเลิก เขายอมเลิกมั้ย?
นาเดียร์ : ไม่ค่ะ เขายื้อแล้วก็ยืมค่ะ มีคำพูดนึงที่หนูรู้สึกว่าทำไมกล้าพูด ในการคบกันเราเจอแค่ 3 ครั้ง เราไม่ได้ไปเจอครอบครัว
คุณคบนานแค่ไหน?
นาเดียร์ : 3 ปีเจอกัน 3 ครั้งค่ะ ครั้งแรกเขาใหญ่ ลึกซึ้งที่อุดรฯ แล้วก็เจอกันที่กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้มีอะไรกันค่ะ
คบหา 3 ปี คุณมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ 1 ครั้ง?
นาเดียร์ : ใช่ค่ะ
แต่ยืมเงินไปล้านนึง?
นาเดียร์ : จริงค่ะ
ปุ๊กกี้ : ตอนแรกก็ตกใจ เห็นหลักฐาน ยังไม่เชื่อว่ามีตัวตนจริง เห็นหน้ากันจริงเหรอ เพราะไทม์ไลน์มีแต่แบบรบกวนหน่อยนะ รบกวนทุกวัน
คบกัน 3 ปี เจอหน้า 3 ครั้ง มีสัมพันธ์ 1 ครั้ง ยืมเงินเกือบๆ ล้าน?
ปุ๊กกี้ : คุยกันทุกวัน ด้วยการหว่านล้อมของผู้ชายคนนี้ หนึ่งฉันรวยนะ ครอบครัวฉันมีอันจะกินนะ พี่สาวฉันมีชื่อเสียงนะ เงินแค่นี้เรามีบ้านนะ
ตอนแรกเราเชิญเขามาออกรายการด้วย เขาบอกเขาไม่สะดวก ให้เป็นเรื่องทางกฎหมายแล้วกัน เราขอโฟนอิน เขาตอบว่าได้ มาทายกันว่าเขาจะเข้าสายมั้ย เมื่อวานก็ทีนึงแล้ว รับปากดิบดี ไปถึงหน้าบ้านเตรียมโทรศัพท์ให้ แต่พอถึงเวลาออกไปข้างนอกหายไปเลย เลยไม่แน่ใจแล้วตอนนี้ เอาตรงๆ เรื่องพวกนี้ผมมองว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆ ไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหา คุณพูดได้ คุณเข้าสายได้ เพราะอย่างน้อยคุณได้พูดข้อเท็จจริงมุมคุณด้วย ผมไม่อยากให้มีคำครหาว่าพูดอยู่ฝั่งเดียว เวลามีเรื่องมีราวทำไมไม่ได้พูด เพราะเวลาเราหยิบยื่นให้โอกาสคุณในการพูด คุณไม่พูด มันเลยกลายเป็นประเด็น มีหลากหลายครั้งที่เป็นแบบนี้ ติดต่อไปแล้วไม่พูด ผมเก็บไว้หมดนะ คุยมั้ย ได้ครับแล้วหาย แต่พอฝั่งนี้พูดก็โวยวาย ผมก็ลำบากใจ จริงๆ คุณมีโอกาสพูด คุณพูดเลย ผิดถูกเราไม่สามารถตัดสินคุณได้ เพราะสุดท้ายกฎหมายจะตัดสิน วันนี้เราพูดให้ประชาชนสิ้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เคลียร์ได้ก็เคลียร์ คุณอาจไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาล เขาแค่ต้องการเงิน คุณทำสัญญาอะไรก็ว่ากันมา หรือจะให้เขาแจ้งความก็ว่ากันมา แค่นั้นเอง สุดท้ายนาเดียร์บอกเลิก และมีการทวงเงิน เขาว่ายังไง?
นาเดียร์ : ทวงยังไงก็ไม่จ่าย พยายามยื้อความสัมพันธ์ต่อไป บอกว่าไม่เป็นไร เราคบกันทางออนไลน์แบบนี้แหละ เรารักกัน ไม่จำเป็นต้องเจอกันก็ได้ หนูเลยบอกว่าไม่เจอไม่เป็นไร แต่ตอนนี้เดียร์เดือดร้อนมาก ขอเงินคืนก่อนได้มั้ย หนูยืมคนนั้นคนนี้ให้เขาหมดเลย แคปส่งเขาไป เขามาทวงหนูนะ พี่ทยอยคืนเดียร์ได้มั้ย บางทีขอเขา 300 500 เขาก็ไม่ให้ค่ะ ตอนนั้นไม่มีแม้เงินซื้อข้าวกินเลยค่ะ ลำบากมากจริงๆ อีก 300 ที่จะได้มา เราต้องเติมเงินมือถือ เรายังไม่มี มันหนักมาก เราหันไปทางไหนเรายืมเขาไปหมดแล้ว มันตันไปหมดแล้ว เราเลยย้อนกลับมาที่เขา พี่ช่วยหนูได้มั้ยขอแค่ 300 แต่เขาบอกว่าไม่ได้ค่ะ
ปุ๊กกี้ : ตอนเขาจะพาพ่อป่วยไปรพ.ขอเงิน 6,500 เราให้ ตอนแม่เราเป็นมะเร็ง จะพาไปรพ. เราไปขอยืมเขาได้มั้ย
นาเดียร์ : หนูขอแค่ 2 พัน ทั้งพี่และน้อง ในส่วนพี่สาวเขาเราก็ทักไปว่าหนูขอความเมตตา เวลาหนูขอเงินคืนจากเขา เราเหมือนคนต่ำต้อยด้อยค่ามาก ขอความเมตตาหน่อยได้มั้ยคะ วันนี้แม่เราจะเข้ารพ.
คุณให้โอนแค่พันเดียวด้วย?
นาเดียร์ : 3 เดือนที่ผ่านมาเขาโอนมาแค่พันเดียวค่ะ ก็เลยส่งให้พี่สาวเขาดูว่านี่คือสิ่งที่น้องชายเขาทำกับเรา พอทวงแล้วเขาไม่ให้หนูเลย
รอดูเพจบิ๊กเกรียนปล่อยภาพว่าเป็นใคร ต้องรอบิ๊กเกรียนเปิด ยังไงต่อ?
นาเดียร์ : สุดท้ายก็ยังไม่ให้ค่ะ วันนั้นพาคุณแม่ไปรพ. พี่ชายเป็นคนรับผิดชอบ หลังๆ มาเหมือนเราเป็นคนไร้ศักยภาพ แขนขาเราไม่มี จากเราเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว เรามีเงิน สามารถดูแลได้ ช่วงระหว่างเขายืมเรา เราเป็นหนี้ เราก็สามารถดูแลครอบครัวได้ตามปกติ แต่หลังๆ มามันตัน มันหมดหนทางทุกสิ่งอย่างแล้ว ไม่รู้จะหันไปทางไหน พี่ชายเลยรับผิดชอบตรงนี้ไป ตั้งแต่เจอผู้ชายคนนี้ ชีวิตหนูพังไปหมดเลย เกียรติยศ ศักดิ์ศรี การถูกหยามเหยียด หนูรับแทนเขาหมด เพราะหนูเป็นคนแบกหน้าไปหยิบยืม เราเป็นคนที่เก็บ จนเราไม่ไหวค่ะ (ร้องไห้) เราทำงานแต่ละวันเราเครียด มาเจอเรื่องนี้ก็คิดอยากฆ่าตัวตาย ตื่นมาเจอไลน์รุมทวงเงินเข้ามา ซึ่งเรารู้อยู่แก่ใจเงินนั้นเราไม่ได้ใช้ เราเอามาปิดมาโปะให้ผู้ชายคนนี้ เป็นเงินถมเงินค้าง เรายืมเงินแล้วเป็นดอก เงินก้อนน้องก็ยังอยู่นิ่งๆ ไม่ได้จ่ายดอกจ่ายอะไร แต่เงินส่วนอื่นที่เราไปเอามา มันเป็นก้อนเป็นดอก และส่วนที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเราด้วย เราบอกทุกอย่างเราดูแลพ่อแม่เราก่อนมาเจอผู้ชายคนนี้ เราทำงานเราดูแลลูกน้อง เราเป็นคนขี้สงสาร แต่พอมาวันนึงเหมือนเราสิ้นศักดิ์ศรี ถูกดูถูกเหยียดหยาม เนื่องจากการทำงานเราเป็นหัวหน้าเขา แต่เราไปยืมเงินลูกน้อง (ร้องไห้) คำพูดทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันที จากที่เคยเคารพให้เกียรติเรา ก็เปลี่ยนไปหมด ทุกวันนี้เวลาบอกว่าหนูไม่มีเงินนะ หนูต้องโค้งคำนับทุกครั้ง ขอโทษจริงๆ (ร้องไห้) ตอนนี้พี่ไม่ไหว (ร้องไห้)
คุณบอกไม่ไหวแล้ว อาจไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว เขาบอกว่าไง?
นาเดียร์ : ฆ่าตัวตายสิ แล้วพูดย้ำๆ คนกำลังดิ่ง (ร้องไห้) เขาก็ถามว่ามีปืนมั้ย มีอุปกรณ์มั้ย เอาเลย
ทนายรณณรงค์ : แล้วรอดมาได้ยังไง
นาเดียร์ : มีสิ่งหนึ่งที่นึกขึ้นได้คือแม่ (ร้องไห้) หนูเลยคิดว่าทำไมหนูต้องมาแลกกับคนแบบนี้ มีคนรออยู่ข้างหลัง บั้นปลายชีวิตเขายังลำบาก ฉันยังมีแม่ มีครอบครัว (ร้องไห้)
เจอเคสนี้แล้วทำยังไง?
ทนายรณณรงค์ : ให้เขาระบายออกมา ถ้ายึดหลักตามกฎหมาย เขาคบหาเป็นแฟน แต่ไม่ได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยา จะบอกว่ามีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินอะไรก็ตอบแบบนั้นไม่ได้ ต้องกลับมาหลักที่ว่า จะบอกว่าเป็นแฟนก็ไม่ใช่ เป็นแฟนต้องอยู่บ้านเดียวกัน นี่ไม่รับสายแล้วใช่มั้ย
ไม่รับสาย ตอนแรกบอกว่าจะคุยนะ?
ทนายรณณรงค์ : หรือกลัวมีรายอื่นอีกก็ไม่รู้นะ หลักง่ายๆ เลย ยืมหลักเกือบล้าน มีบางก้อนไปบอกเขาว่าต้องเอาไปจ่ายตรงนั้นตรงนี้ มีตรงนั้นจริงมั้ย มีบ้านจริงมั้ย ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มี มาหลอกเขาก็จะโดนฉ้อโกง แต่ให้ความเป็นธรรม คนรักไปแล้ว แม้คบหากันทางออนไลน์ คนมีความรู้สึกต่อกัน เขาก็อาจให้ยืมจริงๆ ถ้าเป็นการยืม จะไปแจ้งความตร.ไม่ได้ ถ้าจะฟ้องกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นสำคัญตามกฎหมาย แต่โชคดีมีแชต มีหลักฐาน เขาก็ยอมรับว่ายืม จึงสามารถฟ้องการกู้ยืมเงินได้ แต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยกลัว เขาบอกทางนี้ว่าฟ้องก็ฟ้องไปสิ จะให้เท่าไหร่นะ
นาเดียร์ : เขาบอกทางศาลจะให้เขาจ่าย 500 1,000 หนูก็บอกว่าถ้าจะฟ้องกันเอาเงินค่าทนายที่พี่จะฟ้องกับหนูมาคืนหนูได้มั้ย (ร้องไห้)
ทีมงานประสานอยู่ตลอด เมื่อเช้าบอกจะคุยจะโฟนอินด้วย ตอนนี้กริบ?
ทนายรณณรงค์ : ผมแนะนำนะ คุณรับสายแล้วคุยกับเขา คนเคยคุยกันน่ะ
ปุ๊กกี้ : เขาต้องการเงินคืนในส่วนที่เสียไปเกือบล้านเขาไม่ได้อยากได้ เขาอยากได้ที่มีหลักฐานเป็นสลิปจริงๆ ว่ามีการพูดคุยตามกฎหมายจริงๆ ว่าขอยืมเงิน เขาอยากได้แค่นี้
พี่สาวเขาก็ไม่รับ น้องชายเขาก็ไม่รับ?
ปุ๊กกี้ : กี้สะเทือนใจคำนึง เขาบอกว่าฉันไม่คิดเอาเธอเป็นเมียหรอก เพราะฐานะต่างกัน คนละชั้นกัน
นาเดียร์ : เรามีปัญหากัน ทะเลาะกัน คุยกันว่าจะอยู่ด้วยกันแบบไหน ใช้ชีวิตแนวทางไหน เขาบอกว่าสภาพเธอคนภูธร ใช้ชีวิตร่วมกับคนอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกชั้นนึงกับเราไม่ได้ วิทยฐานะกัน
เคยคุยกับพี่สาวเขามั้ย?
ปุ๊กกี้ : ไม่เคยค่ะ ส่วนน้องชายโทรไปไม่รับค่ะ รู้ว่าร้านไหน คาร์แคร์ไหน กี้ขับรถไปดู มีจริงแต่ไม่รู้เป็นของเขาจริงหรือเปล่า
ไม่ไปถามเหรอว่าใช่หรือเปล่า?
ปุ๊กกี้ : อุ้ย เขาใหญ่โตค่ะเขาบอกทำอะไรเขาไม่ได้
นาเดียร์ : เขาบอกเพื่อนเขา แฟนเพื่อนที่สนิทของเขา เป็นรองผู้การที่นนทบุรี สนิทมาก
เพื่อนเขาเป็นผู้หญิง แฟนเพื่อนผู้หญิง มีสามีเป็นรองผู้การอยู่นนทุบรี?
ทนายรณณรงค์ : เขาบอกชื่อมามั้ย จะได้พาไปหาผู้การนนท์เลย ว่าถูกเอาชื่อมาแอบอ้าง จริงไม่จริง อยู่ในพื้นที่นนนทบุรีด้วย พาไปดูสิว่าที่ยืมมีต้นสายปลายเหตุจริงมั้ย ตอนแรกอาจยืม แต่ถามไปถามมาอาจเป็นฉ้อโกงก็ได้นะ
ติดต่อไปทั้งพี่ทั้งน้องไม่รับเลย พี่ติดต่อผู้ชายให้นาเดียร์ ทีมงานติดต่อไป บอกว่าน้องชายไปยืมเงินคุณนาเดียร์ 6 แสน จริงมั้ย ตอนแรกพี่สาวเขาบอกว่าไม่รู้จัก ใครเหรอ มีเรื่องเงินด้วยเหรอ พอบอกว่ามีข่าวไปแล้ว เขาถึงเริ่มยอมรับว่ารู้จักจริง แต่ไม่ได้เป็นแม่สื่อแม่ชัก เขาอ้างว่านาเดียร์แลกเบอร์แลกแชตคุยกับน้องชายเขาเอง ประเด็นสำคัญคือเรื่องเงิน 1 หมื่น ที่นาเดียร์บอกว่าพี่สาวรับรู้ว่าน้องชายมีหนี้ พี่สาวเลยช่วยใช้หนี้ให้ โดยให้เงินก่อน 1 หมื่นบาท พี่สาวบอกว่าไม่รู้ว่าน้องชายมีหนี้ และไปให้คุณนาเดียร์ช่วยยืมเงินมา แต่ที่ให้เงิน 1 หมื่น เพราะสงสารนาเดียร์เพราะรู้จักกันมาก่อน ออกลูกไม่ได้ใช้หนี้ให้น้องชาย เขาให้จริงมั้ย?
นาเดียร์ : ให้จริงค่ะ 1 หมื่นบาท รอบสองให้ 2 พัน ซึ่งก่อนให้หนูได้ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กก่อน เป็นค่าใช้หนี้แทนค่ะ
ทางโน้นบอกให้เฉยๆ ให้เพราะความสงสาร ตอนแรกบอกขอปรึกษาทนายก่อนมาพูด เมื่อเช้าเขายินดีคุยในมุมของเขา แต่โทรไปอีกทีไม่รับแล้ว ทีมงานพยายามติดต่อ แล้วทำยังไง?
ทนายรณณรงค์ : เดี๋ยวพาทางนี้ไปยื่นศูนย์ดำรงธรรมนนทบุรี ช่วยหามาตรการไกล่เกลี่ยก่อน จะได้ประหยัด ไม่ต้องไปขึ้นศาลทั้งคู่ ถ้าคุยกันได้ผ่านคนกลางนะ ในกระบวนการไกล่เกลี่ย ยังไงก็ต้องคุยกันอยู่ดี จะช้าหรือเร็ว วันนี้มานั่งในโหนกระแส คนทั้งประเทศน่าจะรู้ว่าคือใคร ต้องมาคุยกันว่าจะเอายังไงต่อหลังจากนี้ ผมจะพาเขาไปแจ้งความก็ไม่ยากหรอก แต่ไม่อยากทำแบบนั้นไง อยากให้ทั้งคู่มีโอกาสคุยกันก่อน หาทางออกร่วมกัน มีมากมีน้อยก็คุยกัน
เราจะช่วยยังไงบ้าง?
ปุ๊กกี้ : กี้บอกคุณนาเดียร์ อันดับแรก เราได้ช่วยเหลือกันข้อกฎหมาย เบื้องต้นหางานให้เขา หาที่พัก เป็นที่พึ่งพิงได้ชั่วคราว
ทนายรณณรงค์ : เซอร์ไพรส์มากนะ ตอนเขาขับมาหน้ามูลนิธิ เอารถใส่เสื้อผ้ามือสองมา ก่อนมาตรงนี้ก็แวะไปตลาดนัดขายเสื้อผ้ามือสองหาเงินก่อน
ปุ๊กกี้ : รถก็รถน้องเขา น้องเขาเป็นเจ้าหนี้
น้องเป็นเจ้าหนี้ เท่าไหร่?
ปอย : ให้พี่ไป 2 แสนค่ะ เขาบอกว่าเอาไปให้ผู้ชายคนนั้นค่ะ เหมือนมาถามว่ามีมั้ย พี่จะเอาไปช่วยเขา เขาให้ดอกนะ ตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะได้คืน ก็ถามย้ำๆ ว่าจะได้คืนจริงเหรอ เราก็ไม่ได้จะไปเจอกันบ่อยขนาดนั้น เขาบอกมั่นใจ พี่สาวเขาการันตีได้คืนแน่ เราก็ช่วยไป เพราะเห็นใจเขาด้วย
คุณนาเดียร์โอนให้ผู้ชายไปเลย?
นาเดียร์ : ทยอยให้จนครบ 2 แสนค่ะ
ปุ๊กกี้ : วันนี้มีงานตอน 2 ทุ่ม หางานให้ ไปช่วยขายของ แล้วประสานไปทางน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เพราะน้องเขาร้องหมอลำได้ ถ้ามีการช่วยเหลือกันได้ ก็อยู่ในวงการเดียวกัน แต่อันดับแรก ผู้หญิงที่สวยที่สุดไม่ใช่แค่รูป แต่ต้องยืนได้ด้วยตัวเอง ต้องทำงาน อะไรทำได้ต้องทำ อย่าไปขอเขากิน
คุณร้องเพลงอะไร?
นาเดียร์ : สาวเลยยังรอ ที่บอกว่าลมพัดตึง หนูเป็นคนที่สองที่ร้องค่ะ ก่อนหญิงแย้ร้องค่ะ
ถ้าผู้ชายดูอยู่ อยากบอกอะไร?
นาเดียร์ : เงินที่ยืมไปขอคืนทุกบาททุกสตางค์ อยากได้เงินคืนเท่านั้น
เอาตัวด้วยมั้ย?
นาเดียร์ : โอ้ ไม่แล้วค่ะ ไม่เอาแล้วค่ะ ขอเงินคืนแค่นั้นเอง ที่ไม่คุยกันเลย น่าจะเดือนมิ.ย.
ล่าสุดคุณนอนในรถ?
นาเดียร์ : นอนในรถค่ะ ไปรถน้อง รถตัวเองโดนยึดแล้ว เพราะไม่สามารถผ่อนต่อได้ พอขายของไม่มีรถ ก็ชวนน้องมา
บ้านไม่มีเหรอ?
นาเดียร์ : อาศัยบ้านพี่ชายอยู่ค่ะ เราหมดทุกอย่างค่ะ สิ่งที่เราให้เขาไป เป็นเงินส่วนตัวเรา และเป็นเงินธุรกิจเราจะต่อยอดตรงนี้ได้ แต่ไปเสียโอกาสกับผู้ชายคนนี้ 3 ปี เอาเสื้อผ้ามือสองมาขายค่ะ ตอนนี้กินกับทนายรณณรงค์ค่ะ มีนายแม่ปุ๊กกี้ดูแลเรื่องที่พักค่ะ หลังจากนี้ว่าจะโทรหาเพื่อนไปขายของที่ปทุมธานีค่ะ
คุณผู้ชายก็คืนเขาไปเถอะ เขามีเรื่องต้องไปรับผิดชอบจ่ายดอกให้เขาอีก?
ทนายรณณรงค์ : ผู้ชายแมนๆ เวลารักผู้หญิง อย่าพยายามให้เขาไปยืมเงินมาให้เรา ผมรับเรื่องนี้บ่อย แต่ไม่ได้เป็นข่าว กลุ่มเป้าหมายเขา หาเป้าหมายวัย 40 พอรักกันก็ให้ผู้หญิงยืมเงิน ให้ระวังครับ
ปุ๊กกี้ : ผู้หญิงวัย 40 กว่าแบบพวกเรา ถูกใจก็คว้า ถูกใจก็คบ ไม่ถูกใจก็เลิก เพราะอายุเยอะแล้ว ทุกวันนี้ทุกอย่างดำเนินได้ด้วยเงิน ดำเนินได้ด้วยงาน ไม่ใช่ความรักเป็นที่หนึ่ง ทุกวันนี้ที่ลุ่มหลงกันแล้วทำให้ชีวิตพัง คือเรื่องความรัก ให้รักตัวเองก่อน